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Филиппа Киркорова не пустили в Молдову
Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Киркоров, прилетевший в Кишинёв вечером 28 июля, провёл ночь в VIP-зале аэропорта, но пересечь границу так и не смог. Молдавские пограничники считают, что "условия для пересечения границы не были соблюдены". В чем именно заключалось несоблюдение, погранслужба не уточнила.
В аэропорт Кишинёва прибыл адвокат Аурелиу Коленко, ведущий уголовное дело молдавского депутата от оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер. Он сообщил журналистам, что Киркоров прилетел в Кишинев по приглашению адвокатов, чтобы выступить свидетелем по делу Таубер. Её обвиняют в незаконном финансировании партии и нарушении финансовой отчётности. В частности, обвинение утверждает, что Таубер готовила концерт 19 июня на центральной площади Кишинёва, в котором должен был принять участие и Киркоров, и выплатила ему 200 тыс. долларов гонорара. Также на концерте должен был выступить российский рэпер Моргенштерн, получивший, как утверждается, гонорар в 60 тыс. долларов. Концерт не состоялся из-за запрета полиции, но, по мнению Генпрокуратуры Молдовы, гонорары певцы не вернули. Вместо концерта 19 июня в Кишинёве прошла акция протеста против повышения цен, собравшая около 40 тысяч человек.
Марина Таубер была лишена депутатского иммунитета, сейчас она находится под арестом в СИЗО. Адвокат считает, что Киркорова не пустили в Молдову потому, что "власти Молдовы опасаются, что Киркоров даст правдивые показания, которые мы предоставим в суд и на обозрение прессы". Встретиться с Киркоровым лично адвокату не позволили.
Ранее на этой неделе Филипп Киркоров выступил с концертами в аннексированном Крыму, а также посетил в Феодосии госпиталь, где встретился с ранеными в Украине российскими военнослужащими. Он пригласил выздоравливающих военных на свой концерт, где со сцены назвал их героями и попросил зрителей стоя аплодировать им.
Другие новости дня
В Иране казнили трех женщин за один день
Власти Ирана в минувшую среду казнили трех женщин. Все они были признаны виновными в убийстве своих мужей. Одна из казненных была выдана замуж подростком.
Всего на одной лишь этой неделе в Иране были приведены в исполнение 32 смертных приговора. В первой половине 2022 года в стране совершено более 250 смертных казней - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
Правозащитные организации, работающие в Иране, отмечают, что иранские суды не считают смягчающими обстоятельствами то, что убийства могли быть совершены в целях самозащиты, что им могло предшествовать многолетнее домашнее насилие и то, что многие из обвиняемых были выданы замуж без их согласия, в том числе и до совершеннолетия.
Число смертных казней в Иране растет. Как указано в докладе, подготовленном норвежской организацией "Права человека в Иране" (IHR) и французской "Вместе против смертной казни" (ECPM), в 2021 году в стране было исполнено как минимум 333 смертных приговора, минимум 17 из казненных - женщины. При этом, заявляют правозащитники, лишь в 16,5% случаях о совершении казней сообщается публично. Часто смертные приговоры выносятся за преступления, за которые в большинстве стран предусмотрены много более мягкие наказания, а также по религиозным формулировкам вроде "скверна перед лицом Господа", за которыми может стоять что угодно, включая политические протесты или недоказанные преступления.
Также среди казненных резко преобладают представители этнических меньшинств. Например, примерно четверть всех приговоренных принадлежат к народности белуджи, хотя белуджи составляют всего 5% населения Ирана.
Правозащитная организация Amnesty International обеспокоена резким ростом числа смертных казней в Иране в последние годы. "Государственная машина занимается убийством граждан в массовом порядке по всей стране. Это отвратительное нарушение человеческого права на жизнь," - заявила заместитель регионального директора Amnesty International Диана Эльтахави.
Численность населения РФ за 5 месяцев сократилась на 430 тысяч
С января по май 2022 года население России сократилось на 430 тысяч человек. Это следует из данных Росстата, опубликованных в ежемесячном докладе "О социально-экономическом положении".
Общая численность населения упала до 145,1 млн человек - эти данные включают население аннексированного Крыма. С момента аннексии полуострова в 2014 году это самый низкий показатель численности российского населения. Без учёта Крыма численность населения России почти достигла 142,7 млн человек.
