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В Литве вынесен приговор политику за шпионаж в пользу России
В Литве суд в городе Шяуляй во вторник признал бывшего председателя пророссийской партии "Социалистический народный фронт" Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Delfi.
Генпрокуратура просила приговорить Палецкиса к 9 годам тюрьмы. Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобождён от уголовной ответственности. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Палецкис - бывший дипломат и депутат Сейма Литвы. Внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он был арестован в конце 2018 года. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами России. В частности, речь шла о сборе за вознаграждение информации о политической ситуации в Литве.
Палецкис отрицает свою вину, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам. В 2012 году его осудили по уголовному делу об "умалении значения агрессии СССР против Литовской республики" - в связи с его высказываниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Тогда он был приговорён к штрафу в размере около 3 тысяч евро.
Другие новости дня
Дзюдоист Шамиль Борчашвили принес Австрии бронзовую медаль Олимпиады
26-летний уроженец Панкисского ущелья Грузии, австрийский дзюдоист Шамиль Борчашвили стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.
Отметим, что в первой схватке на Олимпиаде Борчашвили выиграл у выступающего за сборную Португалии Анри Эгутидзе, в матче за бронзу же обыграл Доминика Рессела из Германии.
Ранее бронзовым призером в весовой категории до 60 кг стал дзюдоист Лука Мхеидзе – уроженец Тбилиси, представляющий Францию.
Самой Грузии две серебряные медали на Олимпиаде также принесли дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
Югоосетинские власти обеспокоены военными учениями Agile Spirit 2021
В Цхинвали обеспокоены военными учениями Agile Spirit 2021, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Совершенно очевидно, что Североатлантический Альянс стремится к созданию на территории Грузии еще одного антироссийского военного плацдарма, вооружая и обучая при этом грузинскую армию, а Грузия, в свою очередь, одержимая реваншистскими идеями проигранной в августе 2008 года войны против Южной Осетии, надеется с помощью политической и военной поддержки со стороны стран-членов НАТО удовлетворить свои незаконные притязания в отношении территорий соседних государств – Республики Южная Осетия и Республики Абхазия», – сказано в заявлении.
Ведомство расценивает происходящее «целенаправленной попыткой подрыва сложившейся в последние годы конструкции региональной стабильности и безопасности».
- Совместные многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 официально начались в Грузии накануне. В маневрах участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров, в том числе из Грузии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Учения продлятся до 6 августа.
Вынесены приговоры участникам митинга коронаскептиков в Северной Осетии
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительные вердикты первой группе участников прошлогоднего митинга коронаскептиков во Владикавказе. Их осудили по статье "участие в массовых беспорядках" и приговорили как минимум к пяти лет лишения свободы каждого.
По версии следствия, осужденные оказались среди участников несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля 2020 года, которые требовали отмены ограничительных мер. После того, как силовики спустя несколько часов начали вытеснять с площади Свободы участников протестной акции, в них полетели камни и куски тротуарной плитки. Тогда травмы получили 17 правоохранителей.
Большинство участников столкновений с силовиками были задержаны спустя несколько дней – их вычислили по видеосъемкам и записям с камер наблюдения. После этого они были этапированы в Ростов-на-Дону, где и велось следствие.
Из первой группы лишь Магомед Кадыров не признал свою вину: он получил самый большой срок – 5,5 лет колонии общего режима. Артур Бугулов и Давид Окруашвили частично признали свою вину и получили по 5 лет и три месяца колонии. Аслан Гасиев и Заза Царитов полностью признали свою вину, им было назначено по 5 лет колонии общего режима. Адвокаты осужденных считают приговор слишком суровым и намерены обжаловать его.
- Ранее Кавказ.Реалии сообщал о завершении следственных действий в отношении трех основных фигурантов дела о протесте ковид-диссидентов: гражданского активиста и оперного певца Вадима Чельдиева, а также администраторов его телеграм-канала Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова. Им вменяют статью об "организации массовых беспорядков", которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.
