В Омске полиция избила инвалида за герб Украины на обложке паспорта

В Омске полицейские избили активиста с инвалидностью Захара Закурдаева из-за обложки на паспорт с гербом Украины, который он достал на приеме у врача. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российский армии. Об этом сообщает "Омское гражданское объединение".

По данным проекта, 15 марта Закурдаев проходил медкомиссию, и врач-нарколог начал задавать ему вопросы об обложке на его паспорте и отношении к "спецоперации". Закурдаев ответил, что ему не нравится, что на войне гибнут люди.

Через две недели к нему на работу пришли полицейские и отвезли в отделение. Там, по словам Закурдаева, его избили и заставили подписать признание, что он имеет отношение к организации митингов, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, к полку "Азов". Также активист утверждает, что его заставили подписать протокол обыска квартиры, и составили протокол по статье о дискредитации армии.

Закурдаева сутки продержали в отделении. После освобождения он сразу обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои.

Позже суд оштрафовал Закурдаева на 30 тысяч рублей, указав в постановлении, что у него инвалидность третьей группы. В документе также приводятся слова врача, который заявил, что Закурдаев "демонстративно предъявил паспорт, на обложке которого изображен украинский герб" и "агрессивно высказывался в адрес Путина". Закурдаев также рассказал, что его мать украинка, и в Украине живут его родственники и друзья.