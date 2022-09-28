В Польше открыли газопровод, призванный заменить российский газ  

Власти Польши открыли во вторник в городе Голенюв газопровод Baltic Pipe, который призван частично заменить поставки российского газа.

По новому газопроводу, пролегающему между Польшей и Данией, в несколько европейских стран будет поставляться газ из Норвегии - до 10 миллиардов кубометров в год. Начало поставок запланировано на 1 октября, а выход на полную мощность ожидается к началу зимы.

"Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - прокомментировал открытие Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша потребляет около 20 миллиардов кубометров газа в год, примерно половину от этого объема поставляла Россия по газопроводу "Ямал-Европа". В апреле польские власти отказались платить за российский газ в рублях. После этого "Газпром" остановил поставки, а Польша разорвала газовое соглашение с Россией.

Ранее в ответ на военную агрессию России в отношении Украины было полностью остановлено введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", хотя ему оставалось только пройти сертификацию. В сентябре уже российский "Газпром" остановил прокачку газа по газопроводу "Северный поток – 1", объяснив это техническими неполадками. Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления и шантажа. В Кремле эти обвинения отвергают.