- В недавнем интервью Кавказ.Реалии Вадим Чельдиев заявил, что не признает себя виновным ни по одной из пяти инкриминируемых ему статей: распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, хулиганство, организация массовых беспорядков и нападение на сотрудника правоохранительных органов во время этапирования.
Прокуратура Швейцарии закрыла расследование, связанное с Магнитским
Федеральная прокуратура Швейцарии во вторник сообщила, что на прошлой неделе закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование по подозрению в отмывании денег, похищенных из российского бюджета. В ходе расследования, как говорится в сообщении, не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом швейцарского разбирательства, были получены в результате преступления.
При этом прокуратура постановила конфисковать около 4-х миллионов швейцарских франков из замороженных в начале следствия на счетах в Швейцарии около 18 миллионов, обосновав это тем, что "связь между некоторыми активами, конфискованными в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России, была доказана". Как этот тезис сочетается с завершением расследования, из сообщения прокуратуры неясно. Эти счета предположительно связаны с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к "делу Магнитского".
Расследование началось в 2011 году по заявлению компании Hermitage Capital, основанной британским бизнесменом Уильямом Браудером и базирующейся в Лондоне. Российский аудитор Сергей Магнитский сотрудничал с Hermitage Capital и, как утверждает Браудер, вскрыл схему хищения из российского бюджета не менее 230 миллионов долларов - после чего был сам обвинён в мошенничестве и помещён в СИЗО, где погиб в 2009 году. В России за смерть Магнитского никто не понёс ответственности. Браудер стал инициатором принятия в США и других странах так называемых законов Магнитского - о санкциях в отношении нарушителей прав человека. Браудер, как и многие знакомые с делом общественные деятели и правозащитники, считает виновниками смерти Магнитского российские власти – он подвергался в СИЗО жестокому обращению и не получал необходимого лечения.
В сообщении швейцарской прокуратуры говорится, что она расследовала именно утверждения об отмывании денег из российского бюджета в других странах, а не обстоятельства гибели Магнитского. "Основываясь на своём обширном расследовании, прокуратура пришла к выводу, что нет никаких обоснованных подозрений, которые могли бы служить основанием для предъявления обвинения в Швейцарии" - заявила прокуратура. Постановление о прекращении расследования может быть обжаловано в суде.
Браудер пока не комментировал заявление швейцарского ведомства. В прошлом году, получив от прокуратуры письмо о возможном закрытии дела, он обвинял швейцарскую прокуратуру в "капитуляции перед Россией".
В Ватикане впервые судят кардинала по обвинению в махинациях
В Ватикане начался суд над кардиналом Римско-католической церкви. Анджело Беччу обвиняют в финансовых махинациях при покупке недвижимости в Лондоне.
Под судебное заседание отведён специально оборудованный зал в административных помещениях Ватиканских музеев. Кроме Беччу на скамье подсудимых ещё девять человек, среди которых бывший секретарь кардинала, сотрудники службы финансовой информации Ватикана, банкиры и финансисты. Их обвиняют в растрате, коррупции, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.
Скандал вокруг финансовых операций Ватикана, связанных с покупкой недвижимости за рубежом, разразился осенью 2019 года. Тогда ватиканские следователи проверили документы госсекретариата и службы финансовой информации.
В ходе расследования выяснилось, что Беччу и его сотрудники причастны к приобретению элитной недвижимости в том числе за счёт пожертвований католиков со всего мира. Всего, по данным следствия, было потрачено от 73 до 166 миллионов евро.
На фоне скандала Беччу ушёл в отставку и отрёкся от прав, связанных с саном кардинала. При этом обвинения он отверг.
По данным СМИ, папа римский Франциск после скандала решил продолжать расследование. Журналисты отмечают, что Беччу - первый с момента основания Ватикана кардинал, дело которого рассматривает не кассационный суд под председательством другого кардинала, а более суровый ватиканский трибунал.
На фоне сообщений о финансовых махинацией высокопоставленных священнослужителей Ватикан впервые раскрыл данные о своей недвижимости. Выяснилось, что церкви принадлежат более пяти тысяч объектов, из них около четырёх тысяч в Италии, остальные – за рубежом. В список не входят здания дипмиссий Ватикана.
