В Магасе похищен ингушский оппозиционный блогер

Посол США в Москве Джон Салливан в среду вечером привез в МИД России письменный ответ Вашингтона на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.

Об этом изначально сообщили СМИ, а впоследствии информацию подтвердило и само российское внешнеполитическое ведомство. В сообщении на его сайте говорится, что Джона Салливана по его просьбе принял замминистра Александр Грушко. «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», - говорится на сайте.

Американский дипломат отказался от комментариев журналистам как по приезде, так и после посещения российского дипведомства, отмечает ТАСС. По сведениям российских агентств, пребывание Салливана в МИД России длилось около получаса.

Также стало известно, что в среду госсекретарь США Энтони Блинкен выступает с комментариями перед журналистами. Встреча, как отмечает «Голос Америки», происходит на фоне обострения напряженности между Россией и Украиной и растущей обеспокоенности союзников США по поводу возможных военных действий со стороны Москвы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также объявил экстренную пресс-конференцию после сведений о передачи США своего ответа России.

По информации западной разведки, Россия за последние месяца сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предположительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.

Москва обвинения отрицает, утверждая, что напряженность в регионе создают США и НАТО. Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину у России нет. В декабре Россия выдвинула к США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Эти требования включают отказ от расширения НАТО на восток, прекращение военного сотрудничества с бывшими советскими республиками и неразмещение в Европе каких-либо ударных систем, способных угрожать России.

После переговоров между российской делегацией и западными союзниками в Женеве и Боюсселе ранее в январе стороны объявили, что диалог важен, но между ними по-прежнему остаются серьезные разногласия. Глава НАТО Столтенберг тогда подчеркнул, что у России нет права вето на прием в Североатлантический Союз новых членов, и, к примеру, Украина может сама решать, как обеспечивать свою безопасность. Российские власти потребовали от Запада письменного ответа на свои предложения.

Газета Washington Post на прошлой неделе написала, что Вашингтон попросил Москву не публиковать полный текст письменного ответа США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме 26 января, заявил, что Москва, судя по всему, не может опубликовать американский документ. «Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», - сказал Лавров в Госдуме.