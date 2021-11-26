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В Москве отменили концерт Моргенштерна - после слов Бастрыкина
Московский клуб Gipsy объявил о переносе запланированного на 26 ноября концерта рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) на следующий год.
"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах, — пишет администрация заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам".
19 ноября телеграм-каналы Mash и "Осторожно, новости" сообщили, что Следственный комитет проверит рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних из-за клипа на песню Pablo, который исполнитель выпустил в мае этого года. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее рэпера уже штрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино — 2" и "Family".
23 ноября глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер покинул Россию. Сначала он уехал в Минск, а потом, как утверждает РЕН-ТВ, в Дубай.
В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".
Другие новости дня
Оппозиция сорвала заседание сакребуло Батуми, разлив неизвестную жидкость
Оппозиция сорвала заседание сакребуло (совещательный орган) Батуми, на котором обсуждался городской бюджет на 2022 год.
Представитель партии «Единое национальное движение», член Верховного совета Аджарии Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний неизвестное вещество, после чего все депутаты были вынуждены покинуть помещение из-за едкого запаха. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я держу в руках совершенно безвредное вещество, но оно имеет такой запах, что оставаться здесь будет невозможно», – сказал Камададзе перед тем, как разлить жидкость из шприца.
После этого почти все оппозиционеры были выведены из здания горсовета при помощи полиции и охраны.
В настоящее время у здания сакребуло продолжается шумная протестная акция с участием около сотни человек. Оппозиционеры, среди которых депутаты сакребуло и члены Верховного совета Аджарии, требуют допустить их внутрь, периодически у них происходят стычки с сотрудниками МВД.
СМИ сообщают о начале задержаний участников протестной акции. На кадрах с места видно, что их силой усаживают в полицейские машины, а демонстранты пытаются помещать процессу.
Бюджет Батуми на 2022 год рассматривает сакребуло старого созыва. Заседание новоизбранного совещательного органа, в котором правящая партии «Грузинская мечта» потеряла большинство, до сих пор не назначают.
Оппозиция выразила протест в связи с этим. Более того, оппоненты властей указывают, что проект бюджета не ориентирован на нужды рядовых жителей города и призван поощрить активистов «Грузинской мечты», а также людей, которые активно были подключены к кампании партии власти перед муниципальными выборами.
Как отмечает издание «Батумелеби», батумский городской совет старого созыва сегодня вместе с обсуждением бюджета решает вопрос повышения собственных заработных плат. Значительно должны повысить и зарплаты сотрудников мэрии. Только зарплата новоизбранного мэра Батуми Арчила Чиковани увеличится на 1 тысячи лари, до 5,5 тысячи лари. Одновременно ежемесячная зарплата председателя сакребуло Батуми, как ожидается, будет составлять 5060 лари.
Спикера абхазского парламента призвали пресечь «политический балаган»
Провластные партии «Амцахара» и «Айтайра» обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Валерию Кварчия. В обращении говорится, что оппозиционные политики нарушают регламент парламента и превращают заседания «в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир».
«В последнее время на глазах всего общества парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного Собрания», – сказано в обращении.
Партии указывают, что «законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы», но они выступают против того, чтобы парламент «превращался в политический балаган».
«Не для того мы все отстаивали Отечество в войне с Грузией. Мы все боролись за свободу и независимость, чтобы построить правовое цивилизованное Абхазское государство – для всех его граждан, а не для политически объединенных и финансово заинтересованных группировок.
Мы так же являемся частью единого многонационального народа Республики Абхазия, состоим в партиях, нас тоже не устраивают некоторые явления, отдельные государственные чиновники, политики, и депутаты тоже.
Но мы не позволяем себе диктовать Парламенту, какие вопросы он должен обсуждать вне очереди, вне Регламента.
Мы не приходим на заседания сессий, не присутствуем в процессе голосования, не устраиваем в стенах высшего законодательного органа страны потасовки», – сказано в обращении.
В документе говорится, что именно спикер отвечает за организацию полноценной деятельности парламента, за соблюдение требований регламента.
«Но, к сожалению, события показывают, что вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику. Обращаемся к Вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в Парламенте или, если вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить с себя полномочия спикера парламента», – говорится в документе.
