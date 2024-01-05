В Москве на 91-м году жизни умер актёр Константин Желдин

В Москве на 91-м году жизни умер актёр театра и кино Константин Желдин. Среди наиболее известных его ролей - роль оберштурмбаннфюрера СС Вильгельма Холтоффа в сериале «Семнадцать мгновений весны» и роль одесского бандита Штехеля в сериале «Ликвидация».

Константин Желдин родился в 1933 году в Москве. В 27 лет он окончил театральное училище имени Щукина, после чего работал в московских театрах на Малой Бронной и на Таганке, а последние двадцать три года - в театре «Около дома Станиславского». Всего в кино и театре Желдин сыграл более ста пятидесяти ролей.

Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, сообщивший о смерти Желдина, назвал уход из жизни актёра «несправедливым», поскольку у него, несмотря на преклонный возраст, «были силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино».