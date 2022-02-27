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В России задержаны десятки участников антивоенных акций
В России четвертый день подряд продолжаются акции протеста против российского вооруженного вторжения в Украину. В Москве и Петербурге задержаны десятки участников уличных акций.
В Москве люди собрались на Новом Арбате, в Петербурге - у Гостиного двора. Наиболее популярный лозунг - «Нет войне».
Десятки людей прошли по Москве шествием, его участников тоже начали задерживать.
Задерживали также людей на Большом Москворецком мосту, куда сегодня приносят цветы к народному мемориалу памяти Бориса Немцова на месте его убийства. Возложению цветов полиция не препятствует, однако людей с антивоенной символикой или скандирующих лозунги - задерживают.
Акции против российского вторжения прошли и в других городах России. Общее число задержанных за последние 3 дня превысило 3 тысячи.
В странах Западной Европы сегодня проходят массовые акции протеста против российской агрессии. Жители Минска приносят к посольству Украины в Беларуси цветы. Рядом с посольством собралось несколько десятков человек – они молча стоят, протестуя против агрессии России в Украине.
Другие новости дня
Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в результате российской атаки
Самый большой в мире самолет, украинский Ан-225 «Мрия», который базировался на аэродроме «Антонов» (Гостомель), уничтожен в результате российской атаки на аэродром. Информацию подтвердил Госконцерн «Укроборонпром».
С самого начала российской военной операции за «Антонов» шли тяжелые бои. Согласно информации, распространенной в СМИ, «Мрию» разбомбили в первый же день вторжения.
Транспортный самолет Ан-225 существовал в единственном экземпляре.
Попавший под санкции ВТБ банк продал свои активы в Грузии
На фоне объявленных со стороны США санкций российский ВТБ продал свои активы в Грузии «Базисбанку» (BasisBank). Об этом говорится в заявлении «ВТБ Банк Джорджия», распространенном сегодня, 27 февраля.
«Основная цель «ВТБ Банк Джорджия» - максимально защитить интересы и стабильность своих вкладчиков и клиентов. Именно поэтому банк принял решение продать существующий кредитно-депозитный портфель «Базисбанку», - сообщили в банке.
Национальный банк Грузии (НБГ) подтверждает, что отныне индивидуальных заемщиков и вкладчиков «ВТБ Банк Джорджия» будет обслуживать «Базисбанк», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Работа по портированию началась, и с понедельника «Базисбанк» будет обслуживать физических лиц, являющихся вкладчиками и заемщиками «ВТБ Банк Джорджия» как в отделениях банка ВТБ, так и в филиалах «Базисбанка», - сообщил регулятор.
В НБГ добавили, что они действуют «в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями», и в сложившейся ситуации «выполняют одну из своих первоочередных задач – быть гарантом защиты средств каждого вкладчика финансового сектора Грузии». Одновременно регулятор сообщает, что ранее «поручил представителям финансового сектора Грузии выполнить свои обязательства в рамках санкций».
- «ВТБ Банк Джорджия» является одним из лидирующих банков Грузии, и по объему надзорного капитала занимает третье место среди банков страны. «Базисбанк» принадлежит Hualing Group. Имея активы в размере более 2 миллиардов лари, в настоящее время он входит в пятерку крупнейших банков Грузии.
- 24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.
Крупный пожар тушат на территории строящегося Дворца спорта в Тбилиси
Крупный пожар тушат на территории строящегося Дворца спорта в Сабурталинском районе Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула».
На месте работают до десяти бригад пожарных спасателей. По предварительной информации очаг возгорания находится на крыше шестиэтажного здания. Тушение затрудняет сильный ветер.
Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях – высокий столб дыма близ «Магливи» видно из соседних районов.
Информации о пострадавших до сих пор не поступало.
Что стало причиной возгорания, неизвестно. Дворец спорта должны сдать в эксплуатацию в августе 2022 года. В последнее время там проходили отделочные работы.
Руководство ЕС сообщило о 300 тысячах беженцев из Украины с четверга
Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило в воскресенье, что границу со странами ЕС из Украины с начала российского военного вторжения в эту страну пересекли, по меньшей мере, 300 тысяч украинских беженцев.
В руководстве ЕС при этом отмечают, что ожидают еще большего наплыва людей.
Погранслужба Польши сообщила 27 февраля, что с четверга госграницу со стороны Украины пересекли около 200 тысяч человек. Всем им оказывается помощь на польской территории. «Только за субботу из Украины прибыли свыше 77 тысяч человек», - отметил глава Погранслужбы Томаш Прага. Также в ведомстве отметили, что с полуночи 27 февраля до 7 часов утра границу пересекли свыше 28 тысяч человек.