Как отмечает Moscow Times, в первые месяцы 2022 года в среднем население России уменьшалось на 86 тысяч человек постоянных жителей каждый месяц, чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю - в том числе в разгар эпидемии коронавирусной инфекции, когда, по официальным данным, от COVID-19 умирали более тысячи человек в сутки.
При этом смертность в России, согласно Росстату, по итогам января-мая снизилась по сравнению с предыдущим годом. Уменьшилось и число родившихся. Естественная убыль населения за 5 месяцев составила 355 тысяч человек. В среднем по стране на каждого родившегося пришлось 1,7 умерших. При этом по сравнению с прошлым годом естественная убыль даже несколько снизилась, однако падению численности населения способствовал резкий отток мигрантов.
В статистике, по всей видимости, не учтены люди, уехавшие из России после начала войны в Украине - по разным оценкам, их может быть от нескольких десятков до нескольких сот тысяч. Подавляющее большинство из них, однако, продолжает числиться постоянными жителями России, поскольку они не сняты с регистрации.
В "ДНР" заявили о гибели пленных при ударе по колонии в Еленовке
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" утверждают, что в результате обстрела колонии в населённом пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 53 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Безсонова, называющего себя замминистра информации "ДНР", удар нанесли украинские военные предположительно из РСЗО HIMARS. Как пишет Безсонов, ранены 130 человек.
Первоначально утверждалось, что погибли 40 пленных, затем число, как утверждают сепаратисты, возросло до 53-х.
Минобороны России в утренней сводке также заявило о том, что украинские военные "ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе". Российское военное ведомство заявляет о 40 погибших, по его данным, раненых меньше - 75 пленных и 8 надзирателей. Телеканал "Россия-1" показал кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей.
Украинские военные пока не комментировали утверждения российского минобороны и сепаратистов "ДНР". Независимого подтверждения факта обстрела колонии и гибели пленных также пока нет.
В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.
По данным украинского командования, в ночь на пятницу удары наносились по складам боеприпасов российских войск в Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.
Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что в результате российских обстрелов жилых кварталов Николаева есть пострадавшие. Удар из РСЗО был нанесён также по Никополю, о пострадавших не сообщается. В подконтрольных Украине районах Донецкой области за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее 8 человек. Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области.
Российские телеграм-каналы сообщают также об обстреле приграничных районов Брянской области. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.
Госдеп США об инвестиционном климате в Грузии: растет недоверие к суду
Государственный департамент США публикует отчет об инвестиционном климате за 2022 год, в котором оценивается инвестиционный климат Грузии.
В документе говорится о затянувшихся судебных разбирательствах, о том, что «растет недоверие к способности судебного сектора самостоятельно или своевременно и компетентно разрешать коммерческие споры, а некоторые хозяйственные споры в судебной системе продолжаются годами».
Кроме того, в докладе говорится об отсутствии специализированных судов.
«В Грузии нет интегрированного коммерческого кода. Существует несколько различных законов и кодексов, регулирующих коммерческую деятельность, но нет специализированных судов, таких как коммерческий суд, которые рассматривал бы коммерческие споры», — отмечается в отчете.
«Некоторые компании жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, пробелы в защите прав интеллектуальной собственности и отсутствие эффективной антимонопольной политики. Есть обвинения в политическом вмешательстве, избирательном исполнении законов и регуляций, включая коммерческие законы, а также обвинения в связи с трудностями в разрешении споров о правах собственности. Правительство Грузии продолжает работать над решением этих вопросов, и, несмотря на оставшиеся вызовы, Грузия имеет высокий рейтинг в регионе как хорошее место для ведения бизнеса», — говорится в документе.
В документе также упоминаются международные санкции, введенные против России: «Национальный банк Грузии и грузинские финансовые институты действуют в соответствии с финансовыми санкциями, введенными в отношении России США и другими странами».
В отчет также включен вопрос о строительстве глубоководного порта Анаклия: «Несмотря на то, что правительство подтвердило свою приверженность строительству глубоководного порта, тендер при подготовке проработок не объявлялся».
В отчете отмечается, что транзит и логистика являются приоритетными секторами в Грузии, поскольку она стремится использовать увеличение торговых путей между Востоком и Западом через страну.
