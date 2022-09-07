В Москве арестован Зелимхан Мазаев. Его подозревали в убийстве Ямадаева

В рамках празднования 100-летнего юбилея государственности Карачаево-Черкесии в российский регион с визитом прибыли президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сегодня провел встречи с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.

Как сообщил Темрезов, на встрече с югоосетинским лидером он обсудил вопросы взаимодействия в торгово-экономической и научно-культурной сферах.

«Убежден, наше дальнейшее тесное взаимодействие позволит и Южной Осетии и Карачаево-Черкесии совместно динамично совершенствовать социально-экономическое положение наших регионов и повышать уровень жизни граждан», – написал глава Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

На встрече с абхазским лидером Темрезов обсудил вопросы расширения международного взаимодействия и усиления сотрудничества двух республик.

«Карачаево-Черкесию и Абхазию связывают не только торгово-экономическое сотрудничество, но и общность культуры, многолетние добрососедские связи, братская взаимопомощь. Нас сближает и объединяет очень многое, и, уверен, что для жителей республики визит делегации Абхазии во главе с президентом республики также станет прекрасным подарком к юбилею», – заявил глава Карачаево-Черкесии.

Аслан Бжания, в свою очередь, поблагодарил Рашида Темрезова за приглашение на празднование 100-летия со дня образования республики.

«Мы приехали в вашу прекрасную республику к своим братьям. Мы – один народ, и в такой день находиться здесь, с вами, для меня большая честь», – подчеркнул абхазский лидер.

Ранее в пресс-службе Бжания также сообщили, что в рамках визита на Северный Кавказ он встретится с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым и с добровольцами – ветеранами грузино-абхазской войны.

9 сентября в Нальчике состоится встреча Бжания с главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым. 10 сентября он примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР. 11 сентября абхазский лидер примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.