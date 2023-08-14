В Махачкале произошел взрыв, есть погибшие

В Махачкале на одной из городских автозаправок (по другим сведениям, на автосервисе) произошел мощный взрыв, начался пожар, есть погибшие.

В МЧС сообщили о трех погибших. Mash утверждает, что число погибших возросло до восьми, а пожар перекинулся на соседние дома. По данным «Базы», число погибших увеличилось до 10, раненых - около 50, среди них дети. Есть угроза повторного взрыва.

Телеграм-каналы публикуют видео с места ЧП, на кадрах виден сильный пожар и горящие припаркованные рядом с заправкой автомобили.

Издание «Медуза» со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв произошел в здании автосервиса, произошло возгорание, и уже затем огонь перебросился на АЗС «Нафта-24».

Отмечается, что автосервис и заправка находятся в районе торгового центра «Глобус».

О причинах взрыва пока информации нет.