«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс расширила транзитные перспективы Грузии, и правительство искало пути увеличения торговли. В 2016 году правительство заключило контракт на строительство нового порта в Анаклия с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией, но в 2020 году правительство расторгло с ней контракт, что привело к судебному спору с инвестором. Несмотря на то, что правительство заявило о своей приверженности решению о строительстве глубоководного порта Анаклия, тендер еще не объявлен. Отдельно компании по логистике и управлению портами в Поти и Батуми начали развивать и расширять данные порты. В 2020 году владелец крупнейшего порта Грузии - Черноморского порта Поти, объявил о планах создания глубоководного порта. В 2021 году логистические компании завершили строительство двух новых терминалов в портах Батуми и Поти", - говорится в сообщении.
В ходе оценки инвестиционной среды в отчет также были отражены акции протеста, в частности - 20 июня 2019 года и 5 июля 2021 года. Отмечается, что в ходе митингов в ряде случаев полиция создавала благоприятную среду для правых экстремистов.
Келли Дегнан: Часть политиков пытается создать разлад между Америкой и Грузией
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила в интервью «Голосу Америки», что отдаление Грузии от естественных союзников служит только узким интересам, а не грузинскому народу.
По словам дипломата, непонятно, почему часть политиков пытается создать разлад и противостояние между Америкой и Грузией в столь критическое время.
«Когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушение, Грузия и ее партнеры должны работать вместе больше, чем когда-либо, чтобы обеспечить мир, безопасность и противостоять российской агрессии», — сказал Дегнан.
По ее мнению, у Грузии нет большего друга, чем США.
«Сложно понять, почему некоторые политики так хотят разделить Грузию и ее союзников в такое время. У Грузии нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Мы сохраняем приверженность успеху Грузии и будем продолжать работать с грузинским народом для помощи в достижении нашей общей цели — это более мирная, процветающая и демократическая Грузия, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью», — сказала Дегнан.
По словам посла, отдаление друг от друга Америки и Грузии приведет к ослаблению безопасности Грузии.
«Любая попытка отдалить Грузию от ее естественных союзников служит только узким интересам, а не интересам грузинского народа. Тесное стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией принесло большую пользу как Грузии, так и Соединенным Штатам. В течение последних 30 лет мы предоставили Грузии помощь размере более 6 миллиардов долларов, тысячи грузин приняли участие в программах обмена, Соединенные Штаты подготовили десятки тысяч грузинских солдат, чтобы они лучше могли защищать границы Грузии. Грузия — более безопасная, более процветающая и более демократичная вследствие нашего партнерства и мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества», - заявила Дегнан.
На вопрос «Голоса Америки» о том, как могут развиваться события и как отношения Грузии и Америки могут выйти из этой сложной ситуации, посол ответила, что все стороны должны сесть за стол переговоров для достижения консенсуса.
- По данным «Голоса Америки», за 21 год посольство США реализовало 21 проект на 2 000 000 долларов в целях защиты культурного наследия Грузии. По информации издания, с помощью этих проектов были проведены восстановление значимых грузинские памятников материального и нематериального культурного наследия и другие виды работ, в их числе в монастырском комплексе Гелати, монастыре Джвари и других памятников. В том числе, на консервацию включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО монастыря Джвари в 2020 году был выделен грант в размере 500 000 долларов США.
США предлагают $10 млн за информацию о Пригожине и «фабрике троллей»
Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В таком вмешательстве ранее обвиняли российские власти и связанных с ними людей и компании.
Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, вознаграждаться будет информация, которая будет способствовать идентификации лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, определению их местонахождения, а также информация, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.
В сообщении прямо говорится, что власти США ищут информацию о предпринимателе Евгении Пригожине и Агентстве интернет-исследований (известном «фабрика троллей»), предположительно с ним связанным. Их обвиняют в США во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В сообщении сказано, что Пригожин финансировал агентство и связанные с ним структуры через свои компании. Перечислены также около 10 российских граждан, предположительно участвовавших в деятельности «фабрики троллей».
- Масштабное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, причем вмешательство было, очевидно, санкционировано руководством страны. Главной целью вмешательства было названо сеяние раздора в американском обществе. Вмешательство осуществлялось, главным образом, через интернет; российские «тролли», как правило, поддерживали кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Кроме того, российская военная разведка, как утверждается, взломала сервер Демократической партии и способствовала публикации конфиденциальных материалов. Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией. Российские власти отрицали вмешательство.
