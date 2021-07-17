В Олимпийской деревне выявлен первый случай инфицирования коронавирусом

По итогам двухмесячных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД и Генпрокуратуры Грузии задержали 28 наркодилеров и поселке Поничала на окраине Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Возраст большинства задержанных – младше 30 лет, а самому старшему 54 года. Среди обвиняемых один иностранец, 24-летний гражданин Индии. Следствие утверждает, что все 28 человек систематически продавали наркотики.

С разрешения суда полицейские провели несколько контрольных закупок, приобретя у обвиняемых героин и «Альфа-ПВП». При этом во время сделок сотрудники МВД вели скрытую аудио-видео съемку.

При обысках квартир задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны и наличные деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков. Также было изъято до 1 килограмма героина. При личном досмотре одного из обвиняемых было обнаружено вещество, содержащие бупренорфин, в особо крупном размере – 129 целых и два обломка таблеток Субутекса. У одного из обвиняемых дома обнаружили огнестрельное оружие, глушитель и 5 патронов.

Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах» и «противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.