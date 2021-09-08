Но сразу было закрашено

В Петербурге в Некрасовском саду в центре города появилось граффити с участницей белорусского Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой. 6 сентября она была приговорена судом в Минске к 11 годам заключения.

Граффити было нарисовано на стене, рядом с портретом оппозиционерки был размещён лозунг "За вашу и нашу свободу". Через несколько часов работа неизвестного автора была уничтожена сотрудниками коммунальных служб Центрального района, свидетельствуют фотографии "Медиазоны".

39-летня Колесникова — бывший музыкант, обучавшийся игре на барочной флейте. Она читала лекции по культуре и с 2007 по 2019 год жила в Германии. Позже вернулась в Минск, где была арт-директором культурного проекта, выкупленного Белгазпромбанком. В 2020 году она возглавила предвыборный штаб тогдашнего главы банка Виктора Бабарико.

Бабарико был арестован перед выборами и Колесникова стала одним из руководителей предвыборной кампании Светланы Тихановской. В ходе массовых протестов после президентских выборах, победителем на которых власти объявили Александра Лукашенко, Колесникову попытались насильно депортировать на Украину. Она порвала свой паспорт, чтобы остановить высылку.

Вскоре после этого оппозиционер была арестована и обвинена по ряду уголовных статей о попытке захвата власти. Бабарико был приговорён к 14 годам лишения свободы по коррупционным статьям. Тихановская живёт в изгнании в Литве, её муж находится в заключении в белорусской колонии.