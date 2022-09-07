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В Минске 10 оппозиционерам вынесены приговоры до 17 лет тюрьмы
Минский городской суд 6 сентября вынес приговоры десяти арестованным по обвинению в экстремизме и организации массовых беспорядков. Минимальный срок лишения свободы по приговорам составил пять лет, максимальный - 17. В частности, к 17 годам заключения приговорен анархист Александр Францкевич, к 16 годам - его единомышленник Акихиро Гаевский-Ханада, к 15 годам - волонтёр правозащитного движения "Весна" Марфа Рабкова. Остальные подсудимые получили от 5 до 12 лет тюрьмы.
По версии следствия, c 2005 по 2020 год обвиняемые объединили "ряд организованных преступных групп": "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя" - это были движения преимущественно анархистского толка. Также им вменялись в вину нападения на административные здания и нарушение порядка.
Александр Францкевич уже был приговорен за аналогичные действия к трем годам лишения свободы в 2010 году. В своём последнем слове он заявил, что сожалеет лишь о том, что не приложил больше сил и стараний к свержению авторитарного режима как в Беларуси, так и в России.
- После президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов. Многие представители оппозиции и журналисты были приговорены к тюремным срокам или покинули страну.
- США, государства ЕС и ряд других стран не признают Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения были введены санкции. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.
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Другие новости дня
Главнокомандующий ВСУ признал ракетные удары по военным объектам РФ в Крыму
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал ракетные удары украинских военных по российским военным объектам в Крыму в августе 2022 года. Об этом говорится в статье «Перспективы обеспечения военной кампании 2023: украинский взгляд» для агентства «Укринформ».
В статье Залужного и народного депутата Михаила Забродского говорится об «успешных усилиях ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым».
«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние к целям», – говорится в статье.
Это первое официальное признание Киева в причастности к атакам на военные объекты России в Крыму. До этого украинские власти и военные не брали на себя ответственность за взрывы в Крыму. При этом Минобороны Украины призывало крымчан сообщать в чат-бот «єВорог» информацию о дислокации войск России на аннексированном Крымском полуострове.
Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось, что были взорваны склады боеприпасов, повреждены трансформаторная подстанция и железная дорога. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.
Минобороны России назвало произошедшее на севере Крыма «диверсией». В Крыму возбудили уголовное дело. Информации о подозреваемых или задержанных нет.
Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.
9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Российские власти заявили, что эвакуировали около 30 человек из «близлежащих домов». Общую эвакуацию решили не проводить. Было повреждено более 60 жилых домов.
В Минобороны России утверждают, что причиной взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Российские военные, несмотря на опубликованные спутниковые снимки с разрушенной техникой, утверждают, что ее самолеты не пострадали.
Венгрия отказалась от требования снять санкции с российских олигархов
Венгрия отказалась от требования исключить трёх российских олигархов из санкционного списка и поддержит режим санкций ЕС в отношении Москвы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники отметили, что на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе 7 сентября представители Венгрии сообщили, что готовы поддержать продление санкций против российских бизнесменов еще на полгода. Вместе с тем Будапешт предупредил, что может вновь поднять вопрос перед вероятным продлением ограничений в отношении россиян в марте 2023 года.
По данным источников Радио Свобода, Будапешт настаивал на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Усманов и Авен считаются прокремлёвскими олигархами. Евросоюз считает, что они имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
Рашников как владелец и глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) – одного из крупнейших российских налогоплательщиков и источников бюджета.
Решение о продлении санкций в отношении Москвы должно быть принято до 15 сентября. В ограничительном списке ЕС более 1200 физических лиц и более 100 компаний.
Пашинян: Армения надеется при поддержке РФ наладить отношения с Турцией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил о стремлении Армении наладить отношения с Турцией при поддержке России.
Армянский лидер сообщил, что «уже начался разговор с Турцией», а также идет «интенсивный разговор с Азербайджаном по поводу нагорнокарабахской проблемы», передают российские СМИ.
«Мы надеемся на поддержку России не только как стратегического союзника Республики Армения, но и очень близкого партнера Азербайджана», – сказал Пашинян.
Он добавил, что «для Азербайджана это тоже открывает возможности».
При этом армянский премьер выразил обеспокоенность в связи с вероятностью обострения ситуации в регионе из-за концентрации внимания России и международного сообщества на ситуацию вокруг Украины.
Никол Пашинян выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с Россией и другими партнерами Армении удастся удержать ситуацию под контролем, передает российская медиаплатформа «Смотрим».
Алексей Навальный в четвертый раз за месяц отправлен в ШИЗО
Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, снова отправили в штрафной изолятор на 15 суток - практически сразу после того, как он вышел оттуда. Об этом политик сообщил в социальных сетях. Администрация колонии отправляет Навального в ШИЗО уже в четвёртый раз, что дает ей право признать заключённого злостным нарушителем и перевести в особо строгие условия содержания.
