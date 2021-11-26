В Москве отменили концерт Моргенштерна - после слов Бастрыкина

Московский клуб Gipsy объявил о переносе запланированного на 26 ноября концерта рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) на следующий год.

"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах, — пишет администрация заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам".

19 ноября телеграм-каналы Mash и "Осторожно, новости" сообщили, что Следственный комитет проверит рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних из-за клипа на песню Pablo, который исполнитель выпустил в мае этого года. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее рэпера уже штрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино — 2" и "Family".

23 ноября глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер покинул Россию. Сначала он уехал в Минск, а потом, как утверждает РЕН-ТВ, в Дубай.

В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".