- Пригожину и ряду других граждан России в США заочно предъявлены обвинения.
Американские сенаторы осудили нападки на посла Дегнан
Нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан, американское посольство и посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться. Об этом заявил сенатор Джеймс Риш в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По словам Риша, вызывает разочарование, что такая политизированная риторика занимает столько времени в грузинских СМИ.
«Посол Дегнан и наша команда в посольстве не раз выразили поддержку устремлений грузинского народа от имени Соединенных Штатов, чтобы его будущее было в трансатлантическом сообществе и ЕС. Эти нападки на посла Дегнан, американское посольство и Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться», - заявил сенатор Риш.
По его словам, противостоянию между политическими группами в СМИ уделяется много времени, и такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь посредством добросовестного диалога.
«Это не первый случай, когда политические разногласия выносятся публично в СМИ. Такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь путем добросовестного диалога, а не посредством провоцирующей публичной риторики. Все стороны должны рассмотреть свои различные позиции и найти точки соприкосновения, чтобы добиться реального прогресса. Целенаправленная политическая поляризация грозит грузинскому обществу и меня все более беспокоит будущее Грузии, если она не сможет преодолеть эту дилемму», - заявил сенатор Риш.
Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин, - в свою очередь, отметила сенатор Джин Шахин. По ее мнению, депутаты парламента Грузии должны стать той силой, которая противостоит попыткам посеять недоверие в отношениях между двумя странами.
«К сожалению, мы и раньше видели такого рода тактику, указывающую на сильную волю России распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу и конкретно помешать Грузии в достижении собственных демократических и евроатлантических устремлений. Я призываю законодателей Грузии решительно противостоять распространению этой опасной дезинформации теми, кто хочет подорвать демократию в Грузии и поставить под угрозу создание более справедливого и равноправного будущего для грузинского народа. Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин. Грузинские законодатели должны исполнять ведущую роль в борьбе с попытками посеять разногласия и недоверие. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке наших демократических партнеров, чтобы Грузия сохранила этот курс», - заявила сенатор Джин Шахин.
Почти 200 заключенных в СИЗО Владикавказа объявили голодовку
Около 200 заключенных в СИЗО-1 города Владикавказа объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания в изоляторе. 176 человек написали коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру региона, а также уполномоченному по правам человека.
Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, заключенные отказались от еды 22 июля, сейчас руководство ФСИН региона пытается уговорить бунтующих вернуться к приему пищи. При этом представители управления ФСИН по Северной Осетии 28 июля заявили, что информация о бунте в колонии ложная. Заявление ведомства приводит портал "15-й Регион".
В прошлом году бунт заключенных произошел в исправительной колонии №1 Владикавказа - в нем участвовали около 200 из 600 человек. Протест был жестоко подавлен в результате спецоперации. Ущерб от беспорядков ФСИН оценила более чем в три миллиона рублей. Причиной бунта заключенные назвали ужесточение условий содержания, связанное с приходом нового начальника ИК Евгения Шишкина.
- Также сообщалось, что 16 октября 36 активных участников бунта перевели в колонию строгого режима в Дагестане.
- В январе родственники заключённых, подозреваемых в участии в бунте в октябре прошлого года, пожаловались, что уже три месяца ничего не знают о судьбе своих близких. Они обратились с просьбой о помощи к главе Северной Осетии Сергея Меняйло.
- Кавказ.Реалии сообщал о суде над 30-летним уроженцем Дагестана, которого судят в Северной Осетии по обвинению в участии в бунте в этой колонии. Расследование по его делу завершено и передано в суд, сообщили в СКР по Северной Осетии. Дагестанец якобы пытался "оказать давление на руководство учреждения и добиться ослабления условий режима отбывания наказания".
Демна Гвасалия стал послом по сбору средств Украине
Гвасалия будет заниматься помощью временно перемещённым лицам. Компания Balenciaga создала специальный свитшот, 100% прибыли от продаж которого пойдут в UNITED24 на направление "Восстановление Украины".
В начале марта Balenciaga удалил все публикации со своего аккаунта в Instagram и опубликовал фото украинского флага. Дом моды также сделал пожертвование во Всемирную продовольственную программу ООН, чтобы поддержать беженцев из Украины.
