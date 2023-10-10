Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс против латвийского журналиста и бывшего политика Андрея Мамыкина: недавно он переехал в Россию, где принимает активное участие в пропагандистских телешоу. Дело заведено по статье об оправдании военных преступлений – после того, как Мамыкин (Мамыкинс) в эфирах российских государственных телеканалов и соцсетях заявил, что военное вторжение России в Украину – «великое святое дело».

У Андрея Мамыкина насыщенная профессиональная биография. Он много лет работал журналистом в Латвии и вел популярную авторскую программу «Без цензуры» на одном из латвийских телеканалов, передает Настоящее время.



В 2014 году Мамыкин ушел из журналистики в политику и был избран депутатом Европарламента от Латвии. Он был, в частности, докладчиком Европарламента по Грузии.

Проработав в Европарламенте пять лет, Мамыкин свою политическую карьеру завершил, но остался активен в соцсетях. На его YouTube-канале «Мамыкин.ТВ» он публикует интервью – преимущественно с критиками латвийского правительства. Пока на его канале лишь 20 тысяч подписчиков.



На свежем видео Мамыкин сидит на фоне буквы Z и говорит, что он «уже давно москвич». Свой переезд в Россию он назвал «бегством от нацистского режима».

«Наличие в стране (Латвии) атмосферы – я боюсь кидаться словами, но все-таки атмосферы, которая очень попахивает нацистской Германией 30-х годов прошлого века, – перечислил Мамыкин свои претензии к латвийскому правительству в разговоре с Настоящим Временем. – Вся эта позорная ситуация с заносом бедных стариков на экзамен по латышскому. В принципе атмосфера ненависти, когда полиция за какую-то фразу может начать административный или уголовный процесс, а после фраз "убей русню", "замочи Мамыкина", "пусть он, сука, сдохнет" никаких уголовных дел вы никогда в Латвии не начнете и не увидите».

«У меня трое детей, я хочу, чтобы они учились на русском, а Россия – наиболее близкая мне по ментальности и родному языку страна», – заявил бывший евродепутат.

Мамыкин продвигает себя не только на своем Youtube-канале: в России он также дал интервью российским госканалам, в том числе появился в эфире пропагандиста Владимира Соловьева на «России-1», опубликовав селфи с российским ведущим. В этих эфирах он назвал президента Украины Зеленского «кровавым клоуном», а военное вторжение России в Украину – «великим святым делом», повторив военную риторику Кремля.



Латвийские журналисты-расследователи из центра Re:Baltica, проанализировав высказывания Мамыкина, пришли к выводу, что он регулярно распространяет различную дезинформацию и повторяет кремлевские нарративы, в том числе о том, что в Латвии процветает нацизм. Мамыкин в ответ назвал расследователей «проститутками политического режима».

«Если ты убежал в страну, которая является по всем признакам фашистской или, по крайней мере, с очень специфическими фашистскими признаками, в которой человеческих свобод нет как таковых, а в пропаганде используется геббельсовская модель с ее лозунгами и изображениями, первое, что надо делать, – это искать в чужом глазу соринки, – говорит латвийский политолог Филипс Раевскис. – Я думаю, что Мамыкин очень четко это отрабатывает. Едва ли он был бы кому-то нужен, если бы не говорил то, чего требуют пропагандистские СМИ, если бы он рассказывал то, что на самом деле происходит в Латвии».

По оценке Службы госбезопасности Латвии, в своих недавних публичных высказываниях Мамыкин поддерживает и прославляет войну России против Украины. Именно поэтому в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оправдании военных преступлений.



«Я ясно вижу, что господин Мамыкин из депутата Европарламента, из латвийского журналиста проследовал по пути предателя, – говорит депутат латвийского парламента Эдвардс Смилтенс. Он ранее призывал привлечь Мамыкина к ответственности за его высказывания. – Теперь он вместе с Соловьевым, уже на путинском телевидении прославляет преступления России в Украине, фактически оправдывает их и работает в интересах Кремля. Такие действия недопустимы. 74-я статья нашего уголовного закона предусматривает ответственность за них. Я как юрист и как депутат Сейма вижу здесь конкретный состав преступления».



Мамыкин, со своей стороны, говорит, что готов использовать все доступные ему юридические инструменты против обвинений латвийских спецслужб. В начале сентября Служба госбезопасности Латвии сообщила, что с начала войны в Украине возбудила 40 уголовных процессов, связанных с поддержкой агрессивной внешней политики России.