- Ранее лидеры Народно-патриотического союза Абхазии объявили о том, что от умеренной оппозиционной деятельности переходят к активному оппонированию власти. Они считают ее действия провальными во всех сферах деятельности: борьба с майнингом не удалась, криминогенная ситуация не контролируется, а президент не может принимать решения, так как связан обязательствами со своими сторонниками, приведшими его к власти.
- 24 ноября в абхазском парламенте прошло внеочередное заседание сессии, на котором обсудили «системный кризис в правоохранительной системе».
В Тегеране улицы назвали в честь Тбилиси и Абхазии
Городской совет Тегерана принял решение об изменении названий парка и 38 улиц. Как пишет СОВА со ссылкой на издание Intellinews, решение было принято 23 ноября.
Некоторые из новых названий посвящены городам и регионам Южного Кавказа. В частности, улица Дустан в Шестом районе иранской столицы отныне будет называться улицей Тбилиси. В том же квартале аллея Голестан будет теперь называться Абхазией.
В числе новых названий немало топонимов с территории Азербайджана. В частности, улица Барадаран будет именоваться Бакубе – это одно из персидских средневековых названий Баку. Аллея Пайванд названа в честь Гянджи – второго по величине города Азербайджана. Кроме того, в Тегеране появились улицы Нардаран, Сальян и Ленкорань.
При этом Intellinews отмечает, что некоторые переименования могут вызвать недовольство Баку. К примеру, аллея Марьям переименована в Шуши – это город в Нагорном Карабахе, в ноябре 2020 года перешедший под контроль Азербайджана. Но форма (на конце «и»), которую решили использовать в Тегеране, соответствует армянскому наименованию (азербайджанское – Шуша).
Посещавшего родственников жителя Тбилиси задержали и выдворили из Цхинвали
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о задержании за нарушение пограничного режима 31-летнего жителя Тбилиси Беки Куртанидзе.
По информации пресс-службы ведомства, 21 сентября Куртанидзе перешел де-факто границу в Знаурском районе и находился у родственников в Цхинвали. Мужчину задержали 16 ноября.
«25 ноября Куртанидзе признан Знаурским районным судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.4 ч.2 Закона РЮО «Об административной ответственности за нарушения в области защиты Государственной границы Республики Южная Осетия» и подвергнут наказанию в виде штрафа с административным выдворением за пределы республики», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что 25 ноября Куртанидзе установленным порядком передан властям Грузии.
Европарламент поддержал введение санкций против «ЧВК Вагнера»
Европарламент на заседании в четверг одобрил резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний.
Особое внимание уделено структуре, известной как "ЧВК Вагнера" и "её связям с российским государством", пишет "Немецкая волна".
"За" документ проголосовали 585 депутатов, "против" - 40, ещё 43 – воздержались.
В тексте резолюции говорится, что европарламентарии "самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершённые российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов".
"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несёт ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Евродепутаты убеждены, что "ЧВК Вагнера" и ряд других военизированных подрядчиков следует рассматривать как "доверенные организации российского государства, действующие в его интересах". В этой связи они обращаются к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса России, которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.
В резолюции отмечается, что впервые о "ЧВК Вагнера" стало известно в 2014 году из-за её участия в аннексии Крыма и конфликте в Донбассе. Наемники, как говорится в документе, действовали также в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.
Европарламент высказался в поддержку усилий Киева, связанных с тем, чтобы привлечь бойцов ЧВК к ответственности. Одновременно в Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "Группы Вагнера".
Ввести санкции против российских наемников европарламентарии призвали и страны-партнеры Евросоюза, в частности из Африканского союза.
- "ЧВК Вагнера" - российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и в конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что они действуют в нескольких африканских странах.
- "ЧВК Вагнера" связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".
- Российские власти свою причастность к деятельности наемников отрицают.
«Мтавари» оштрафовали за ролик с портретом Путина и призыв освободить Саакашвили
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC) оштрафовала телекомпанию «Мтавари» за размещение политической рекламы не в предвыборный период. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном 25 ноября.
В комиссии утверждают, что в нарушение законодательства 17-18 ноября «Мтавари» транслировал три видеоролика. В одном из них была изображена фотография заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью «#свобода», а также фото сотрудников пенитенциарных учреждений и судей, которые так или иначе соприкасались с политиком после его ареста в Тбилиси 1 октября. Фоном к каждому снимку звучало слово «убивает», а в конце ролика содержался призыв: «Освободи Михаила Саакашвили».
