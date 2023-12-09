В Петербурге из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США

В Санкт-Петербурге из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США и России. Как утверждает телеграм-канал «База» Юрия Малева, который две недели назад приехал из Эстонии, обвиняют по статье о реабилитации нацизма.

По версии следствия, 8 мая прошлого года подозреваемый опубликовал изображение трупа с биркой в цветах ленты и подписью «Как правильно носить Георгиевскую ленточку». За это на Малева пожаловалась в полицию пенсионерка из Петербурга.

Задержанному грозит до пяти лет колонии.

Задержание без указания имени подтверждает пресс-служба городской полиции. В сообщении говорится о фотографии, которая якобы выражала явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества.