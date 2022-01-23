В России впервые выявлено более 60 тысяч заражений COVID-19 за сутки

В России третий день подряд фиксируется суточный максимум заражением COVID-19. Впервые за сутки выявлено больше 60 тысяч заболевших, общее число новых случаев составило 63 205. Об этом свидетельствует официальная статистика федерального штаба по борьбе с распространением заболевания.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 11 108 191. Власти неоднократно признавали, что эта оценка может быть кратно занижена в связи с недостаточным количеством тестирований. За сутки, по официальной статистике, умерли 679 человек.

После выходных показатель может значительно вырасти, так как во многих случаев регистрация новых больных и умерших откладывается на начало рабочей недели. Общее число погибших за время пандемии оценивается независимыми демографами больше, чем в миллион человек. Оценка Росстата в два раза ниже - по данным ведомства, жертвами пандемии стали 625 тысяч человек. Федеральный оперативный штаб дает еще меньшее число погибших - 326 112.

Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на фоне массового распространения в России штамма «омикрон». Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Ученые предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжелые случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.