20-летний житель Тбилиси убит на вечеринке на загородной даче
20-летний парень убит в селе Цхваричамия Мцхетского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Пирвели».
Случай произошел поздно ночью на загородной даче, где компания школьных друзей отмечала день рождения. Гостями вечеринки были до полусотни человек, многие из которых несовершеннолетние.
Убитый – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе. Известно, что ранения ему были нанесены холодным оружием в область сердца.
О задержании нападавшего до сих пор не сообщалось. По предварительной информации, он скрылся с места преступления.
В течение всего дня в отделении полиции Мцхета продолжаются допросы свидетелей и их родителей. Следствие начато по факту умышленного убийства.
Эстония прекращает выдавать россиянам визы и ВНЖ
Эстония прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Об этом сообщает издание Delfi.
Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.
Эстония после начала российского вторжения в Украину приостановила выдачу туристических виз россиянам. Так же поступили власти Латвии, Литвы и Чехии. Визы в эти страны могут получить только особые категории граждан (например, родственники граждан ЕС). В эти страны, однако, можно въехать по шенгенским визам, выданным другими государствами ЕС.
В ряде стран Евросоюза идёт дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России в целом. Как говорится в ответе Еврокомиссии на запрос крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, который цитирует "Медуза", визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", — заявили в комиссии. В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а "в первую очередь и главным образом" против властей и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине.
Большинство стран ЕС сейчас выдаёт россиянам туристические визы; при этом поток туристов существенно сократился в сравнении с временами до начала пандемии. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения - оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине.
Сухумской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства Рамина Хмаил
Абхазские правоохранители подтверждают факт убийства Рамина Хмаил, также известного как Масик Хмаил, одного из осужденных по делу об убийстве Клемантовича и Скаредновой.
Как сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, Сухумской прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении Вадима Воуба и неустановленного следствием лица, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «е» и «ж» части 2 статьи 99, пунктом «а» части 3 статьи 105 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса РА.
По версии органа предварительного следствия, "27 июля 2022 года, примерно в 23:25, Воуба Вадим Виталиевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно, автоматом системы «Калашников», калибра 5,45 мм, которое незаконно приобрели, хранили, перевозили группой лиц по предварительному сговору, следуя с центральной части Сухуми на автомашине марки «БМВ», с регистрационным знаком «О809ТТ АВН», совершили остановку на участке проезжей части улицы Эшба, расположенном напротив многоквартирного дома №175, где из указанного огнестрельного оружия, общеопасным способом, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, произвели не менее 10 выстрелов в Хмаил Р.Н., находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки «Лексус GS250», совместно с водителем Джумутия Д.Р. В результате произведенных выстрелов последний был госпитализирован в Республиканскую больницу с диагнозом «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья», а Хмаил Р.Н., от полученных ранений скончался на месте".
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.
Рамин Хмаил был одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой, он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
В ходе судебного процесса было установлено, что "Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов".
Ранее сообщалось, что 2 февраля 2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, "до выздоровления".
- Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год, 14 октября 2013 года, в колодце в заброшенном селе Адзюбжа.
- Заказчиком убийства был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нодик Квициния. Сначала он совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Получив отказ от Клемантовича, Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.
В Абхазии возобновили ПЦР-диагностику COVID-19. Александр Анкваб ревакцинировался
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба проинформировал членов Кабинета министров о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Бутба назвал ситуацию контролируемой: «Вы знаете, в мире ситуация такая, что COVID начал свой рост. К сожалению, Абхазия не осталась в стороне от этого роста. Мы ранее докладывали, что за сутки было выявленных 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов. В районах тоже наблюдается рост заболеваемости. Мы ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах, ситуацию мониторим», – сказал министр.
Он также сообщил о возобновлении работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса. «Будем информировать население в том же формате, как и раньше», – отметил Бутба.
В ходе заседания кабмина премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он уже ревакцинировался. «Неделю назад я снова вакцинировался. Охрана, приемная уже вакцинировались. Рекомендую аппарату Кабмина сделать то же самое», - сказал он.
Марину Овсянникову оштрафовали по статье о "дискредитации" армии РФ
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по статье о "дискредитации" армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за выступление около Басманного суда во время ареста политика Ильи Яшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.