Навальный также упомянул, что в ШИЗО его отправили непосредственно перед свиданием с женой и родителями, которые ждали этого четыре месяца.
- Начиная с 15 августа Алексея Навального помещали в ШИЗО (маленькую бетонную одиночную камеру без удобств) трижды. В первый раз – за расстёгнутую верхнюю пуговицу тюремной робы, во второй – за то, что во время конвоирования оппозиционер не сложил руки за спиной, в третий – за то, что, по мнению сотрудников ФСИН, Навальный неправильно представился. Что стало причиной дисциплинарных мер на этот раз, политик не сообщил.
- Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его сторонники считают все эти дела политическими.
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FT: российские олигархи за границей получают «звонки из Кремля»
Попавшие под санкции российские олигархи, которые остаются за границей, регулярно получают звонки из Кремля, призывающие их вернуться домой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух бизнесменов, получивших такие звонки, и другие источники.
Один из источников издания утверждает, что санкции вынуждают элиты задумываться о своей безопасности в случае возвращения и становиться ближе к российской власти, даже если они предпочитают дистанцироваться от неё.
Вместе с тем другие представители западных политических кругов признают, что бизнесмены, оказавшиеся под ограничениями, не имеют никакого влияния на президента России Владимира Путина. Такого мнения придерживается, например, бывший посол США в Москве Майкл Макфол, пишет Financial Times.
Газета также рассказывает о том, что основатель Альфа-банка, уроженец Львова Михаил Фридман весной якобы звонил Кристине Квин. В то время она была временной поверенной в делах США в Киеве. Российский олигарх, который оказался под санкциями в первые дни войны, просил помощи в обходе ограничений в обмен на пожертвование части своего состояния Украине.
Собеседники Financial Times рассказывают, что сначала Фридман говорил о любви к Украине, но после того, как Квин подняла вопрос о том, как можно повлиять на Путина, бизнесмен вспылил и стал настаивать на том, что у него нет возможностей надавить на российского президента.
Квин не стала продолжать разговор и повесила трубку. Фридман написал ей текстовое сообщение с извинениями, но не получил ответа, говорят источники.
Госдепартамент США от комментариев отказался, уточнив, что не комментирует дипломатические обсуждения. Фридман информацию о своем разговоре с Квин отверг.
Опрошенные Financial Times бизнесмены уточнили, что не понимают, как они могут повлиять на ситуацию с Украиной. "Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно быть во дворце. Никого из попавших под санкции людей там нет", - приводит газета высказывание одного из них.
- Михаил Фридман и другие известны олигархи попали под санкции ЕС 28 февраля. Евросоюз считает, что бизнесмены связаны с президентом России и причастны к дестабилизации обстановки на территории Украины.
- 15 марта ограничения в отношении Фридмана ввела Великобритания.
- Фридман, осудивший войну с Украиной, в интервью с Bloomberg Businessweek назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. По словам олигарха, Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение Путина о ведении боевых действий в соседней стране.
- Бизнесмен оспаривает санкции ЕС в Европейском суде общей юрисдикции.
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Расследователи назвали суперъяхту за $583 млн. новогодним подарком Путину от олигархов
Строительство арестованной в Италии суперъяхты "Шехерезада", принадлежащей, по документам, бывшему президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, обошлось в 583 миллиона евро. Российские олигархи подарили её президенту России Владимиру Путину на Новый год. Такие утверждения содержатся в материале расследовательского центра "Досье".
Суперъяхта была арестована в мае в итальянском порту Марина ди Каррара. Тогда власти заподозрили, что она принадлежать россиянину, находящемуся под санкциями. В письме к итальянским властям о праве владения на судно заявил Худайнатов. При этом на него записаны ещё 106-метровая суперъяхта "Амадея", которую власти США называют собственностью находящегося под санкциями миллиардера Сулеймана Керимова, и 135-метровая "Кресент", которую власти Испании задержали как собственность Игоря Сечина.
В материалах совместного расследования стран Евросоюза говорится, что Худайнатов не настолько богат, чтобы владеть всеми этими судами, указывается в расследовании. Власти ЕС установили, что строительство яхты на немецкой верфи оплачивали пять компаний.
Как минимум один из этих офшоров может быть напрямую связан с российскими бизнесменами, утверждает "Досье". Расследователи называют владельцем компании совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Неназванный источник проекта утверждает, что Магомедов — один из олигархов, даривших Путину "Шехерезаду".
По утверждению издания, деньги на новогодний подарок собирал миллиардер Геннадий Тимченко. Других дарителей издание не называет. Ранее о том, что "Шехерезадой" владеет президент России Владимир Путин сообщалось и в других расследованиях. Известно, что экипаж судна сформирован из сотрудников Федеральной службы охраны. Кремль материал "Досье" не комментировал.
- 7 сентября Путин заявил, что арест иностранных активов россиян — "урок для всех". По его словам, если бы российские предприниматели держали яхты в России и не вкладывали бы деньги в иностранные активы, то они "ничего бы не потеряли", цитируют его "Известия".