Содержание второго ролика аналогично. В нем собраны заявления премьер-министра Грузии, членов правительства, президента, лидеров правящей «Грузинской мечты», депутатов и мэра Тбилиси о задержании и голодовке Саакашвили. Фоном к каждому блоку звучит «Убивает», а в конце: «Скажи убийцам нет», «#свобода».
Третий ролик подготовило гражданское движение «Сирцхвилиа» («Позор»). В нем показан портрет российского президента Владимира Путина, составленный из фотографий лидеров «Грузинской мечты». Фоном звучит музыка из предвыборного ролика партии власти.
Санкция составляет 1% от годового дохода телекомпании или 112 тысяч лари (более 36 тысяч долларов). Поясняя свое решение, GNCC ссылается на Закон о вещании. Отмечается также, что в 2019 и 2020 годах «Мтавари» штрафовали за аналогичное нарушение.
Генеральный директор «Мтавари» Ника Гварамия назвал решение комиссии незаконным и интерпретировал его как цензуру. Телекомпания отказывается выплачивать штраф. Руководство вещателя уже обратилось в суд, чтобы оспорить меры.
«Это решение ошибочно как формально, так и материально и цель у него одна – строжайшее ограничение выражения нашей редакционной и гражданской позиции. Это решение о введении цензуры… Мы не собираемся платить никаких денег, мы обратимся в суд», — заявил Гварамия.
Гварамия уверен, что ни один из трех клипов не является политической или предвыборной рекламой. В частности, по его словам, ролик «Сирцхвилиа» — это социальная реклама, и он соответствует всем параметрам социальной рекламы. Между тем, Михаил Саакашвили – гражданин Украины, избирательным субъектом он не является.
«Эти ролики были расценены правительством и комиссией как политические предвыборные ролики. Напоминаю, что предвыборная реклама ставит целью стать антирекламой другой политической силы с целью избрания кого-то другого. Спрашивается — какие у нас сейчас проходят выборы?!», — заявил Гварамия.
Ожидается, что иск «Мтавари» будет рассмотрен уже 26 ноября.
- Накануне регулятор также оштрафовал два проправительственных телеканала – «Имеди» и «Маэстро». Причиной санкций стал невыпуск предвыборных дебатов в эфир. При этом штрафы за нарушения примерно в 44 раза меньше, чем в случае «Мтавари» – по 2,5 тысячи лари.
В Чехии вводят режим ЧП из-за COVID-19. Заболел президент Земан
Правительство Чехии в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом объявило о введении в стране чрезвычайного положения.
Оно начнет действовать в ночь на пятницу, 26 ноября, и продлится 30 дней. Эта мера в дальнейшем позволить властям вводить ограничения, к примеру, на перемещение людей или собрания, которые без режима чрезвычайного положения по закону вводить невозможно.
Также чешский кабинет министров на экстренном заседании одобрил пакет ограничений, которые начнут действовать с вечера пятницы. В частности, власти распорядились, чтобы рестораны, бары, а также клубы, дискотеки и другие увеселительные заведения работали только до 22-х часов. Вводится запрет на работу рождественских рынков, на употребление алкоголя на улицах. Число посетителей культурных и спортивных мероприятий ограничат до тысячи.
Помимо этого, в четверг стало известно, что COVID-19 заболел президент страны Милош Земан, которого ранее в этот день только выписали из больницы после полутора месяцев лечения в связи с хроническим заболеванием. В результате 77-летний политик вновь возвращается в больницу.
Во вторник на этой неделе в Чехии было зарегистрировано свыше 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что составило максимум за все время пандемии. В больницах страны сейчас находятся примерно 6 тысяч пациентов с COVID-19, из них в палатах интенсивной терапии - 850.
По информации министерства здравоохранения, 70 процентов больных в тяжелом состоянии – это люди, не сделавшие прививку от COVID-19.
Ранее в Чехии людям без сертификата о прививке или без справки о перенесенной коронавирусной инфекции запретили посещать заведения общепита, кино, парикмахерские, спортивные залы и другие заведения сферы услуг.
В Чехии на данный момент полностью вакцинированы 58,5% населения, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу – 65,8%.
Как сказал министр здравоохранения Адам Войтех, ежедневное число заражений и случаев госпитализации, весьма вероятно, еще увеличится. Но правительство надеется, что уже объявленные меры избавят от необходимости новых ограничений.