"Я вообще не понимаю, зачем мы все здесь собрались и тратим свое время. Все, что сейчас здесь происходит, – настоящий абсурд. Я просто высказала свою антивоенную позицию. Вы выхватили мою фразу из интервью в защиту Ильи Яшина, где я сказала, что война – это самое ужасное преступление XXI века", – прокомментировала процесс Овсянникова на своей странице в фейсбуке.
Она считает, что ее судебный процесс "полностью сфабрикован" и организован "с целью запугивания" самой журналистки и "всех людей в России, которые выступают против войны".
Протокол по статье о "дискредитации" на Овсянникову составили 17 июля. В тот день ее задержали полицейские и увезли в ОВД "Красносельский" в Москве.
Илью Яшина обвиняют по уголовной статье о "фейках" о российской армии, сейчас он находится в СИЗО.
- Журналистка стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости. После акции Овсянникова уволилась с Первого канала и уехала из страны. В июле стало известно, что она вернулась в Москву для участия в судебном заседании по вопросу определения места жительства ее детей: бывший муж журналистки требует оставить их с ним.
- В июле Овсянникова заявила, что за ней следит полиция. После того как решение Мещанского суда вступит в силу, против нее, по закону, могут возбудить уголовное дело о "дискредитации".
Вышедшие из «Грузинской мечты» депутаты парламента и сакребуло создают общественное движение
Покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты парламента и муниципальных собраний (сакребуло) намерены создать общественное движение. Как заявил депутат Созар Субари на проведенном в парламенте Грузии брифинге, на это их побудили вчерашнее письмо бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и ответ на него посла США в Грузии Келли Дегнан.
По словам Субари, цель нового движения – отвечать на существующие в публичной политике вопросы, а также предотвращение войны и способствование необратимой европейской интеграции Грузии.
Субари отметил, что если в Грузии случится война, то ни о каких ЕС и НАТО не будет речи, поскольку государственность Грузии на какое-то время будет упразднена.
«В опубликованном вчера Бидзиной Иванишвили письме подтвердилось то, о чем мы говорили все это время, что существовала угроза втягивания Грузии в войну. Сегодня эта угроза уменьшилась, но не устранена полностью – угроза существует! Когда в нашем регионе идет такая тяжелая битва – самая большая война на европейском континенте после Второй мировой войны, каждый год есть опасность того, что Грузия может быть вовлечена в эту войну. Мы должны сделать все, чтобы отвратить от страны и народа эту войну. Для этого необходимо выносить на суд общественности то, что происходит за кулисами, и то, что происходит вне публичной политики, рассказать обществу больше правды и предоставить больше информации. То, что является закрытым в политике, представляет собой наибольшую угрозу принятия таких решений, которые пойдут не на пользу стране, а наоборот будут разрушительными», – цитирует Субари «ИнтерпрессНьюс».
О том, как будет называться новое движение, пока не сообщается.
В Абхазии убит Масик Хмаил, предположительно осужденный по делу об убийстве Клемантовича
Вчера ночью в Сухуми было совершено убийство. По информации телеграм-канала DNAbkhazia, был обстрелян автомобиль, в результате был убит Хмаил Масик Нуриевич.
По неподтвержденным данным, еще один человек ранен. Официальной информации от правоохранительных органов до сих пор нет.
Масик Хмаил - вероятно, является одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой. Среди осужденных по этому делу был Рамин Нуриевич Хмаил, также известный как "Масик", который был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
В ходе судебного процесса было установлено, что "Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов".
Ранее сообщалось, что 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, "до выздоровления".
- Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год, 14 октября 2013 года, в колодце в заброшенном селе Адзюбжа.
- Заказчиком убийства был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нодик Квициния. Сначала он совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Получив отказ от Клемантовича, Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.
Минобороны России передало военную технику югоосетинской армии
В четверг Министерству обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия была передана инженерно-военная техника и пункт технического обслуживания от российского оборонного ведомства.
Она будет использована в первую очередь по назначению, заявил президент Алан Гаглоев на митинге, посвященном данному событию.
«При необходимости народ Южной Осетии всегда готов отстаивать свою территорию, интересы и безопасность своей республики. Мы сегодня являемся свидетелями очередного результата, который, достигнут в рамках взаимодействия и реализации тех соглашений, которые прежде были подписаны с Россией», - сказал Гаглоев.
