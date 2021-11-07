В нерабочую неделю в России зафиксирован максимум заражений коронавирусом

В России за последнюю неделю, которая была объявлена нерабочей в связи с распространением COVID-19, было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. По данным оперативного штаба, речь идет о более чем 281 тысяче новых случаев. Число тех, кто в данный момент проходит лечение, также выросло и достигло почти миллиона.

За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлено несколько меньше инфицированных, чем за предыдущие дни - более 39 тысяч. Число умерших, по официальным данным, вновь превысило 1100, однако не стало максимальным за время пандемии. В Москве впервые почти за месяц выявлено менее 5 тысяч заболевших за сутки. Напротив, в Подмосковье достигнут максимальный показатель.

7 ноября - последний день общероссийского режима нерабочих дней, который действовал с 30 октября. Речь фактически шла о локдауне - было отменено большинство массовых мероприятий, закрыты государственные учреждения, кафе и рестораны работали только навынос, школьники были отправлены на каникулы. В ряде регионов, включая Москву, локдаун начался на несколько дней раньше.

В большинстве регионов, в том числе в Москве, режим нерабочих дней продлеваться не будет. Сохранится ряд ограничений, введенных ранее, в том числе в некоторых регионах - использование QR-кодов с информацией о прививках или прохождении тестов для участия в массовых мероприятиях или посещения общественных мест.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растет и число умерших, что может быть связано с низким, в сравнению с большинством стран Запада, уровнем вакцинации.

По официальным данным, умерли от COVID-19 в России около 250 тысяч человек. Росстат приводит большие цифры, учитывая всех умерших, у которых был выявлен коронавирус. Так называемая избыточная смертность за время пандемии, по оценкам демографов, за время пандемии уже приближается к миллиону.