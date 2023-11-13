В Польше премьер-министр и правительство ушли в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на первом заседании Сейма, согласно законодательству, подал в отставку вместе с кабинетом министров.

7 ноября президент Анджей Дуда внес в Сейм кандидатуру Моравецкого на пост премьера и объявил планах поручить ему формирование правительства.

У Моравецкого и его правящей консервативной партии «Право и справедливость» есть две недели для того, чтобы представить в Сейм программу кабинета министров. Вотум доверия будет принят абсолютным большинством голосов.

10 ноября оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий пути» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и заявили о намерении сформировать правительство во главе с бывшим главой Евросовета Дональдом Туском.

На парламентских выборах в середине октября правящая партия Польши «Право и справедливость» набрала больше 35% голосов, а «Гражданская коалиция» – чуть больше 30%. При этом вместе с другими оппозиционными движениями партия Туска получает в парламенте большинство.