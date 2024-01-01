В новогоднюю ночь войска РФ атаковали Украину беспилотниками

В ночь на 1 января территорию Украины атаковали 90 беспилотников типа «Шахед», 87 из них удалось сбить. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из-за падения обломков беспилотников в Одессе погиб 15-летний подросток, еще три человека госпитализированы с ранениями и ожогами, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Повреждения получили как минимум три многоквартирных дома, три частных дома и хозяйственные постройки.

Во Львове в результате атаки беспилотников начался пожар в мемориальном музее Романа Шухевича, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что музей полностью сгорел.

В Днепре беспилотник попал в одно из предприятий, в результате начался пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Еще один беспилотник зацепился за линию электропередач - без света остались 1500 семей.