- В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую также связывают с Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.
Давид Арахамия пообещал помочь Грузии в «деолигархизации»
Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал внесение в санкционный список Национального агентства по предотвращению коррупции Украины экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и членов его окружения.
Арахамия говорит, что реакция грузинских властей на это событие была «истерической».
По его словам, Национальное агентство было создано при участии международных партнеров, является главным агентством по формированию пакетов санкций для Европы и США и входит в международную группу санкционной политики.
Украинский политик рассказал, почему в список пока не попало ближайшее политическое окружение Иванишвили.
«Это не случайно. Решили, что двигаться вначале нужно по самому олигарху и по источникам его финансирования», – сказал Арахамия.
Он утверждает, что появление Иванишвили и членов его окружения в санкционном списке на украинском портале – лишь «первый этап».
«В дальнейшем, после верификации этого этапа, документы засылаются на международную санкционную группу, рассматриваются там, и затем принимается уже единогласное решение по всем странам–участникам», – добавил Арахамия.
Украинский политик передал Бидзине Иванишвили «огромный привет» и обратился к гражданам Грузии.
«Уважаемые грузины, если, к большому сожалению, сегодня вам пока не хватает усилий самостоятельно провести деолигархизацию, то мы вам поможем», – заключил Арахамия.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ответил Давиду Арахамия, заявив, что украинский политик хочет открыть в Грузии второй фронт.«Какой бы список эти люди не предложили, любая их попытка будет настолько же безуспешной, как и попытки справиться с коррупцией в собственной стране. Этот список такой абсурд, что, возможно, вы найдете в нем мою фамилию, они могут вписать туда (футболиста) Хвичу Кварацхелия или (баскетболиста) Торнике Шенгелия», – сказал Кобахидзе.
Как сообщалось ранее, имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале «Война & Санкции».
На сайте указано, что экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является «неформальным правителем Грузии», который «имеет тесные связи с российской политической элитой», и лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России.
В список также попали:
- Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили.
- Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили.
- Ираклий Рухадзе – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.
- Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили.
- Тате Мамацашвили — племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
- Георгий Капанадзе – бизнес-партнер Учи Мамацашвили, соучредитель и генеральный директор компании «ГЕО ОРГАНИКС», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.
- Алексей Полтавченко – сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (находится под санкциями США), который, как утверждается, также является бизнес-партнером Учи Мамацашвили.
- Бизнесмен Вано Чхартишвили. По данным украинской стороны, вместе с Бидзиной Иванишвили, он связан с российским энергетическим сектором.
- Давид Хидашели – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.
- Сулхан Папашвили – бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании. Сулхан и Лаша Папашвили входят в список самых богатых людей Грузии и являются бизнес-партнерами Бидзины Иванишвили.
- Дмитрий Коржев – бенефициар одной из крупнейших российских розничных сетей — «О’КЕЙ», специализирующейся на торговле продуктами питания, совладелец грузинской RMG Gold.
- Дмитрий Троицкий – совладелец и член совета директоров группы компаний «О’КЕЙ», совладелец RMG Gold.
- Отар Парцхаладзе – бывший генеральный прокурор Грузии. Он называется «одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства» и «доверенным лицом» Бидзины Иванишвили.
- Леван Васадзе – грузинский и российский бизнесмен, имеющий тесные связи с идеологом Кремля Александром Дугиным. Также Леван Васадзе является соучредителем крупнейшего в России оператора зоомагазинов «Бетховен».
Деолигархизация страны – термин, который в течение последних месяцев укоренился в политической повестке дня Грузии. Для получения статуса кандидата в члены ЕС среди прочих стране потребуется выполнение и этого условия. Но власти и оппозиция трактуют его по-разному.
«Амцахара» называет абхазскую оппозицию «неэффективной» и «неавторитетной»
В провластной партии «Амцахара» упрекают абхазскую оппозицию, выступающую против ратификации соглашения о передаче России госдачи «Пицунда». В заявлении партии говорится, что «нынешняя оппозиция предельно неэффективна», «уже давно неавторитетна» и «непопулярна».
«Ее представители не считаются ни с чьим мнением и раздают свои моральные оценки гражданам страны. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем активизацию людей с тёмным прошлым и сомнительной репутацией. Нынешние оппозиционеры осознанно избирают провокационную форму подачи материала, стимулируя тем самым повышение градуса в обществе», – сказано в заявлении.
«Амцахара», в частности, критикует экс-президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, выступившего против передачи Москве объектов в Пицунде.
Провластная партия также призвала ветеранов войны к сдержанности в их высказываниях. В «Амцахара» считают, что заявление Героя Абхазии Вианора Ашба от имени Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» в адрес посла России Михаила Шургалина и абхазского лидера Аслана Бжания было оскорбительным.
