В Польше 15 октября проходят парламентские выборы

В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы. Главная борьба разыгрывается между двумя крупнейшими силами: правящей правоконсервативной партией «Право и справедливость» (ПиС) и оппозиционной центристской Гражданской коалицией. Во главе каждой из партий стоят давние противники: вице-премьер польского правительства, в прошлом премьер-министр Ярослав Качиньский и экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Эту предвыборную кампанию многие комментаторы называют самой токсичной за все время проведения демократических выборов в Польше. В ходе кампании крайне ожесточилась риторика оппонентов. К примеру, председатель «Права и справедливости» назвал Туска «олицетворением зла в Польше». Общественное телевидение TVP, которое ПиС полностью подчинила себе за восемь лет своего правления, обвиняло Туска в услужливости Германии и готовности «сдать Польшу Берлину и Москве».

Оппозиция проигрывала в общественной дискуссии правящему лагерю, который, по мнению наблюдателей, навязал свою повестку другим кандидатам.

Одновременно с выборами «Право и справедливость» проводит референдум. Четыре вопроса, которые будут заданы избирателям, касаются подтверждения политического курса правительства: снижения пенсионного возраста; ограждения, построенного на границе с Беларусью; отказа от принятия мигрантов с Ближнего Востока и Африки, а также запрета на «распродажу государственного имущества иностранным субъектам».

Поэтому главными темами этой предвыборной кампании стали пенсионный возраст, миграция и безопасность. К ним добавились антиукраинские настроения, которые в своей программе использовала крайне правая политическая сила «Конфедерация».

Антиукраинскую повестку под конец предвыборной кампании пыталась разыграть и «Право и справедливость», запретив экспорт украинского зерна и некоторые виды сельхозтоваров, что, в свою очередь, привело к обмену критическими высказываниями с Киевом.

«В обществе преобладают негативные эмоции. Это повышает явку и заинтересованность политикой. Парадокс заключается в том, что поляки все меньше любят политику и политиков, но все охотнее принимают участие в выборах. Они голосуют, опираясь на ненависть к политическим противникам», – отмечает в комментарии Радио Свобода социолог, профессор Варшавского университета Пшемыслав Садура.

Опросы общественного мнения показывают, что в этих выборах ни одной из партий не удастся получить достаточного количества голосов, чтобы сформировать большинство в парламенте. Поэтому для главных оппонентов – ПиС и Гражданской коалиции – все будет зависеть от того, какой результат покажут другие партии и коалиции. Как отмечают политические аналитики, велика вероятность, что ПиС, который, согласно опросам общественного мнения, может рассчитывать на 30-35% голосов, войдет в коалицию с крайне правой «Конфедерацией». На сегодняшний день представитель «Конфедерации» такую возможность отвергали.

Если все же «Третий путь» – самая слабая политическая сила демократической оппозиции – получит 8% голосов и войдет в Сейм, то у Гражданской коалиции есть шанс сформировать большинство с политиками этой формации и левыми.