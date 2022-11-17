В результате обстрела Днепра более 20 человек получили ранения

Спустя более восьми лет после крушения на востоке Украины малайзийского "Боинга" и гибели всех 298 его пассажиров и членов экипажа суд в Гааге 17 ноября вынес приговор четверым обвиняемым по этому делу.

Обвинения выдвигались троим россиянам и одному гражданину Украины. Самый высокий пост из них на момент крушения занимал Игорь Стрелков (Гиркин). Он возглавлял так называемое министерство обороны самопровозглашённой "ДНР". Двое других обвиняемых граждан России - это заместитель Гиркина Сергей Дубинский и Олег Пулатов, который был подчинённым Дубинского. Проходящий по делу украинец Леонид Харченко, в свою очередь, подчинялся Пулатову.

Пулатов объявлен невиновным по делу о крушении, суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Стрелков, Дубинский и Харченко признаны виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек. Приговор им оглашается.

Все четверо предполагаемых виновников авиакатастрофы были связаны с командованием воюющих в Донбассе сепаратистов. Кроме того, суд указал, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские республики Донбасса.

Гаагский суд постановил, что малазийский боинг был сбил ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Суд счёл версию обвинения доказанной.

По данным международного следствия, все четверо обвиняемых имели отношение к доставке в Украину из России зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний". Отмечается, что выводы следственной группы основаны, в том числе, на собранных её фотографиях, спутниковых снимках, перехваченных телефонных звонках и радипереговорах.

Прокуратура потребовала для подсудимых пожизненного срока заключения. Их судят заочно. Никто из обвиняемых на слушаниях лично не присутствовал. При этом лишь у Олега Пулатова в суде в Нидерландах была группа адвокатов, представлявшая его интересы.

Ранее Пулатов сообщил, что "Бука" в его зоне ответственности не было. По слова Пулатова, в России он ни с кем не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь дня 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приемом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777", которая произошла в зоне вооружённого конфликта. Международное следствие не исключает, что лайнер сбили по ошибке, и целью пророссийских сепаратистов мог быть украинский военный самолёт.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Её эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", а сам комплекс находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском.

В основу следствия легли прослушки телефонных разговоров пророссийских сепаратистов в Донбассе и воевавших там россиян друг с другом и со своими кураторами в Москве. Помощь расследованию оказали также данные из открытых источников, собранные расследовательской группой Bellingcat.

Сегодняшнее решение суда – это не конец разбирательств вокруг катастрофы "Боинга" и международных официальных инстанциях. Вслед за Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко подсудимыми все в том же суде Нидерландов могут стать и другие люди. Следственная группа уже заявила, что до конца 2022 года станет известно, будет ли следующий процесс уже с другими обвиняемыми - предполагаемыми исполнителями.