«Что касается формирования «антироссийских настроений» и «ревизии взаимоотношений с Россией» – заявляем, что в абхазском обществе нет таких настроений. Партия «Амцахара» всегда выступала за качественное улучшение отношений с Россией, не ставя под сомнение наши братские отношения и стратегический союз, так как это исторический выбор нашего народа, оплаченный дорогой ценой», – сказано в заявлении.
- Как сообщалось ранее, абхазский президент Аслан Бжания предложил общественным организациям провести экспертизу соглашения, подписанного с Москвой. Ряд оппозиционных сил при этом призвал его отозвать из парламента соглашение, а также создать консультативный совет на базе Общественной палаты Абхазии.
- Некоторые представители абхазской общественности опасаются, что в случае смены власти в России, госдача «Пицунда» может оказаться в руках третьих лиц.
В Москве арестован Зелимхан Мазаев. Его подозревали в убийстве Ямадаева
Суд в Москве арестовал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, ему вменяют организацию незаконного вооруженного формирования. Он стал известен после того, как прокуратура Дубая заочно предъявила ему обвинения в убийстве бывшего командира батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году.
Следствие и суд Объединённых Арабских Эмиратов пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого дома. Но ему удалось покинуть страну до того, как они вышли на его след.
После истории с Ямадаевым Мазаев не раз оказывался в поле зрения московских правоохранительных органов: осенью 2011 года он "забыл золотой пистолет Стечкина" в ресторане, а в начале 2012 года сам себе прострелил ногу. В январе 2015 года вместе с тремя друзьями Мазаев попытался ограбить частных инкассаторов и был осужден на шесть лет, но провел под арестом три года и 9 месяцев, большую часть которого отбыл в следственном изоляторе.
- Власти ОАЭ подавали в розыск на семерых россиян, подозреваемых в причастности к гибели Сулима Ямадаева. В числе которых были депутат Госдумы России Адам Делимханов и Зелимхан Мазаев.
- Сулим Ямадаев принимал участие в первой чеченской войне на стороне непризнанной Ичкерии, во второй чеченской – на стороне России, был командиром батальона "Восток". Убит в Дубае в 2009 году. Его брат Руслан Ямадаев, бывший депутат Госдумы был убит годом ранее в центре Москвы.
- Братьев Ямадаевых считали политическими конкурентами Рамзана Кадырова. Тот неоднократно заявлял о причастности Ямадаева к покушению на своего отца Ахмата Кадырова в 2004 году.
- По данным "Новой газеты", братья Ямадаевы могли быть причастны к убийству в 2006 журналистки Анны Политковской.
Алан Гаглоев и Аслан Бжания посещают Северный Кавказ
В рамках празднования 100-летнего юбилея государственности Карачаево-Черкесии в российский регион с визитом прибыли президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сегодня провел встречи с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.
Как сообщил Темрезов, на встрече с югоосетинским лидером он обсудил вопросы взаимодействия в торгово-экономической и научно-культурной сферах.
«Убежден, наше дальнейшее тесное взаимодействие позволит и Южной Осетии и Карачаево-Черкесии совместно динамично совершенствовать социально-экономическое положение наших регионов и повышать уровень жизни граждан», – написал глава Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.
На встрече с абхазским лидером Темрезов обсудил вопросы расширения международного взаимодействия и усиления сотрудничества двух республик.
«Карачаево-Черкесию и Абхазию связывают не только торгово-экономическое сотрудничество, но и общность культуры, многолетние добрососедские связи, братская взаимопомощь. Нас сближает и объединяет очень многое, и, уверен, что для жителей республики визит делегации Абхазии во главе с президентом республики также станет прекрасным подарком к юбилею», – заявил глава Карачаево-Черкесии.
Аслан Бжания, в свою очередь, поблагодарил Рашида Темрезова за приглашение на празднование 100-летия со дня образования республики.
«Мы приехали в вашу прекрасную республику к своим братьям. Мы – один народ, и в такой день находиться здесь, с вами, для меня большая честь», – подчеркнул абхазский лидер.
Ранее в пресс-службе Бжания также сообщили, что в рамках визита на Северный Кавказ он встретится с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым и с добровольцами – ветеранами грузино-абхазской войны.
9 сентября в Нальчике состоится встреча Бжания с главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым. 10 сентября он примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР. 11 сентября абхазский лидер примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
Страны Балтии договорились не пропускать граждан России через границу
Страны Балтии договорились не пропускать граждан России через границу, даже если у них есть шенгенские визы. Исключение сделают для водителей грузовиков, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Ограничение будет введено граничащими с Россией Латвией, Эстонией и Литвой. Как оно будет оформлено — не сообщается. Эти страны входят в Шенгенское пространство и должны пропускать обладателей шенгенских виз. Ранее представители этих государств подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу русских туристов "угрозой общественной безопасности".
Ранее граничащие с Россией европейские страны настаивали на запрете выдачи россиянам шенгенских виз, кроме исключительных случаев. Однако на встрече министров стран ЕС этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция.
Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того они подорожают в два раза.