Атлетка из Туркменистана завоевала первую в истории страны медаль Олимпиады
Штангистка из Туркменистана Полина Гурьева завоевала первую в истории страны медаль Олимпийских игр. 21-летняя спортсменка взяла серебро в весовой категории до 59 килограммов с результатом 217 килограммов (96 в толчке, 121 в рывке).
Золотую медаль завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня, которая получила 236 килограммов (103+133), это олимпийский рекорд. Бронзу получила японка Микико Андо с 214 килограммами (94+120).
За 30 лет истории независимости туркменские спортсмены ни разу не завоевывали медалей на Олимпийских играх. В этот раз в Токио отправлены 9 спортсменов — пять тяжёлоатлетов, легкоатлет, дзюдоистка и два пловца.
Идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии.
Об этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани заявила на заседании межведомственной комиссии по поиску людей, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов, и перезахоронению их останков.
По словам министра, останки двух военных и трёх гражданских лиц уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия. Их похоронят в ближайшее время.
Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.
Кнессет Израиля отложил включение Грузии в «красный список»
Законодательная комиссия Кнессета не утвердила предложение правительства Израиля о включении Грузии, Великобритании, Кипра и Турции в «красный список» стран с максимальным риском заражения коронавирусом.
Решение должно было вступить в силу с 30 июля, но отложено по требованию депутата Гилада Карива. Он предложил прежде обеспечить контроль над решениями комиссии по исключениям, вопреки своему названию «исключений почти не делающей». Именно от этого органа израильтянам необходимо получить специальное разрешение для поездки в «красные» страны.
Депутат также затребовал максимально свежую и точную информацию по исполнению в стране других, менее радикальных мер, применяемых к возвращающимся из запрещенных стран.
Как пишет Девятый канал Израиля, комиссия при этом одобрила решение Кабмина о включении в список «красных» стран Кыргызстана и Испании.
Теперь израильтянам запрещено без особого разрешения комиссии по исключениям посещать эти страны, а также Узбекистан, Аргентину, Беларусь, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Россию. Нарушение этого запрета грозит штрафом в пять тысяч шекелей.
Отметим, что авиакомпании, выполняющие рейсы из Израиля в Грузию, ранее объявили о временном прекращении полетов с 30 июля. Неизвестно, будет ли решение пересмотрено после решения Кнессета.
С 23 Грузия уже входит в список «оранжевых стран» для израильтян. Эти страны посещать разрешено, но по возвращении требуется карантин – в том числе для привитых и переболевших.
Власти Казахстана потребовали от «Медиазоны» удалить изображение Назарбаева с клоунским носом
Власти Казахстана потребовали от издания "Медиазона. Центральная Азия" удалить изображение мурала с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, где ему пририсовали клоунский нос, сообщает редакция. Изображение появилось на уличном арте в Алма-Ате.
Слева на граффити была видна надпись ‘Uly Dala Ury’, что в переводе с казахского значит “вор великой степи”. Так активисты обыграли созвучную фразу “сын великой степи” — ‘Uly Dala Uly’. В тот же день мурал закрасили.
В сообщении министерства информации редакции напомнили об уголовной ответственности по статье о публичном оскорблении посягательстве на честь и достоинство Нурсултана Назарбаева. Максимальное наказание по ней — до трёх лет лишения свободы.
Редакция не стала удалять изображение, но затемнила картинку так, что на ней нельзя узнать лицо Назарбаева, а видно только очертания клоунского лица.
- Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном с 1989 по 2019 год, пока не ушёл в отставку. При нём в стране сложился культ личности главы государства. После его отставки в честь него была переименована столица — Астана.
Кадыров намерен вакцинировать 100% взрослого населения Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявил, что необходимо вакцинировать все взрослое население республики. Это мера будет касаться не только тех, кто постоянно живет в Чечне, но и уехавших из республики жителей региона.
