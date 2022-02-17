В «ЛНР» заявили об обстреле детсада. Но он на подконтрольной Украине территории

В соцсетях и телеграм-каналах, имеющих отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам так называемой "ЛНР", утром в четверг появились сообщения о том, что украинские вооружённые силы якобы обстреляли детский сад на подконтрольной сепаратистам территории в Луганской области.

Фото якобы последствий обстрела опубликовал и российский политик Захар Прилепин, утверждая, что на нём детский сад в Новой Кондрашовке, подконтрольной "ЛНР", а стреляли "украинские боевики".

Новая Кондрашовка - часть населённого пункта Станица Луганская - однако, находится под контролем Украины, а не "ЛНР".

Впоследствии об обстреле детского сада в том же населённом пункте сообщил и штаб украинских войск в Донбассе. В сообщении говорится, что при обстреле "российскими оккупационными войсками" Станицы Луганской повреждено здание детсада, по предварительным данным, пострадали двое взрослых. Опубликованы фото - в том числе и то, которое ранее публиковали ресурсы сепаратистов, но и другие, на которых видно дыру в стене здания детсада. Первоисточник этих фото неясен.

Впоследствии опубликовано также видео, на котором видны разрушения.

С утра в четверг представители сепаратистов утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населённых пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили, что c полуночи поддерживаемые Россией сепаратисты нарушили режим прекращения огня 29 раз - это заметно больше среднего. Утверждается, что ранен 1 украинский военный и двое мирных жителей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Станица Луганская была обстреляна из тяжёлого вооружения. Он обвинили Россию в нарушении Минских соглашений "на фоне и без того напряжённой ситуации".

Пресс-служба администрации подконтрольного Украине города Попасная в Луганской области также сообщила о попадани снаряда во двор лицея, в котором в момент обстрела находились ученики. О пострадавших не сообщается.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в обострении ситуации в Донбассе.

В миссии ОБСЕ пока не подтверждают резкого обострения ситуации.

Обстрелы происходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, у границ которой сосредоточена большая российская группировка. Страны Запада опасаются, что Россия может устроить провокацию в зоне конфликта в Донбассе, чтобы оправдать вооружённое вторжение в Украину. Российские представители, в свою очередь, обвиняют в подготовке провокации Украину.