Путин: Россию и бедные страны «кинули» с зерновой сделкой
На сегодняшний день лишь три процента от вывезенного из портов Украины в рамках зерновой сделки продовольствия было направлено в беднейшие страны. Об этом во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.
По словам президента, большая часть судов из разблокированных черноморских портов направилась в страны Евросоюза. Путин отметил, что всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два из 87 кораблей. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из вывезенных на сегодняшний день двух миллионов тонн.
"Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, просто кинули", - сказал Путин, комментируя ход сделки. Президент подчеркнул, что направления вывоза украинского зерна в Европу необходимо ограничить.
Путин отметил, что поднимет вопрос о вывозе продовольствия с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, при посредничестве которого Россия и Украина заключали свои договорённости в Стамбуле.
Комментируя войну с Украиной, Путин отметил, сто главное приобретение России от спецоперации – укрепление суверенитета. "Все ненужное, вредное, что мешает идти вперед, будет отторгнуто", - сказал президент.
Путин также упомянул предстоящее ограничение цены на российский газ странами ЕС. По словам Путина, в установлении потолка цен нет смысла, потому что в таком случае Россия будет продавать топливо в другие страны.
- На днях журналисты "Ведомостей" на основе открытых данных ООН и портала Marinetraffic подсчитали, что в рамках зерновой сделки из 88 судов в страны ЕС и НАТО отправились 65 судов. Они вывезли 57 процентов продовольствия – более одного миллиона тонн. Основным лидером по импорту зерна стали Турция – туда пошли 32 сухогруза.
- В беднейшие страны пошло пять судов со 171 тысячей продуктов. Входят ли в эту статистику сухогрузы, зафрахтованные ООН, о которых говорил Путин, "Ведомости" не раскрывают.
- В свою очередь о срыве стамбульского соглашения заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, часть соглашения, которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает. Сделку подписали 22 июля. Её срок истекает в ноябре. Небензя допустил, что договорённости могут не продлить.
- Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что у России нет оснований для пересмотра знакового соглашения и что условия сделки строго соблюдаются. Позицию России Подоляк назвал неожиданной и безосновательной.
- Вместе с тем, как стало известно агентству Bloomberg, зарубежные покупатели зерна, страховщики и грузоотправители избегают работать с российскими компаниями из-за боязни попасть под вторичные санкции.
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Турция оспорит в Спортивном арбитражном суде результат матча с Грузией
Турецкая федерация баскетбола подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) с требованием пересмотреть результат группового этапа «Евробаскета» с командой Грузии. Об этом сообщается на сайте федерации.
Президент турецкой федерации Хедо Туркоглу при этом раскритиковал решение ФИБА отклонить протест сборной Турции по поводу результата матча.
По информации портала Eurohoops, Туркоглу поставил под сомнение и решение ФИБА проводить чемпионат Европы в «странах третьего мира – таких как Грузия». Обратился он и к грузинской стороне.
«Если у них хватит смелости, то пусть покажут видеозаписи с камер, мы будем ждать», – сказал Туркоглу.
4 сентября Грузия одержала победу со счётом 88:83 по итогам двух овертаймов, однако Турция подала протест – после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.
В ФИБА отклонили протест турецкой команды, объяснив это тем, что, несмотря на ошибку со временем матча, сборная Турции не смогла представить доказательства, согласно которым ошибка повлияла бы на исход встречи.
Расследование действий игроков и членов команд, связанное с массовой потасовкой, в данный момент продолжается. Турецкая сторона утверждает, что на игрока команды Фуркана Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены».
Федерация баскетбола Грузии считает, что в нагнетании ситуации во время матча виновен главный тренер сборной Турции Эргин Атаман. В грузинской федерации заявили, что «он не уклонялся от непристойных жестов в адрес судей и зрителей», а ранее публично выступал с оскорбительными заявлениями.
Опрос : россияне относятся к Китаю лучше, чем когда-либо
На фоне войны против Украины и антизападной пропаганды отношение россиян к Китаю достигло пиковых значений. Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведённого в августе, 88 процентов респондентов хорошо относятся к КНР, и лишь 5 процентов - плохо.
Участникам опроса предложили оценить своё отношение к Китаю, США, Эстонии, Украине, Грузии, Беларуси, Турции и странам Евросоюза. Такие же высокие цифры, как Китай, набрала только Беларусь - 88 процентов опрошенных россиян относятся к соседней стране положительно.
Положительное отношение к США высказал каждый пятый респондент, негативное - 71 процент опрошенных. Хуже отношение к Соединенным Штатам было только в 2015 году. Тогда 75 процентов россиян заявили о негативном отношении к США.
Социологи "Левада-центра" отмечают, что к странам Запада и Украине россияне в большинстве относятся отрицательно из-за войны. Отношение к Украине остается "стабильно плохим" (66 процентов), положительно к этой стране относятся 23 процента опрошенных. В то же время Евросоюзу большинство россиян относятся положительно (65 процентов).
