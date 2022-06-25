В Осло в результате стрельбы у гей-клуба убиты 2 человека

В столице Норвегии Осло полиция расследует как террористический акт стрельбу у популярного гей-клуба London Pub, жертвами которой в ночь на субботу стали два человека. Более 10 человек были ранены.

Стрелявший был задержан спустя несколько минут после того, как открыл стрельбу на улице в центре норвежской столицы. Полиция не называет его имя, однако отмечает, что ранее он попадал в поле его зрения. Мотивы стрелявшего пока не известны. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Неясно, было ли нападение направлено против представителей ЛГБТ-сообщества. Однако по рекомендации полиции организаторы гей-прайда, который должен был пройти в Осло в субботу, отменили его проведение.

Наиболее известным терактом в современной норвежской истории было нападение Андерса Брейвика на молодёжный лагерь на острове Утойя, в результате которого были убиты 69 человек. Это нападение было совершено по мотивам политической ненависти. Правый экстремист отбывает заключение.