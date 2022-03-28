В России начинает работу социальная сеть Rossgram

В России 28 марта начнёт работу новая российская социальная сеть Rossgram. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Уточнется, что с понедельника социальная сеть будет доступна для партнеров – СМИ, спонсоров, инвесторов, а затем расширит свою работу для блогеров и обычных пользователей.

В описании сказано, в Rossgram будут предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Приложение будет работать на базах iOS и Android.

Ранее сообщалось, что создателем Rossgram является интернет-маркетолог Александр Зубов, который называет себя однокурсником создателя Telegram Павла Дурова. О скором запуске новой социальной сети объявили 14 марта, когда российские власти заблокировали Instagram.

В марте Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, подвергнув блокировке принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Согласно мотивировочной части судебного решения, Meta нарушает права россиян и угрожает конституционному строю Российской Федерации.

Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на мотивировочную часть решения пишет, что в документе, в частности, отмечается, что

- в 2016 году в Instagram была размещена нацистская символика и аннотация книги Адольфа Гитлера "Моя Борьба" ;

- в 2020 году в Facebook был опубликован исламистский видеоролик и "картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги".

Кроме того, Meta допускает нарушения международных документов в сфере защиты прав и дискриминирует российские государственные СМИ, в частности издания "Звезда", "Газета.Ру", "Лента.Ру" RT и Sputnik, говорится в решении суда.

Поводом для иска Генпрокуратуры России против Мeta стало изменение политики Facebook, которое разрешало пользователям на Украине призывать к насилию над русскими в контексте российской военной операции. Признании Meta экстремистской не распространяется на принадлежащей ей мессенджер WhatsApp.Из решения суда следует, что использование продуктов Meta при определенных обстоятельствах может быть незаконным, отмечает глава международной "Агоры" Павл Чиков.