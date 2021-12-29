В России часть иностранцев обязали проходить обязательные медосмотры

В России с 29 декабря вступили в силу изменения в законодательство, которые обязывают прибывающих в страну более чем на 3 месяца иностранцев проходить медицинские проверки, в том числе исследования на заболевания, передающиеся половым путём.

Новыми требованиями предусмотрены также дактилоскопия и фотографирование. Медосмотр включает тест на наличие инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ, а также наркотической зависимости, отмечает издание РБК.

Как пояснили в МВД, трудовые мигранты должны пройти все процедуры в течение 30 дней с даты въезда, а иностранцы, которые приехали в Россию на срок более 90 дней без цели устроиться на работу, в течение трёх месяцев.

Согласно приказу министерства внутренних дел, трудовые мигранты, прошедшие процедуру дактилоскопии, начнут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.

Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Беларуси, детям младше шести лет, должностным лицам международных организаций, владельцам дипломатических и служебных паспортов и ряду других категорий граждан.

Президент Владимир Путин подписал закон 1 июля. В иностранном бизнес-сообществе указывали, что новые меры могут спровоцировать отъезд из страны менеджеров и других представителей сферы. Критики изменений также заявляли, что вступившие в силу требования позволят властям расширить сбор данных об иностранцах, что может негативно отразиться на сотнях тысяч мигрантов в стране.