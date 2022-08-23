В Риге начался демонтаж памятника советским воинам в парке Победы

В Риге во вторник начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве.

По информации Delfi-Латвия, в парк прибыли строители, спецтехника. Территорию объекта огородили. Заборы возле памятника оборудовали светонепроницаемой плёнкой. С утра там дежурят сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На месте можно увидеть не менее десяти их микроавтобусов.

Днём ранее начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали. Были задержаны семь человек.

Как пишет "Европейская правда", заявку на проведение протестной акции в мэрию Риги подавала партия "Российский союз Латвии". В согласовании ей было отказано. К участникам несогласованной акции у памятника в понедельник вечером подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и протестующими время от времени возникали перепалки.

По сведениям "Интерфакса", начаты десять об адмнистративных парвонарушениях - по обвинениям в несанкционированном собрании, мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. Местные власти отмечают, что будут и дальше следить за присходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации.

Сообщается также, что воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов и будут пресекаться любые попытки запуска дронов.