Reuters отмечает, что сейчас по уровню заражений коронавирусом Чехия на третьем месте в мире после Словакии и Австрии, власти которых ввели общенациональные локдауны.
В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.
Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.
"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", – сказал Цивилев.
С 26 по 28 ноября в регионе будут отменены все развлекательные мероприятия и передачи, а также приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов.
Всего на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, сообщает ТАСС.
- Как пишет Сибирь.Реалии, в 2020 году на шахте "Листвяжная" Ростехнадзор выявил 18 серьезных нарушений промышленной безопасности (в том числе отсутствие на шахте непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима - по одной из версий, именно возгорание пыли привело к взрыву и пожару). Однако после надзорный орган не проверял исполнение предписаний. Также при проверке выяснилось, что в некоторых местах шахта не была оборудована средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.
Лидеры ФРГ и Польши высказались за готовность ЕС к новым санкциям
Ангела Меркель, завершающая полномочия на посту канцлера ФРГ, считает, что Евросоюз должен быть готов ужесточить санкции против России в случае ухудшения ситуации как на украинской, так и на белорусско-польской границе.
Руководители ЕС и США обвиняют Москву в поддержке «гибридной кампании» белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, как полагают на Западе, намеренно разжигает миграционный кризис на границе с государствами ЕС, чтобы тем самым отомстить за санкции. Также западные политики обеспокоены информацией о российском военном усилении вблизи Украины, где уже восемь лет продолжается противостояние правительственных сил с воюющими в Донбассе пророссийскими сепаратистами.
С новыми заявлениями Ангела Меркель выступила в четверг на встрече в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они обсуждали острую ситуацию на границе Польши с Беларусью, связанную с попытками групп мигрантов из стран Ближнего Востока, в том числе из Ирака и Сирии, прорваться через заградительные барьеры, чтобы попасть в ЕС.
Ранее сообщалось, что лагеря на белорусско-польской границе разбили тысячи мигрантов, и что структуры, подчиняющиеся Лукашенко, намеренно свозят людей в приграничные районы. Официальный Минск это категорически отрицает, хотя допускает, что кто-то из «имеющих сердце славян» просто помогает мигрантам по своей инициативе.
В этих условиях, по словам германского канцлера, Польша предпринимает все возможное. Меркель, которую вскоре сменит на посту Олаф Шольц, выразила «полную солидарность» с Варшавой в ее действиях, связанных с кризисом на границе.
Моравецкий, в свою очередь, заявил, что Польша не поддастся «на политический шантаж», и указал на необходимость для ЕС быть готовыми к новым санкциям против окружения Лукашенко, в том числе в торговой сфере. Как подчеркнул Моравецкий, Польша защитит Германию и других партнеров по ЕС от наплыва беженцев.
Ранее Ангела Меркель дважды обсуждала с Лукашенко по телефону нынешний миграционный кризис, за что подверглась критике как в Германии, так и в других странах ЕС, поскольку Брюссель не признает Лукашенко легитимным президентом после выборов августа 2020 года. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в этой связи говорил, что цель переговоров заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были «актом легитимации» Лукашенко.
По поводу данных о российском военном усилении вблизи Украины Меркель в четверг подчеркнула, что деэскалация всегда предпочтительнее любого другого развития событий, и добавила, что «дальнейшая агрессия и нападки на суверенитет Украины будут иметь высокую цену».
Москва обвинения в наращивании своих сил у границ Украины называет безосновательными, а заявления о том, что Россия помогает Лукашенко свозить мигрантов к границе, в Кремле охарактеризовали как безответственные.
В Батуми на заседании бюро сакребуло произошла драка
Заседание бюро городского собрания - сакребуло Батуми, сегодня проходит с шумными спорами, которые дошли до драки. Бюро утверждало повестку дня завтрашнего заседания, которое должно утвердить бюджет Батуми на 2022 год, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ситуация накалилась после того, как в здание сакребуло, где заседали депутаты большинства прошлого созыва, пришли новоизбранные депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» - Георгий Киртадзе, Мирдат Камададзе, Элгуджа Багратиони, Ираклий Купрадзе.