"Мы не должны останавливаться на отметке 60 %, а привить все взрослое население! В связи с этим я поручил проверить, прошли ли иммунизацию жители ЧР, выехавшие за ее пределы", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Из Чечни ранее поступила информация о том, что у непривитых водителей отбирают машины, требуют от сотрудников госучреждений привести в поликлиники всех их родственников, угрожают увольнением работникам университетов. Созданные условия вынуждают жителей республики делать прививку вне зависимости от их мнения.
Чечня занимает третье место в России по количеству получивших первый компонент вакцины, уступая Чукотке и Белгородской области.
- Ранее сообщалось, что 29 июня въезжающим со стороны Грозного в Шатойский район закрыли доступ, требуя от них предъявить сертификата вакцинации от ковида. Это сообщение корреспондента Кавказ.Реалии подтвердил и оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. Жители Чечни сообщают о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации.
- В мае Кадыров потребовал оказывать ковид-диссидентам медицинскую помощь в последнюю очередь, чтобы те "почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода".
- Ранее в Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации.
Квартальная прибыль Tesla впервые превысила миллиард долларов
Прибыль производителя электромобилей Tesla во втором квартале 2021 года впервые в истории компании превысила один миллиард долларов.
По сравнению со вторым кварталом прошлого года прибыль компании выросла в 10 раз.
Компания за отчётный период произвела более 200 тысяч автомобилей – это тоже является рекордом в истории.
Как отмечает Associated Press, несмотря на успехи рост Tesla может быть замедлен из-за продолжающейся нехватки микросхем для автомобилей у всех автопроизводителей. Основатель компании
Илон Маск признал нехватку чипов серьёзной проблемой, которая затрудняет планирование на следующий год. При этом компания намерена произвести до конца года более 800 тысяч автомобилей. В прошлом году Tesla выпустила 510 тысяч электрокаров.
На западе Грузии дожди спровоцировали оползни и разрушение дорог
Ливневые дожди вызвали увеличение уровня воды в реках на западе Грузии. Это спровоцировало оползни, разрушение дорог и мостов.
В трех селах Хобского муниципалитета: Хамискури, Хета и Первомайское вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Утром в зоне затопления заработала спецтехника, были очищены дренажные каналы. В настоящее время движение по центральной трассе в Хобском районе восстановлено.
Как пишет «Новости-Грузия», возле Кутаиси на 97 км участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи размыта автомобильная дорога, работы по восстановлению уже начались, сообщает департамент автомобильных дорог.
Из-за дождей сошел оползень на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. По данным департамента автомобильных дорог, на этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.
В Сванетии река Цхенисцкали из-за проливных дождей вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари. Поврежден мост, соединяющий посёлок городского типа Лентехи с тремя общинами.
По словам мэра муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, на месте уже работает тяжелая техника, к концу дня откроется временная дорога.
Также из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Ингури.
Паводком размыло основание железобетонного моста на 165-м км трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ипари).
Представители Департамента автомобильных дорог Грузии изучают ситуацию на местах и разрабатывают план восстановления движения.
Мощный грозовой фронт в Абхазии привел к затоплениям
Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией Абхазии, привел к повышению уровня воды в реках и подтоплениям, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов, были эвакуированы люди. В спасательной операции задействовано 7 единиц техники, 45 человек личного состава поисково-спасательной части Гудауты, а также гагрские и сухумские поисково-спасательные отряды.
В Сухуми наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов. Однако эвакуация людей не понадобилась.
Столичный поисково-спасательный отряд задействовал 5 единиц спецтехники и 30 человек личного состава.
В Очамчирском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамыш на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе села Тамыш. Подразделения абхазского МЧС всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.
В результате сложных погодных условий произошла авария на высоковольтной линии «Бзыбь-220», сообщила пресс-служба «Черноморэнерго». По информации компании, повалены две опоры линии. На место аварии выехали аварийные бригады «Черноморэнерго».
Грузия и Украина перекрыли международный канал контрабанды наркотиков
Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии вместе с сотрудниками таможенного управления Службы доходов приняли участие в международной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине.
