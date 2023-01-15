В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Десятки жертв

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет компании Yeti Airlines.

На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Первоначально сообщалось, что все они погибли. Затем агентства AP и AFP со ссылкой на местные власти сообщили, что спасатели нашли выживших. Агентство по гражданской авиации Непала впоследствии сообщило, что погибли 68 человек. Утверждалось, что двое пассажиров - граждан Непала - остались в живых, но получили тяжелые травмы. О судьбе ещё двух человек пока нет данных.

ТАСС со ссылкой на посольство России в Непале сообщает, что среди пассажиров были четыре гражданина России.

Самолет модели ATR72 летел в аэропорт Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.

Это крупнейшая авиакатастрофа в Непале за последние три десятилетия. В 2018 году при приземлении в аэропорту Катманду потерпел крушение самолет, летевший из столицы Бангладеш Дакки. Тогда погиб 51 человек из 71 находившихся на борту.

Непал считается страной, рискованной для авиаперелётов, из-за своего высокогорного рельефа и часто меняющихся погодных условий.