И.о министра обороны, полковник Владимир Пухаев, в свою очередь, отметил, что благодаря поступающей технике югоосетинское Министерство обороны сможет повысить боевую и мобилизационную готовность вооруженных сил, и «уверенно планировать свою дальнейшую работу в целях решения задач, стоящих перед министерством».
«Некоторые образцы инженерной техники по указанию верховного главнокомандующего вооруженными силами республики Южная Осетия Алана Гаглоева уже нашли свое практическое применение», - заявил Пухаев, сообщает агентство «РЕС».
Бывший митрополит Чкондидской епархии Петре (Цаава) ответил на письмо Гогашвили
Бывший замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили добивался, чтобы должность патриарха занял кандидат, приемлемый для силовиков и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом заявил бывший митрополит Чкондидской епархии Петре (Цаава), полномочия которого были приостановлены после громкого скандала в патриархии в 2019 году.
Вчера Гогашвили рассказал об отставке патриарха Грузии, планируемой «агентами Кремля». Бывший силовик, задержанный за разглашение данных спецслужб, пишет, что Каталикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго планировали заменить приемлемым для Кремля кандидатом. По словам Гогашвили, «агенты ФСБ и путинского окружения» продвигали назначение митрополита Сенакского и Чхороцкуйского, местоблюстителя патриаршего престола Шио (Муджири).
«Он пытается все связать только с Шио и русским сценарием, что, конечно, полуправда… У Гогашвили был свой кандидат, можно сказать, по согласованию с Бидзиной Иванишвили. Конечно же, Шио не был приемлемым кандидатом для них», — сказал Цаава в интервью «Мтавари», передает «Грузия Online».
Бывший митрополит полагает, что наиболее приемлемым кандидатом для власти был архиепископ Бодбийский Иаков (Якобашвили), поскольку он активно сотрудничал с силовиками, обмениваясь с ними информацией.
«Со дня назначения на должность в Службе безопасности он [Гогашвили] начал снабжать желательных для него иерархов, а именно владыку Иакова, церковными компроматами, компроматами на высоких иерархов, и начал копаться в церкви», — говорит Цаава.
По его словам, замглавы СГБ также поддерживал связь с секретарем-референтом патриарха Шореной Тетруашвили. Скандально известная по «делу о цианиде», она считается самой влиятельной женщиной в Грузинской православной церкви (ГПЦ).
До сих пор действующие члены Священного синода ГПЦ не комментировали заявления Гогашвили. Воздерживаются от оценок и в патриархии Грузии.
Гурам Мачарашвили покидает «Грузинскую мечту»
Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул «Грузинскую мечту». Он присоединится к трем депутатам, также покинувшим «Грузинскую мечту» — Дмитрию Хундадзе, Созару Субари и Михаилу Кавелашвили.
«Я не буду первым, кто скажет, что в мире происходят достаточно сложные политические процессы, поэтому, естественно, Грузия не может быть исключением. Есть вызовы и в Грузии, особенно после публикации письма Бидзины Иванишвили и, соответственно, адекватной реакции со стороны общества на это письмо. Я еще раз убедился, что политика предоставления необходимой информации общественности является правильной, потому что основополагающий принцип демократии заключается в том, что общественность должна знать политические процессы, исходя из этого, решение принимает именно общество», — объяснил Мачарашвили.
По словам депутата, его нынешняя позиция — членство в «Грузинской мечте» — может быть определенным сдерживающим фактором для предоставления необходимой информации общественности.
«На данном этапе я посчитал необходимым, как и мои коллеги, чтобы команда не попала в неловкое положение из-за политической конъюнктуры, поэтому мы будем самостоятельно продолжать предоставлять информацию общественности, которая необходима, чтобы они самостоятельно принимали решения», — заявил Мачарашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Сенат призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенат конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером (четверг, 28 июля по московскому времени), передаёт The New York Times.
В тексте сенаторы призывают Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".
Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса — нижней палаты американского парламента, The New York Times сообщает, что её, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии.
Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел.
- 3 мая к обеим палатам Конгресса с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма обратилась Верховная рада Украины. С призывами к мировому сообществу сделать это регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил в интервью в июле, что администрация Зеленского видит это одной из своих главных внешнеполитических целей.
- Сейчас в американском списке стран-спонсоров четыре страны: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жёстких санкций против них.
