В Мариуполе российские войска возобновили штурм «Азовстали»

В Мариуполе российские войска возобновили штурм завода "Азовсталь". По данным украинского Генштаба при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они прорываются на территорию комбината. Периметр, который занимают украинские военные, сокращается.

На кадрах трансляции агентства Reuters с территории комбината видно перемещение бронехники с буквой Z.

Штурм "Азовстали" продолжается третьи сутки, несмотря на российские заявления о том, что завод намерены лишь заблокировать. Такой приказ ранее давал президент России Владимир Путин.

О том, что завод штурмует российская армия, сообщает и разведка Великобритании. По её данным, сопротивление защитников "Азовстали" приводит к увеличению потерь россиян и срывает их планы на юге Донбасса. Попытки завладеть комбинатом и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с наступающим 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, пишут британские военные разведчики.

Представители полка "Азов", которые больше двух месяцев держат оборону на заводе, в очередной раз обвинили российские власти в нарушении обещаний и в очередной раз обратились к международному сообществу за помощью в эвакуации мирных жителей. Они так же попросили президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы вывезти раненых бойцов. Ранее украинские военные также призывали мировых политиков помочь в организации коридора для вывода военных.

Ранее с территории завода началась эвакуация мирных жителей, которые прятались в помещениях от обстрелов российской армии. По данным ООН, всего с "Азовстали", удалось вывести 500 человек. Сколько ещё мирных граждан укрывается на комбинате, неизвестно. На днях было объявлено, что гуманитарные коридоры для выхода с "Азовстали" будут открыты с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая.

Российские военные предложили украинским военным сдаться и выйти по коридорам, но те отказались это сделать.

Несмотря на то, что на территории "Азовстали" идут бои, сам Мариуполь, который контролируют российские военные, начали расчищать от завалов. На одном из столбов в центре города водрузили флаг России. К работам по восстановлению памятников привлекли жителей города.

Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.

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