Депутаты от правящей партии, собираются принять бюджет города на будущий год, несмотря на то, что на днях их полномочия истекают. Оппозиция, в свою очередь, выступает категорически против этого - по их словам, городской бюджет должен быть утвержден новым составом сакребуло, в котором у «Грузинской мечты» уже нет большинства голосов. Они указывают на то, что еще ни разу бюджет не утверждался городским советом, полномочия которого должны истечь буквально на днях.
Депутат Мирдат Камададзе в знак протеста разорвал лист бумаги с повесткой дня заседания бюро сакребуло и взобрался на стол, после чего началась потасовка. Все закончилось тем, что полиция вывела оппозиционных депутатов из здания.
Председатель старого состава батумского сакребуло Сулико Тебидзе заявил, что по закону старый коллектив имеет право утверждать бюджет на следующий год.
«Несмотря на непристойное и высокомерное поведение, мы смогли утвердить повестку дня завтрашнего заседания. Бюро выполнило свой долг. Проверить вопрос может любой юрист, все вопросы передаются в бюро в полном соответствии с законодательством. Поведение этих господ еще раз доказало, что это деструктивная сила, это сила предателей, это секта, которая думает не о развитии Батуми, а о полной остановке», - сказал Тебидзе.
После того, как недавно скоропостижно скончался новоизбранный мажоритарный депутат сакребуло Нугзар Путкарадзе, в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов.
Правящая партия получила на этих выборах 16 из 35 мест и впервые не смогла сформировать большинство. Позже к ним присоединился один депутат, который перешел из партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». В итоге в батумском сакребуло осталось двое депутатов от партии «За Грузию» и один - от «Лело». Таким образом, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.
Тикарадзе не видит необходимости лечить Саакашвили за границей
Состояние Михаила Саакашвили значительно улучшилось, и нет необходимости продолжать его лечение за границей. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Адвокат Саакашвили Бека Басилая недавно заявил, что если представители центра «Эмпатия» придут к заключению, что в Грузии нет высокотехнологичной клиники для лечения экс-президента после 50-дневной голодовки, то защита Саакашвили предпримет ряд юридических шагов для его перевода в клинику за границу.
Кроме того, ранее о том, что Саакашвили было бы лучше лечиться в зарубежной клинике, заявил депутат парламента Грузии, лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.
Однако Тикарадзе не согласна с этими утверждениями и настаивает на том, что Саакашвили будет проходить лечение в военном госпитале города Гори, куда его 20 ноября перевели из тюремной больницы.
«Наши врачи имеют большой опыт ведения таких пациентов. Министерство здравоохранения совместно с экспертами в этой области разработало дополнительный протокол, основанный на международном опыте», - сказала Тикарадзе.
Глава Минздрава также считает, что рекомендации врачей зачастую неоднозначны, так как есть врачи, которые ставят определенные диагнозы, не видя пациента.
Руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани уже посещала Саакашвили, когда тот находился в глданской тюремной больнице. Согласно ее тогдашнему заключению, состояние экс-президента было критическим и она настаивала на его переводе в гражданскую клинику.
Парламент Северной Осетии со второй попытки принял законопроект о QR-кодах
В Северной Осетии со второй попытки приняли законопроект о QR-кодах. Об этом сообщает ГТРК Алания.
На повторном рассмотрении законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предотвращения распространения коронавируса 44 североосетинских депутата проголосовали «за», 4 – «против», 1 воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали.
В ходе первого голосования «за» проголосовали только 30 депутатов, против – 12 депутатов, четыре депутата воздержались, а 23 парламентария не пришли на заседание. Для одобрения законопроекта в Северной Осетии за него должны были проголосовать 35 депутатов.
После этого стало известно, что в парламенте назначили внеочередную сессию.
«Депутатов экстренно обзвонили и предложили обеспечить явку», – сообщил собеседник портала «ОсНова».
- Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Законопроекты отправили на рассмотрение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
- В апреле прошлого года на площади и у Дома правительства во Владикавказе прошла акция против коронавирусных ограничений. Митинг закончился конфликтом протестующих с ОМОНом – участников акции обвинили в том, что они бросали в сотрудников силовых структур камни и стройматериалы. Это были наиболее масштабные в России протесты против так называемого режима самоизоляции.
- Полиция задержала более ста человек, составила более 170 протоколов. Более 60 человек арестовали на 15 суток, в отношении еще 20 человек возбудили уголовные дела о хулиганстве. Десятерых участников акции приговорили к реальным срокам от 5 до 6,5 лет колонии, еще пять человек получили сроки по 3,5 года. Еще 17 задержанных ждут приговоров.
