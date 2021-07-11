В Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. На некоторых участках выстроились длинные очереди из желающих проголосовать.

Выборы, как отмечается, могут ослабить российское влияние на Молдавию и способствовать дальнейшей интеграции этой самой бедной страны в Европе с другими государствами континента.

Всего зарегистрировано порядка 3-х миллионов 200 тысяч граждан с правом голоса, включая представителей молдавской диаспоры за рубежом.

За депутатские мандаты борются более 20 партий и блоков, но лишь две политические силы – проевропейская партия «Действие и солидарность», основанная нынешним президентом Майей Санду, и выступающий за сближение с Россией избирательный блок коммунистов и социалистов – считаются основными конкурентами. Каждый из них может набрать до 37 процентов голосов. При этом большинство исследований предсказывают первое место сторонникам Санду. Им прочат 51 мандат или даже больше, что позволит партии сформировать правительство самостоятельно, без создания коалиции с другими объединениями.

Согласно предвыборным опросам, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент могут преодолеть еще 2-3 партии. Речь идет, в частности, о партии евроскептиков «Шор» и проевропейской «Платформе Достоинство и правда».

Новый парламент должен приступить к работе 27 августа, в 30-ю годовщину со дня объявления независимости страны после распада СССР.

Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Майи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорем Додоном в ноябре прошлого года.