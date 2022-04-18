В результате ракетных ударов по Львову есть убитые

В результате ракетного обстрела Львова в ночь на понедельник есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

По его данным, три российские ракеты поразили военные объекты и одна - шиномонтаж. Сообщается о шести погибших и восьми раненых, среди которых ребёнок. Мэр Львова сообщил о пяти ракетных ударах.

Львов расположен на западной Украине, вдали от мест, где сейчас идут бои. Ранее город уже подвергался ракетным обстрелам, но об убитых не сообщалось.

Также ракетные удары, по сообщениям, наносились по Киевской области. В сводке Минобороны России о них, как и об ударах по Львову, не упоминается.

Бои в понедельник продолжаются на востоке Украины. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские войска вошли в город Кременная, идут уличные бои. "Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда мы еще имеем шанс вас спасти", – сообщил он, призвав жителей эвакуироваться. "Остаться живыми – единственное, что от вас требуется". При этом из самой Кременной эвакуация уже невозможна.

В Мариуполе украинские войска продолжают удерживать территорию завода "Азовсталь". По оценке британской разведки, хорошо организованное сопротивление украинских подразделений подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение армии РФ в других местах. Но российская попытка захватить Мариуполь очень дорого обошлась его жителям. И власти Украины, и представители так называемой "ДНР" говорят о тысячах жертв в городе, хотя точное их число сейчас установить невозможно.