- Российские регионы нечасто отвергают важные поддержанные исполнительной властью законопроекты. Например, против поправок в Конституцию в прошлом году не проголосовал ни один регион, а против законопроекта об основах публичной власти возражения нашлись только у Татарстана.
Бизнесмен, ранее намеревавшийся стать президентом Грузии, задержан в России
Российские правоохранительные органы задержали в Петербурге предпринимателя Александра Эбралидзе. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Он задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата)», – уточнил собеседник агентства.
По данным СМИ, дело связано с пропажей 3 млрд рублей «Констанс Банка», основным владельцем которого был Эбралидзе. В августе 2016 года Центробанк отозвал у учреждения лицензию.
В феврале 2009 года Эбралидзе основал и возглавил «Всемирный конгресс народов Грузии» – общественное объединение грузин, проживающих в Грузии и за ее пределами. В мае 2009 года заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.
В апреле 2012 года Эбралидзе заявил о «финансовой и моральной поддержке» оппозиционной партии «Свободная Грузия» (лидер – Каха Кукава). В 2013 году он говорил, что надеется получить гражданство Грузии.
Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пустят депутатов
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.
«Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от «Национального движения» и других партий», – говорится в Facebook-обращении Саакашвили.
Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания, передает «Интерфакс».
«Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и буду принимать только те медикаменты, которые мне были прописаны до моего пленения», – написал Саакашвили.
Информацию о том, что Саакашвили может отказаться от курса лечения, подтвердил и его адвокат Бека Басилая, пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Депутаты не могут встретиться с Михаилом Саакашвили. Это – политический изоляционизм. Это делают, чтобы ограничить его политическую деятельность», – сказал Басилая.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября политика без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.
Новое немецкое правительство поддержит стремление Грузии к членству в ЕС
Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины, Молдовы и Грузии к членству в Европейском Союзе.
«Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием «Восточного партнерства». Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики», – говорится в документе.
Как пишет издание «Европейская правда», в тексте также отмечается, что немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.
«Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сфере возобновляемой энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2», – говорится в документе.
Как сообщалось ранее, три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии сменит лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.
«Мы во всем – особенные». В Грузии будет два «зеленых паспорта»
У граждан Грузии будет два «зеленых паспорта», которые отражают ковид-статус. Один — для внутреннего пользования, другой — для поездок за границу. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, главное различие между этими документами — в сроках действия.
На данном этапе «зеленый паспорт» внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевшим коронавирусом. А документ с сертификатом для внешнего пользования, который граждане Грузии будут использовать для выезда за границу, будет действовать в течение шести месяцев.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гамкрелидзе не исключил, что срок действия «внутренних» ковид-сертификатов могут пересмотреть и сократить до года.
«Основное предназначение «зеленого паспорта» — создать людям определенный дискомфорт и стать стимулом для вакцинации, — сказал Гамкрелидзе.
Между тем глава Минздрава Екатерина Тикарадзе указывает на то, что решение о выдаче «зеленого статуса» всем, кто переболел коронавирусом, является «не таким уж и плохим», учитывая тяжелый социальный фон.
Тикарадзе также считает, что грузинам сложно привыкнуть к ограничениям исходя из особенностей национального характера, и это следует учитывать.
«Другой такой страны как Грузия в мире больше нет. Мы во всем – особенные. Именно исходя из этого, мы также являемся особенными в том, что у нас будет два «зеленых паспорта», один из них будет бессрочным.
Все это, наверное, исходит из нашей генетики и характера. Каждый из нас, грузин, понимает это, и не думаю, что кого-то это удивляет.
У нас у всех есть свое собственное отношение. Я лично считаю важным, чтобы общество поэтапно свыклось с теми важными изменениями, которые происходят в мире. Если для граждан других стран гораздо проще следовать определенным правилам, сделать это в Грузии почему-то до сих пор гораздо сложнее», – сказала она.
Тикарадзе добавила, что «необходимо проявлять гибкость к отношению нашего общества».
Саакашвили призывает создать общественный комитет по его освобождению
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает в ближайшие дни создать общественный комитет по его освобождению. При этом политик надеется, что и его партия «Единое национальное движение» продолжит работать в этом направлении с той же энергией, передает СОВА.
