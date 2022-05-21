В Москве «изучат вопрос» обмена Медведчука на украинских пленных

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти «изучат вопрос» обмена арестованного в Украине депутата Верховной Рады Виктора Медведчука на украинских военных, защищавших Мариуполь и находящихся сейчас в российском плену.

Как сообщает «Интерфакс», Слуцкий приехал в Донецк, контролируемый поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой «ДНР». По его словам, вопрос возможного обмена изучат «люди в Москве, у которых есть такие полномочия».

Позднее сам Слуцкий добавил, что сам он против обмена и за организацию суда над украинскими военными. Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «трибунал» над украинскими военными «неизбежен». Он обвинил защитников Мариуполя в том, что на их руках «кровь многих гражданских лиц», и сказал, что на организацию «трибунала» есть запрос «здравомыслящей части мирового сообщества».

Российская пропаганда обвиняет украинских военных, прежде всего бойцов полка «Азов», в том, что они якобы прикрывались жителями Мариуполя как живым щитом. Город в результате российского штурма сильно разрушен, нет никаких официальных данных о числе погибших мирных жителей. Украинские власти Мариуполя оценивают их число в тысячи или даже десятки тысяч, возлагая всю ответственность за их гибель на российскую армию и сепаратистов, которые, как утверждается, наносили удары по гражданским объектам, включая роддом и драмтеатр.

Накануне Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе, завода «Азовсталь», и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны – очевидно, на российских пленных. Многочисленные российские прокремлевские публицисты призывают власти не обменивать украинских пленных, а организовать над ними судебный процесс.

Медведчук, считающийся в Украине пророссийским политиком и известный близостью к Владимиру Путину, был задержан 12 апреля. Он записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников «Азовстали».