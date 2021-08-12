В Польше усложняется доступ на рынок для иностранных СМИ

Парламент Польши принял поправки к закону о телерадиовещании, усложняющие доступ иностранных компаний на местный медиарынок.

Власти заявляют, что поправки нацелены на противодействие Китаю, России и арабским странам. По мнению оппозиции, закон направлен против телеканала TVN, принадлежащего американской компании Discovery Inc. Он часто критикует правящую партию "Право и справедливость".

Разногласия по закону о медиа привели к распаду в Польше правящей коалиции. В среду 11 августа президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии "Согласие" Ярослава Говина. Одной из причин стало несогласие Говина с предложенными поправками к закону о телерадиовещании, а также по вопросу о налоговой реформе.

"Согласие" объявило, что покидает правящую коалицию во главе с "Правом и справедливостью" Ярослава Качиньского. Коалиция консерваторов потеряла 13 голосов. Теперь у неё 219 мандатов вместо необходимого 231.

Экс-глава Евросовета Дональд Туск, недавно вернувшийся в Польшу и возобновивший там свою политическую карьеру, написал в твиттере, что правительство страны достойно только ухода в отставку.

Во вторник 10 августа в Польше прошла акция против инициативы властей ограничить доступ на рынок иностранным СМИ. Демонстранты опасаются, что в страну может прийти цензура.

В рейтинге свободы прессы, составленном международной организацией "Репортёры без границ", Польша занимает 64-е место из 180. 10 лет назад страна была на 24-м месте.