В своей записке, переданной из горийского госпиталя, Саакашвили поблагодарил другие политические силы и отдельных лиц за активность. Это, по его словам, «неизбежно вызовет волну активности среди более широких масс». Он призвал их присоединиться ко множеству разных акций, добавив, что нужно готовиться к большому общенациональному митингу в декабре.
«Во время «судебного» процесса, назначенного на 29 [ноября], прошу вас собраться перед зданием суда. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца. Все мы знаем, что суд – это фарс, но мы можем использовать его как место нашей встречи», – говорится в заявлении Саакашвили.
Парламент Северной Осетии отклонил законопроект о введении QR-кодов
Часть депутатов парламента Северной Осетии проголосовали против законопроекта об обязательном предъявлении QR-кода при посещении общественных мест, и сторонникам поправок не удалось принять закон.
Как сообщал «Кавказский узел», с 26 октября в Северной Осетии обязательно предъявление QR-кода при посещении ряда общественных заведений, в том числе спортзалов, кафе и кинотеатров.
Депутаты парламент Северной Осетии не поддержали законопроект о введении QR-кодов. Против него проголосовали 12 депутатов, за введение QR-кодов – 30. Для того, чтобы поправки к закону начали действовать, нужно было 35 голосов, пишет «Основа».
Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», проект поправок предполагает предъявление жителями QR-кодов о вакцинации, медотводе от прививки или справке об антителах при посещении общественных заведений, в том числе учреждений общепита, торговых центров и магазинов, передает ГТРК «Алания».
После смерти депутата сакребуло оппозиция требует отставки главы правительства Аджарии
Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе проходят сегодня в Тбилиси и в Батуми.
Оппозиция и гражданские активисты возмущены сообщениями о том, что представители власти оказывали давление на мажоритарного депутата батумского сакребуло (городского собрания) Нугзара Путкарадзе. Он скоропостижно скончался на прошлой неделе в возрасте 57 лет.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилиси гражданские активисты из организаций «Сирцхвилиа» и «Дроа» собрались возле офиса правящей партии «Грузинская мечта». Несколько десятков человек принесли плакаты и включили сирену, чтобы привлечь внимание окружающих. При этом на месте мобилизовано около сотни полицейских.
На акции протеста в Батуми собрались все депутаты муниципальных собраний – сакребуло, от «Единого национального движения». Они призывают аккредитованных в Грузии дипломатов внимательно изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе. К протестующим обратилась сестра умершего депутата.
«Я вчера слышала записи моего брата, и могу сказать, что на него оказывалось давление… Эта система убивает. Они должны уйти», — сказала сестра умершего депутата.
Батумский лидер партии «Единое национальное движение» Георгий Киртадзе накануне заявил, что Путкарадзе пытались подкупить и предлагали 100 тысяч долларов за переход из оппозиции в «Грузинскую мечту». В офисе ЕНД обнародовали аудиозапись разговора Путкарадзе с людьми, которых, по данным оппозиции, послал на переговоры отец председателя правительства Торнике Рижвадзе, полицейский чиновник Дато Рижвадзе.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов. Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест, партия «За Грузию» - два места, «Лело» - одно. Еще один будущий депутат сакребуло - бывший однопартиец Гахария Ираклий Тавдгиридзе покинул партию «За Грузию» после первого тура выборов и заявил, что будет независимым депутатом.
Путин уволил главу ФСИН. Его сменил замглавы МВД
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Причины увольнения не названы.
Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, ранее бывший заместителем министра внутренних дел.
В последние недели правозащитники из проекта "Гулагу.нет" опубликовали десятки видеозаписей пыток, изнасилований и издевательств над заключёнными в колониях и других учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что им был передан большой архив подобных видеозаписей, и опубликована лишь малая его часть. Власти возбудили несколько уголовных дел в связи с пытками в туберкулёзной больнице ФСИН Саратовской области.
О пытках в системе ФСИН сообщалось и в предыдущие годы. В нескольких колониях вспыхивали бунты заключённых, которые жаловались на издевательства. Несколько сотрудников ФСИН, включая начальников колоний, были признаны виновными, однако далеко не все получили реальные сроки.
Калашников – выходец из ФСБ, был назначен директором ФСИН 2 года назад.
В Грузии от коронавируса скончались еще 57 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 57 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 736.