Существенно ухудшилось отношение россиян к Эстонии: с октября 2021 года доля негативных оценок увеличилась с 10 до 57 процентов. Хорошо к стране относятся треть опрошенных россиян. К Грузии и Турции большинство опрошенных относятся положительно.
В опросе участвовали 1612 человек в 50 регионах России.
- На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждает санкции и воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН, если резолюция касается России. Однако китайские компании, опасаясь вторичных санкций, покидают российский рынок.
Reuters: ЕС и США увеличили закупки никеля и алюминия у России
Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на войну в Украине. Об этом пишет Reuters.
Согласно базе данных ООН по статистике торговли, на которую ссылается агентство, импорт в ЕС и США алюминия и никеля за март-июнь 2022 года вырос на 70 процентов. За этот период ЕС и США купили у России этих металлов почти на 2 миллиарда долларов.
По мнению Reuters, увеличение импорта металлов из России свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается Запад, пытаясь оказать давление на экономику России, чтобы снизить доходы Кремля на ведение войны.
Запад ввел множество санкций в отношении поставок широкого круга российских товаров, однако, они почти не затронули сектор промышленных металлов, отмечает агентство.
На Россию приходится около 10 процентов мирового объема производства никеля, пригодного для производства аккумуляторов. "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, он обеспечивает около 6 процентов мирового производства.
В течение четырех месяцев после вторжения в Украину Евросоюз купил на 13 процентов больше алюминия и на 22 процента больше никеля из России. США увеличил импорт этих металлов из России соответственно на 21 процент и на 70 процентов.
Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что не исключают, "что цена неоправданной войны Путина против Украины возрастет". В ЕС не ответили на запрос агентства.
По мнению аналитиков, Соединенные Штаты и Европа извлекли уроки после огромных сбоев в строительном, автомобильном и энергетическом секторах, вызванных санкциями, которые США ввели в 2018 году в отношении компаний российского олигарха Олега Дерипаски, в том числе - "Русала".
«Ход королевы» – Netflix заключил мировое соглашение с Ноной Гаприндашвили
Netflix заключил мировое соглашение с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили.
Напомним, что предметом спора был кульминационный эпизод нашумевшего сериала «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), в котором Гаприндашвили упоминается как женщина, никогда не игравшая с мужчинами. В действительности же, к 1968 году, к которому относится эпизод, она сыграла против не менее 59 мужчин-шахматистов, в том числе не менее десяти гроссмейстеров.
Шахматистка обратилась в американский суд осенью 2021 года, обвинив создателей сериала в «наглой, крайне сексистской и унизительной лжи» и обесценивании ее достижений.
Netflix согласился урегулировать иск после годовой судебной тяжбы. Условия, на которых урегулирован спор, не разглашаются, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на издание Variety.
«Стороны довольны тем, что вопрос был решен», – заявил адвокат Александр Руфус-Айзекс, представлявший интересы Гаприндашвили.
«Мы рады, что вопрос был решен», – сказал представитель Netflix.
Ранее Netflix пытался отклонить иск, указывая, что они имели право на художественный вымысел. В начале 2022 года суд отклонил этот аргумент, указав, что обладание широкой лицензии не позволяет создателям сериала клеветать на реальных людей.
Netflix обжаловал решение в Апелляционном суде девятого округа США, но во вторник дело было прекращено после заключения сделки.
Нона Гаприндашвили пять раз становилась чемпионкой мира по шахматам – с 1962 по 1978 год. Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Гаприндашвили получила приз «Шахматный Оскар».
Пророссийские источники сообщают об окружении российских войск в Балаклее
Вооруженные силы Украины перешли в наступление на Харьковском фронте. Во вторник утром они внезапно нанесли сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи.
По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец, пишет русская служба Би-би-си.
Пророссийские телеграм-каналы полны тревожных постов - по их информации, украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею.
Ряд источников пишет, что «Балаклея находится в оперативном окружении» и «все подъезды перерезаны огнём».
Утром 7 сентября российский военный журналист Юрий Котёнок сообщил, что в городе окружены сводные отряды самарского и башкирского СОБРов – спецназа Росгвардии. По его утверждению, с ними потеряна связь. Об оперативном окружении города сообщает также освещающий войну анонимный канал «Старше Эдды» (приписывается журналисту Герману Куликовскому).
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, комментируя военную операцию на юге, намекнул, что ВСУ начали контрнаступление на разных направлениях.
«Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед», – сказал он. По словам Зеленского, он пока не может обсуждать детали военных действий, чтобы «противник получил от нас несколько сюрпризов».
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович не сообщил подробностей, заявив, что российские войска «сильно убежали на восток».
В утренней сводке украинского генштаба нет ни слова о наступлении украинцев на Балаклею или об изменениях линии фронта в Херсонской области.
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке высказывает предположение, что атака украинцев на Балаклею стала возможна благодаря их же наступлению в Херсонской области, в силу того, что россияне перебросили туда некоторые части из Харьковской области.