Как сообщили в ведомстве, 22 июля в Киеве полиция арестовала двух членов организованной группы, граждан Турции, по обвинению в международной контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что крупная партия героина была спрятана в транзитном грузе, который перевозили из Ирана в Украину, через Армению и Грузию. Из Украины груз планировали доставить в страны центральной Европы для дальнейшей продажи.
Полиция изъяла на черном рынке около 368 кг героина на сумму около 75 миллионов лари (примерно 25 млн долларов.
По информации украинских СМИ, накануне украинские правоохранители задержали и третьего участника банды – гражданина Турции.
«Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украине, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны», – заявил заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины Вячеслав Сафонов.
Прирост случаев коронавируса в Грузии стал максимальным с середины декабря
За сутки в Грузии выявили 3666 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 16 декабря прошлого года. Накануне провели 42 235 тестов: PCR-тестов – 14 810, экспресс–тестов на антиген – 27 425.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 8,68%, за последние 14 дней составляет 6,03%, за неделю – 6,71%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 5731. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 17 пациентов.
Выздоровели еще 1335 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 407 689, выздоровевших – 376 088.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 884 человека, всего использовано вакцин – 418 398.
Страны Запада пытаются разорвать связи России и стран СНГ – Совбез РФ
Вашингтон оказывает давление на страны Содружества независимых государств с целью разорвать их связи с Россией, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев.
«США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».
«Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт», – отметил он.
По словам Нургалиева, в новой Стратегии национальной безопасности России особое внимание уделяется «задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами», пишет «Интерфакс».
Байден объявил об изменении роли войск США в Ираке
Президент США Джо Байден объявил о завершении боевой миссии американских войск в Ираке до окончания 2021 года. Байден сделал это заявление в ходе визита в Вашингтон премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.
Сотрудничество с иракскими властями в борьбе с экстремистами организации "Исламское государство" (запрещена в России) имело критически важное значение для стабильности в регионе, заявил Байден. Он заверил иракского премьера, что это сотрудничество продолжится и в новых условиях, когда американские войска начнут выполнять роль военных советников и инструкторов.
Военный контингент США в Ираке с конца 2020 года насчитавал примерно 2500 человек.
Байден пока не объявил численность военнослужащих США, которые останутся в Ираке после формального окончания боевой миссии. Западные агентства приводят мнение военных экспертов, что сокращение численности контингента США не будет значительным. Об изменении роли войск США в Ираке объявлено вскоре после решения Вашингтона вывести американских военнослужащих из Афганистана - к 11 сентября этого года.
Президент США пообещал продолжить борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, но одновременно уделить больше внимания действиям Китая. В Вашингтоне считают действия Китая "долгосрочным вызовом интересам безопасности США".
Во время переговоров с Мустафой аль-Казыми Байден также пообещал, что США в скором времени направят в Ирак вакцины против коронавирусной инфекции.
Модуль «Пирс» отстыкован от МКС и затоплен в Тихом океане
В понедельник, 26 июля, от международной космической станции (МКС) впервые отстыкован модуль, отработавший свой ресурс. Отстыковка и сведение с орбиты связки двух аппаратов – стыковочного модуля "Пирс" и грузового корабля "Прогресс" начались около 14 часов московского времени.
Как сообщает "Роскосмос", после отвода связки обоих аппаратов на безопасное расстояние от МКС группа управления российским сегментом станции свела аппараты с орбиты. Около 18 часов московского времени связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы, и через 10 минут несгораемые элементы были затоплены в несудоходной части Тихого океана (называемой кладбищем космических кораблей).
Таким образом, на станции освобождён стыковочный узел для приёма российского лабораторного модуля "Наука". Он был запущен 21 июля.
Поясняет научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин: "Это хорошая новость. Новый модуль "Наука" был запущен в космос в середине прошлой недели, и почти сразу же стало известно, что возникли проблемы, в частности, с топливной системой. И вот теперь "Пирс" всё-таки отстыкован. Для МКС со стороны российского сегмента очень важно иметь возможность для стыковок. Без отстыкованного "Пирса" и идущего к станции нового модуля "Наука" (с новым стыковочным узлом) это было бы невозможным. Поскольку "Пирс" отстыковали, значит, специалисты достаточно уверены, что модуль "Наука" всё-таки доберется до МКС и успешно пристыкуется. Раз "Пирс" свели с орбиты, значит, 29 июля должна произойти успешная стыковка и станция получит новый лабораторный модуль с новым стыковочным узлом".
