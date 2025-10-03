В Манчестере два человека погибли в результате нападения у синагоги

В Манчестере два человека погибли, ещё четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате нападения у синагоги.

Подозреваемый сначала въехал в толпу людей на автомобиле, а после напал на них с ножом. Его застрелила полиция, передаёт Би-би-си. Власти назвали произошедшее терактом.

Мотивы нападавшего до сих пор не приводятся. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем назвал случившееся «ужасным антисемитским нападением». Оно произошло в еврейский праздник Йом-Кипур (Судный день), когда посещение синагоги считается обязательным для верующих.

Полиция сообщила, что были произведены два ареста, но личность преступника пока не может быть раскрыта «по соображениям безопасности». На фото в СМИ запечатлён момент, когда нападавший - бородатый мужчина в тёмной одежде - стоит у синагоги с какими-то предметами, прикреплёнными к поясу. Начальник полиции Большого Манчестера Стивен Уотсон отметил оперативную реакцию сотрудников служб безопасности, их храбрость, а также смелость самих прихожан, которые забаррикадировали вход в синагогу и не позволили нападавшему проникнуть внутрь.

Британский премьер-министр Кир Стармер созвал заседание Комитета по безопасности правительства. Он решил досрочно вернуться в Лондон из Копенгагена, где в четверг встречались лидеры европейских стран. Позднее Стармер напрямую обратился к еврейской общине Великобритании, сказав, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить её безопасность, а также подчеркнув необходимость противостоять растущему антисемитизму.