«Контратаковав 6 сентября в Харьковской области, украинцы, вероятно, воспользовались возможностью, которую предоставила им передислокация российских сил из этого района в Херсонскую область, на укрепление позиций в связи с украинским контрнаступлением», – говорится в сводке.
ISW, опираясь на сообщения источников с обеих сторон, предполагает, что украинцы как минимум взяли Вербовку рядом с городом Балаклея, а россияне везде в этом районе отошли на левый берег Северского Донца и за реку Балаклейку в самом городе, взорвав при этом мосты.
- Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут потоки снабжения части российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.
- Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.
- К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.
- Если сообщения о взятии ВСУ Балаклеи подтвердятся, это серьезно осложнит положение российских войск: во-первых, этот город прикрывал их тыл, во-вторых, оттуда открываются трассы и на Купянск, и на Весёлое. И это чревато окружением.
Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra
Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю получили от Германии ещё четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, а также первую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Cobra. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4 тыс. из 10 тыс. снарядов к ним.
РЛС Cobra определяет координаты позиций артиллерийских средств противника, миномётных батарей, а также самодельных ракетных установок террористических групп. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция. Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой теперь стоит Cobra.
Канцлера Германии Олафа Шольца ранее спросили, почему его страна до сих пор не предоставила Украине танки или боевые самолеты. Он ответил, что Германия хотела бы сосредоточиться на поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны, говорится на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- Немецкая газета Die Welt заявила, что компания Krauss-Maffei Wegmann ещё в апреле предлагала передать Украине 100 танков Leopard 2A7, но правительство Шольца не согласовало поставки. Один из немецких депутатов в июне заявил, что в Берлине "никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
Журналистка Евгения Альбац уехала из России из-за опасения ареста
Журналистка Евгения Альбац, которая ранее возглавляла издание The New Times, уехала из России из-за опасения ареста.
"У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - заявила Альбац на своём ютьюб-канале, добавив, что перед тем, как принять окончательное решение об отъезде, она посоветовалась с находящимся в заключении оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По словам журналистки, Навальный сказал: "Не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили".
Альбац также уточнила, что переехала в Нью-Йорк, где будет преподавать в одном из университетов.
Евгения Альбац с 2009 года возглавляла оппозиционное издание The New Times (ранее - "Новое время"), а в 2013 году стала его владельцем
В 2017 году из-за финансовых сложностей Альбац объявила о прекращении выхода бумажной версии The New Times, с тех пор журнал выходил только в интернете.
В октябре 2018 года суд оштрафовал журнал The New Times на 22 миллиона и 250 тысяч рублей за непредоставление данных о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.
В феврале текущего года Роскомнадзор заблокировал сайт издания за материалы о войне в Украине, а в мае составил на Евгению Альбац четыре протокола о распространении фейков в этих материалах.
В конце июля Минюст России включил Альбац в реестр "иностранных агентов".
Премьер Грузии пожаловался Боррелю на оппозицию и попросил денег на реформы
Перспективы вступления Грузии в Евросоюз обсудили сегодня в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Джозеф Боррель и премьер страны Ираклий Гарибашвили. Грузинский премьер назвал «сильной мотивацией» и «огромной ответственностью» признание европейской перспективы Грузии в июне текущего года.
По информации пресс-службы правительства Грузии, стороны говорили о шагах, от которых зависит предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС. Все они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. Одно из главных условий – преодоление политической поляризации. Гарибашвили заверил Борреля, что правительство «не жалеет усилий для улучшения существующей политической ситуации», однако для разрешения проблемы «подобная включенность необходима и со стороны оппозиции», пишет агентство «Новости-Грузия».
Также премьер Грузии рассказал Боррелю, что его команда «незамедлительно отреагировала на решение Совета Европы и представила план действий по выполнению 12 приоритетов». При этом в процесс были вовлечены «все заинтересованные стороны», подчеркнул он. При этом Гарибашвили усомнился в том, что Грузия сможет добиться успеха в процессе реализации масштабной программы реформ «без мощной поддержки и помощи Европейского союза».
«Премьер выразил надежду, что, поскольку Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты, которые доступны находящимся в процессе присоединения к ЕС, распространятся и на Грузию», - информирует пресс-служба.
Комментируя встречу в своем Twitter, Боррель подтвердил, что «ЕС поддержит Грузию на ее европейском пути». «Мы хотим, чтобы Грузия продвигалась вперед в амбициозных реформах», - добавил он.
Стороны также обсудили обстановку безопасности в регионе и ситуацию на оккупированных территориях Грузии. «Всем ясно, что Россия проводит одинаковую политику в отношении Грузии, Украины и Молдовы», - сказал Гарибашвили. Премьер-министр выразил надежду, что Европейский союз и впредь будет привержен политике непризнания самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
The Insider: «завхоз» ФСБ владеет имуществом на миллиарды рублей
Семья генерала ФСБ Михаила Шекина, который руководит службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечает за закупки, владеет имуществом стоимостью более двух миллиардов рублей, – установил The Insider.