- Кладбище космических кораблей находится в трёх с половиной тысячах километров от Веллингтона, столицы Новой Зеландии, и почти в шести тысячах километров от Сантьяго, столицы Чили.
- Модуль "Пирс" был запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции 15 сентября 2001 года. В течение 20 лет эксплуатации он использовался в качестве стыковочного отсека для российских космических кораблей – как пилотируемых, так и грузовых.
Президент РСЕ/РС встретился с премьер-министром Грузии
Те, кто финансировал и руководил жестокими нападениями на грузинских журналистов, должны быть привлечены к ответственности, об этом президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Нападения на журналистов в Грузии абсолютно недопустимы и вызывают беспокойство», – пишет Флай в соцсети Twitter по итогам встречи.
«Я призвал правительство обеспечить защиту средств массовой информации, являющихся ключевой опорой демократии, во время освещения предстоящих выборов. РСЕ/РС, грузинская служба Радио Свобода стремятся предоставлять грузинскому народу объективные новости и информацию в этот важный момент», – отмечает Флай.
Президент РСЕ/РС встретился в Тбилиси и с журналистами, пострадавшими 5 июля, в том числе представителями грузинской службы Радио Свобода.
«Многие журналисты здесь опасаются, что это может стать нормой в Грузии», – добавил Флай.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
- От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
Авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем, мог бежать в Грузию
В Беларуси исчез диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который, предположительно, вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, пишет «Наша Нiва» со ссылкой на источники.
Галегов работал в «Белаэронавигации» как минимум с 2010 года. По данным издания, в начале июля после отпуска он должен был выйти на смену по заранее утвержденному расписанию, но на работе он не появился.
Коллега диспетчера сказал, что голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair принадлежит Олегу Галегову. По его словам, он давно его не видел.
«Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и переживают: до него невозможно дозвониться, он удалил свои аккаунты в социальных сетях. Начальство официально ничего нам не сообщало. Но я за него особо не переживаю, думаю, он просто перестраховался и уехал. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», – сказал его коллега.
Заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский, отвечая на вопросы журналиста издания, сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему у организации такие длительные отпуска, Герловский сказал: «Да мы, если честно говорить, звонили, спрашивали, где он находится, как он там [неразборчиво]».
«Наша Нiва» отмечает, что Олег Галегов – этнический грузин, в Минске он жил вместе с семьей. Другой его коллега предположил, что он уехал к родственникам в Грузию.
Журналисты не смогли дозвониться ни на домашний, ни на мобильный телефоны Галегова. Он, как выяснило издание, оставил аккаунт только в социальной сети Instagram, но изменил там никнейм, удалил всех подписчиков и закрыл профиль. Его жена также закрыла все профили в соцсетях.
- В мае в Минске из-за ложного сообщения о минировании экстренную посадку совершил самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После того как самолет приземлился в аэропорту, их арестовали. По некоторым данным, власти Беларуси заставили самолет сесть в Минске, угрожая ему истребителем, а операция была санкционирована лично Лукашенко.
- Глава Ryanair Майкл О'Лири ранее рассказывал о давлении на пилота самолета со стороны диспетчеров. По его словам, летному экипажу белорусские авиадиспетчеры сообщили о «реальной угрозе» и предупредили, что если он войдет в воздушное пространство Литвы, то «на борту самолета взорвется бомба».
- Капитан воздушного суда, как утверждал О'Лири, неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему в этом отказали. По его словам, лайнер мог приземлиться в Польше или других странах Прибалтики, пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось «серьезное давление», чтобы он приземлился именно в Минске.
COVID-19 в Абхазии: 189 новых случаев, 5 человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 559 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 189 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 189 пациентов. Состояние 65 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались трое мужчин - 64, 71 и 83 лет, а также две женщины - 80 и 86 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 52, 18 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 250 человек. Зарегистрировано 294 летальных случая. Выздоровели 16 990 человек.