В Абхазии вводят минимальный размер оплаты труда
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление «Об установлении минимального размера месячной заработной платы».
Проект постановления представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается в размере 10 000 рублей. Но этот пункт постановления не распространяется на органы государственной власти и бюджетные учреждения.
Как сообщает Апсныпресс, Министерству социального обеспечения и демографической политики поручается совместно с Минфином до 1 января 2024 года подготовить и представить на рассмотрение в Кабмин РА порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной заработной платы в отношении работников органов власти и бюджетной сферы.
Новые исследования подтвердили начало COVID-19 на рынке в Ухане
Пандемия коронавируса началась с мокрого рынка в китайском городе Ухань. К такому выводу пришли две группы учёных. Они провели два исследования, используя разные методы. Об этом сообщает научный журнал Science.
В первом исследовании учёные использовали картографические инструменты и сообщения в соцсетях, чтобы понять, как распространялась болезнь. Они сделали вывод, что в конце 2019 года вирус уже присутствовал в организмах животных, которых продавали на рынке. Вид животных не называется, но говорится, что они находились в тесноте.
На 20 декабря 2019 года были зафиксированы восемь заразившихся COVID-19. Все они или продавали, или покупали товары в западном крыле рынка. Ещё несколько человек из числа первых инфицированных не посещали рынок, но жили рядом с ним.
Авторы второго исследования использовали молекулярный метод для выяснения, когда вирус передался от животного к человеку. Учёные пришли к выводу, что на ранней стадии коронавирус имел два варианта. Первый передался от животного человеку в районе 18 ноября 2019 года. Через несколько недель произошла передача человеку второго варианта вируса.
Первый вариант выявили у тех, кто был напрямую связан с рынком, второй – только у тех, кто жил по соседству.
Вскоре после обнаружения COVID-19 учёные предположили, что распространителями вируса были летучие мыши, мясо которых продавали на рынке. Позднее также появились гипотезы об утечке вируса из лаборатории, но эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) её не подтвердили. ВОЗ рекомендовала учёным продолжить исследования для выяснения природы заболевания.
На днях в 12-миллионном Ухане вновь объявили локдаун после выявления четверых бессимптомных носителей COVID-19.
По последним данным, с начала пандемии коронавируса в мире вирус выявили почти у 579 миллионов человек. Число погибших от COVID-19 приближается к шести с половиной миллионам.
Заявившего о пытках чеченца депортируют из Швеции в Россию
Швеция готовит депортацию попросившего в стране политического убежища чеченца в Россию. Он заявил, что подвергся пыткам в Чеченской республике, правозащитники считают, что ему опасно возвращаться на родину. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно сообщению правозащитной организации "Вайфонд", чеченец, полное имя которого не раскрывается, "чудом смог сбежать" из страны после пыток представителей правоохранительных органов. Шведские власти, как утверждается, отказали предоставить ему защиту, так как он не помнил детали пыток, которым подвергся.
Комитет против пыток ООН отказал ему в приостановке депортации из Швеции. Миграционные власти уже приобрели билеты и готовятся передать его в Россию через третью страну, которая согласилась стать транзитной.
- 20 мая в центре шведского города Векше состоялся митинг против экстрадиции чеченца в Россию, сообщил "Вайфонд". Его участниками стали более 50 представителей чеченской диаспоры.
В России возбуждено третье дело за «фейки об армии» против ингушской журналистки
Главный редактор издания «Фортанга» Изабелла Евлоева стала подозреваемой по третьему уголовному делу о «распространении фейков о российской армии».
Евлоева находится за границей, в родной Ингушетии власти давят на ее родителей. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
Ранее ряд СМИ распространили сообщение, что власти объявили журналистку в международный розыск. Ее адвокат Андрей Сабинин этого не подтвердил. В то же время она находится в базе федерального розыска.
Поводом для нового уголовного дела стал рапорт управления ФСБ по Ингушетии о публикации в телеграм-канале «Фортанги» от 26 июня — в этот день там размещались новости об атаке на торговый центр в Кременчуге и потерях российской армии, сообщает телеграм-канал «Сетевые свободы».
После начала войны в Украине, в начале марта этого года, президент России Владимир Путин подписал закон, лишающий свободы до 15 лет за «фейки о российской армии».
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