Большинство активов Шекина записаны на детей, на них же оформлены несколько компаний, осваивающие государственные заказы, пишет издание.
Журналисты обнаружили, что семье принадлежит как минимум семь квартир в Москве, одна из которых, площадью 201 кв. м, находится в столичном ЖК «Итальянский квартал». Ее рыночная стоимость может достигать 270 млн рублей. Согласно выписке из Росреестра, владеет этой квартирой «Российская Федерация».
У семьи, согласно расследованию The Insider, также есть несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Из машин – Lexus, два Porsche Cayenne, два Bentley Continental и восемь Mercedes-Benz. Вместе с автопарком Шекиных личное имущество семьи генерала можно оценить в 1 млрд рублей, подсчитали журналисты.
Кроме того, согласно расследованию, на детей Шекина оформлены несколько компаний или доли в бизнесе, в том числе – в производстве одежды ООО «Заспорт», в ООО «Экоресурс» и ООО «Спорт-Юг». Дети также владеют несколькими охотничьими хозяйствами в Ярославской области. Партнером семьи, пишет The Insider, выступает глава банка ВТБ Андрей Костин.
Одна из дочерей Шекина также планирует заложить виноградники на территории Сакского района в оккупированном Крыму и производить 3 миллиона бутылок вина в год.
Еврокомиссия назвала дату окончания упрощенного визового режима
Еврокомиссия утвердила решение с 12 сентября полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Ожидается, что Совет ЕС одобрит предложение на этой неделе, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Это означает, что визовый сбор для россиян может вырасти до 85 евро, сроки выдачи могут быть увеличены до 45 дней, для подачи заявления потребуется больше документов, а количество многократных виз может быть ограничено, сообщает AFP.
«С Россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима - это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной России», - написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, организация рекомендовала проверять, не угрожают ли заявители из России безопасности Евросоюза и международным отношениям. Россияне, у которых уже есть многократная шенгенская виза, могут въезжать в ЕС до окончания ее срока действия.
- Действующее соглашение о визовом режиме с Россией обсуждалось 30-31 августа на совещании глав МИД стран ЕС в Праге. Была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны будут иметь право устанавливать дополнительные ограничения на въезд россиян, даже обладающих шенгенскими визами. Представители стран Балтии и Польши ранее заявляли, что могут существенно ограничить или вовсе запретить въезд граждан России.
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. По итогам проверки, которая состоялась на прошлой неделе, инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.
Помимо этого повреждены, согласно отчету МАГАТЭ, цистерна со смазочным маслом для турбин; комплекс вблизи здания, где находятся реакторы; учебный корпус; здание, где расположена аварийная система для физической защиты станции; а также контейнер, в котором находится система мониторинга уровня радиации.
Эксперты также установили, что на территории Запорожской атомной электростанции находилась российская военная техника. Они же стали свидетелями обстрела территории.
В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к «ядерному инциденту».
- Запорожская АЭС периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД.
- Инспекторы МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС 1 сентября и провели там почти четыре часа. Шестеро членов миссии остались на станции до конца недели, двое будут находиться там на постоянной основе.
Назначенный Россией военный комендант Бердянска умер после покушения
Назначенный Россией военный комендант Бердянска в Запорожской области Украины Артем Бардин скончался от ранений, полученных после взрыва в его автомобиле, пишет агентство РИА Новости. Ранее сообщалось, что Бардин был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Бердянск был занят российскими войсками в начале февральского вторжения в Украину. Военным комендантом был назначен полковник Артем Бардин. О его биографии точно ничего не известно. Предположительно, речь может идти об офицере Росгвардии, бывшем первом заместителе управления ведомства по Рязанской области. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пишет, что Бардин был полковником Вооруженных сил России, в 2014-2017 годах воевал на территории Донецкой области.
По данным российского государственного агентства «РИА Новости», взрыв автомобиля произошел у административного здания в центре города. После него в районе была слышна перестрелка. Утверждается, что от взрыва также пострадали три гражданских автомобиля. Киев инцидент на момент публикации новости не комментировал.
С весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
- 29 августа в Херсонской области был убит перешедший на сторону России депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. Он был застрелен из ружья. 24 августа был подорван в автомобиле назначенный российскими военными глава поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.
- 6 августа умер заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура. Сообщалось, что он был застрелен у своего дома. За день до этого был госпитализирован глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Утверждалось, что он был отравлен. 11 июля был взорван российский глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков.
- В июне был ранен взрывом российский глава тюремной системы Херсонской области Евгений Соболев. В мае при взрыве бомбы в подъезде пострадал российский мэр Энергодара Андрей Шевчик. 20 апреля в Херсонской области был убит пророссийский блогер Валерий Кулешов. 20 марта в Херсоне был застрелен помощник Сальдо Павел Слободчиков.
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