В Тбилиси поезд сбил человека возле железнодорожной станции «Дидубе»
В Тбилиси, возле железнодорожной станции «Дидубе», прибывающий из Батуми вечерний поезд сбил человека.
По данным телекомпании «Рустави 2», молодой мужчина был сбит поездом, когда переходил железнодорожный путь. Представители «Грузинской железной дороги» сообщили журналистам, что пострадавшему мужчине на месте была оказана помощь, после чего он был переведен в клинику имени Аладашвили.
Поезд еще около часа оставался на месте происшествия, где работали полиция и криминалисты.
Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Маркизские острова по местной традиции получил новое имя – Те Ака Ики Тааоа. В переводе оно означает «великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко».
Французские СМИ передают, что в представлении в честь официального визита Макрона на острове Хива-Оа участвовали 600 танцоров и музыкантов в традиционных одеждах. Кроме того, французский лидер посетил на острове могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля.
Поездка Макрона на Маркизские острова – первый визит главы Франции за всю историю Пятой республики.
Маркизские острова находятся в центральной части Тихого океана. Там проживают восемь тысяч человек. В 1960-1970-х годах Франция проводила в регионе ядерные испытания. Журналисты-расследователи утверждают, что почти все местное население подверглось воздействию радиации, но компенсации получили лишь несколько десятков человек.
Перед визитом Макрона на острова, местные активисты отмечали, что Парижу следует признать формой колонизации и преступлениями действия Франции, связанные с ядерными испытаниями.
Парламентская комиссия не нашла серьезных погрешностей на парламентских выборах в Грузии
Во время проведения парламентских выборов 2020 года были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияния на окончательный результат голосования. Таковы выводы, к которым пришла созданная в парламенте по инициативе правящей партии временная комиссия по расследованию возможных нарушений на выборах.
Следственная комиссия была создана «Грузинской мечтой» 17 февраля в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов, сообщают «Новости-Грузия».
Сегодня на внеочередном пленарном заседании заключение комиссии объявил ее председатель Гиви Миканадзе. «В результате проведенной комиссией работы было установлено, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, с полным соблюдением основных свобод и законодательства. При этом во время проведения выборов были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияние на окончательный результат выборов. Соответственно, опубликованные Центральной избирательной комиссией данные итоговых протоколов, полностью отражают свободную волю избирателей», - заявил Миканадзе.
По его информации, следственная комиссия провела 16 рабочих встреч, опросила 38 человек, связанных с избирательными процессами и «запросила важную информацию» из 22 разных ведомств.
«В целом количество несбалансированных бюллетеней составило 0,16%. Комиссия установила, что разница была настолько мизерной, что не могла иметь никакого существенного влияния на результаты. Эта разницы фиксировалась в сотых процентах - в 0,01% – 0,02% как по избытку, так и по дефициту», - отметил Миканадзе.
Глава следственной комиссии заметил, что никто из оппозиционных партий не представил хотя бы одно доказательство того, что выборы были сфальсифицированы или были совершены определенные манипуляции. Представители оппозиции не только не приняли участие в работе комиссии, но даже не присутствовали на заседаниях, упрекнул коллег Миканадзе.
Между тем представление документа и в этот раз проходило практически без присутствия оппозиции. В зале заседаний не было большей части оппозиционных депутатов – «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот заседаниям парламента, если на них не рассматриваются вопросы, затрагивающие соглашение между правящей партией и оппозицией.
«Сегодня комиссия уже завершила работу на эту тему. Тема выносится на рассмотрение, в зале находятся только три представителя оппозиции, из «Национального движения» никого, и нет никого, кто мог бы поспорить с вами. То есть, никто не будет с вами спорить на ту тему, с помощью которой они хотели устроить беспорядки и течение шести месяцев, до подписания соглашения, они трясли свою страну», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
- Ранее правящая партия обещала, что комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии на 1%, в стране будут назначены новые парламентские выборы. Согласно результатам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были разделили между собой восемь оппозиционных партий.
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