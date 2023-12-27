В Париже из-за забастовки персонала закрылась Эйфелева башня

Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – в среду закрылась для посетителей. Причиной стала забастовка персонала. Работники обвиняют управляющую компанию в том, что она ориентируется только на прибыль и не уделяет достаточного внимания технической поддержке и ремонту башни.

Организовавший забастовку профсоюз CGT в своем заявлении указал, что цель акции – привлечь внимание к недостаткам финансовой политики управляющей компании. По мнению бастующих, менеджмент неверно оценивает число горожан и туристов, ежегодно посещающих башню, и необходимые затраты на поддержание ее в хорошем состоянии. Они предупреждают, что если технические проблемы и дальше будут игнорироваться, то к открытию Олимпийских игр в Париже в 2024 году башня может и вовсе закрыться для туристов.

Сотрудники и ранее неоднократно предупреждали, что башня находится в плохом техническом состоянии.

В профсоюзе называют политику компании SETE, управляющей башней, «амбициозной и непоследовательной». По их словам, SETE при формировании бюджета рассчитывает, что ежегодно башню должны посещать 7,4 миллиона туристов, но такой численности не было еще ни в одном году. До пандемии коронавируса число посетителей иногда достигало семи миллионов, но потом оно резко уменьшилось, а в 2022 году возросло лишь до 5,9 миллиона.

Забастовка прошла в день столетия со смерти создателя достопримечательности. Инженер Гюстав Эйфель, построивший башню в 1889 году, умер 27 декабря 1923 года. Профсоюз CGT назвал забастовку «символической акцией в символический день». Большой концерт, приуроченный к дате смерти Эйфеля, все же состоялся, но происходил только у подножия башни.