За сутки в стране выявили 4331 новый случай коронавируса. Накануне провели 52 987 тестов: PCR-тестов – 20 179, экспресс–тестов на антиген – 32 808.
Выздоровели еще 4804 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 826 714, выздоровевших – 768 559.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,17%, за последние 14 дней составляет 9,06%, за неделю – 9,06%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9398 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 122 856.
Глава югоосетинского МИДа встретился с двумя депутатами парламента Италии
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в рамках визита в Италию посетил Дворец Монтечиторио в Риме, где заседает Палата депутатов Италии.
Как сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства, Медоев встретился с депутатом парламента Италии от партии «Альтернатива», вице-президентом Комитета по иностранным делам Пино Кабрасом и депутатом парламента Италии от партии «Лига», членом Комитета по иностранным делам Вито Коменчини.
По информации пресс-службы, были обсуждены «перспективы налаживания межпарламентских и межпартийных контактов, вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе возможности реализации двусторонних проектов и проведения совместных экспертных встреч, конференций».
«Дмитрий Медоев поблагодарил за приглашение посетить парламент Италии, теплый прием, а также за понимание и поддержку интересов Республики Южная Осетия, которая стремится к расширению международных контактов и установление дружеских, равноправных и партнерских отношений со всеми государствами мира», – сказано в сообщении.
«Министр отметил, что депутаты итальянского парламента имеют право знать позицию Южной Осетии относительно происходящих вокруг нее процессов, вопреки грузино-американской пропаганде, которая раздувает миф о желании мира и братских отношений, а на деле блокирует появление информации из Южной Осетии и всячески препятствует участию ее представителей на различных международных площадках и встречах», – добавили в ведомстве.
В пресс-релизе указано, что на встрече присутствовал представитель югоосетинского МИДа в Италии Мауро Мурджиа. Ранее в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
В сентябре текущего года Дмитрий Медоев уже посещал Италию по приглашению местных коммунистов.
Туркменский президент поручил сыну контроль за нефтегазовым сектором
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему сыну, вице-премьеру Сердару Бердымухамедову, контролировать нефтегазовый комплекс страны. Об этом сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
Туркменистан обладает одним из крупнейших в мире запасов природного газа и четвёртый в мире поставщик газа. Продажа углеводородов – важнейшая статья доходов бюджета страны. Но до 80 процентов денег, полученных от экспорта энергоносителей оседают в теневой экономике, в том числе в личном бюджете президента Бердымухамедова и его семьи, говорилось в докладе правозащитной организации Crude Accountability.
Доходы бюджета снижаются несколько лет подряд, страна находится в жесточайшем экономическом кризисе, а её руководство это не признаёт. За экономику страны в правительстве с февраля отвечает Бердымухамедов-младший, он был назначен заместителем своего отца на специально созданный для этого пост.
Карьерный путь Сердара Бердымухамедова даёт понять, что отец рассматривает его в качестве преемника. Он работал в посольстве в Москве, учился там в Дипломатической академии, затем в Женеве. Год назад он был назначен министром промышленности, при этом он представлял Туркменистан на многих международных встречах.
В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом – "символом преемственности поколений".
Взрыв на шахте в Кузбассе: 11 погибших, десятки людей остаются под землёй
В городе Белове в Кемеровской области в результате взрыва и пожара на угольной шахте "Листвяжная" погибли, по последним данным, не менее 11 человек, более 40 горняков пострадали, десятки людей остаются в шахте. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
"10 погибших (не считая самого первого) нашли на конвейерной ленте, по которой уголь поднимается наверх. В случаях таких ЧП шахтёры всегда прыгают на уголь", - сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.
По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, более 230 были подняты на поверхность. Сообщалось, что в шахте оставались 48 или 49 человек, с которыми пропала связь. Впоследствии несколько из них были обнаружены погибшими, поиски остальных (по данным агентств, сейчас пропавшими числятся 39 горняков) продолжаются. Первоначально сообщалось об одном погибшем горняке.
По данным пресс-службы МЧС России, в результате задымления на шахте в Кузбассе пострадали 45 человек. По информации регионального Центра медицины катастроф, все пострадавшие получили отравление продуктами горения. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Взрыв произошел на глубине 250 метров. В качестве причины рассматривается версии неисправности оборудования и природные причины, сказал источник агентства в службе технического надзора.
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