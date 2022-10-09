В Лимане началась эксгумация тел погибших жителей

В городе Лиман Донецкой области, с мая находившемся под контролем российских войск и недавно освобожденном украинской армией, в воскресенье были эксгумированы первые 20 тел из массового захоронения мирных жителей города, погибших во время оккупации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

После того, как город перешел под контроль Украины, стало известно о двух массовых захоронениях. В одном из них похоронены около 200 гражданских лиц, они похоронены в одиночных могилах. Второе - братская могила украинских военнослужащих. Цель эксгумации - идентифицировать погибших и определить причину их смерти. Она проводится в рамках уголовного дела о нарушении правил и обычаев войны.

Всего с 29 сентября полиция Украины, как сообщается, обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донецкой области 87 тел. Большинство из них погибли от осколочных ранений или умерли по естественным причинам.

Ранее в городе Изюм Харьковской области, который был отбит украинскими войсками в начале сентября, была проведена эксгумация из массового захоронения, где находились тела более 400 человек. Среди них, как сообщается, были найдены тела со следами пыток.