Польша, в которой до начала российского вторжения уже проживало порядка полутора миллионов украинцев и которая выражала решительную поддержку властям в Киеве, приняла наибольшую долю беженцев из Украины. Волонтеры в Польше организуют доставку беженцам гуманитарной помощи и содействие в перевозке этих людей.
Тысячи людей едут в другие граничащие с Украиной страны. «Число беженцев из Украины, которые пересекли границу в Польшей, Венгрией. Румынией, Молдовой и другие стран растет и достигло, по последним данным, 368 тысяч», - сообщает AFP со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
В Германии компания-оператор железных дорог организуют с воскресенья бесплатный провоз украинских беженцев – с территории Польши в ФРГ. Сейчас между Германией и Польшей ежедневно курсируют примерно шесть поездов, но их число и объем перевозок планируется увеличить.
Австрия также анонсировала содействие в бесплатной перевозке по железной дороге людей, покидающих Украину из-за боевых действий.
В странах Европы с середины минувшей недели продолжаются крупные акции против войны и в поддержку Украины, столкнувшейся с российской агрессией. В Берлине на Марш солидарности с Украиной в воскресенье, по данным полиции. собрались свыше 100 тысяч человек. Многие из них пришли с символикой сине-желтых цветов украинского государственного флага.
Многотысячная акция в поддержку Украины 27 февраля прошла также на центральной Вацлавской площади Праги. Ранее в городе прошла акция против действий российских властей в Украине у посольства России, на площади Немцова.
В столице Азербайджана прошел митинг в поддержку Украины
Акция в поддержку Украины прошла перед посольством Украины в столице Азербайджана Баку.
Информацию об этом распространил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.
«Бакинцы - вы чудо. Сотни людей собрались перед посольством Украины в Азербайджанской Республике, чтобы спеть Слава Украине. Большое спасибо, братья», - говорится в заявлении Владислава Каневского.
Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства
Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Об этом он заявил на встрече в Кремле с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Причиной этого решения названы «агрессивные высказывания» высших должностных лиц НАТО в адрес России.
Представители стран Запада резко критикуют российское вооруженное вторжение в Украину, вводят против России санкции и заявляют о расширении поставок вооружения Украине. При этом они заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.
К силам сдерживания относятся в том числе стратегические ядерные силы, среди них Ракетные войска стратегического назначения.
Российское вторжение началось 24 февраля. Бои сейчас идут под Харьковом, под Киевом, в Донбассе, на юге Украины.
Глава российской делегации, отправленной в Беларусь на переговоры с Украиной, Владимир Мединский и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждают, что украинская делегация согласилась приехать в Гомельскую область Беларуси для участия в переговорах. Официального подтверждения украинской стороны нет. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил в воскресенье по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Украина обнародовала данные о потерях российских военных
Украина обнародовала данные о потерях российских военных, передает Общественный вещатель Грузии. Сообщается, что в Украине уничтожено до 4300 российских военнослужащих.
По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, в результате трехдневных боевых действий российские оккупационные силы потеряли 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронетранспортеров, 49 пушек, один комплекс «Бук», четыре комплекса «Град» 2 беспилотных летательных аппарата и 2 катера.
Харьков находится под контролем украинской власти - глава ОГА
Харьков находится под контролем украинской власти. В областном центре идет зачистка, сообщает «УНИАН» со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Со слов Синегубова, город зачищают Вооруженные силы Украины, Национальная полиция и силы территориальной обороны.
«Российский враг - абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», - отметил чиновник.
Синегуб также рассказал о ситуации в области. Глава ОГА поделился, что украинские военные полностью контролируют Чугуев.
«Наступление российского агрессора продолжается на Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу», - добавил глава ОГА.
Генпрокуратура РФ: помощь иностранному государству может считаться госизменой
Генеральная прокуратура России выступила с заявлением, в котором предупредила об ответственности за «помощь иностранному государству» во время проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной операции по защите «ДНР» и «ЛНР» - так российские власти официально называют военную операцию против Украины.
Как утверждает генпрокуратура, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, может караться по статье Уголовного кодекса о государственной измене - с установленным сроком лишения свободы до 20 лет. Прокуратура обещала дать правовую оценку «по каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
О каком иностранном государстве идет речь - не сказано. «Медиазона» (включена в реестр СМИ-«иноагентов») предполагает, что речь идет о финансовой помощи россиян украинским военным.
Нацбанк Грузии назвал ложью информацию о невыполнении западных санкций
Информация о том, что Национальный банк Грузии (НБГ) не вводит ограничений в отношении российских финансовых организаций, попавших под санкции Запада, является ложью. Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном сегодня, 27 февраля, пишет агентство «Новости-Грузия».
«По разным российским каналам распространяется дезинформация о том, что Национальный банк не вводит ограничений в отношении подсанкционных финансовых учреждений. Это является ложью», - сообщили в НБГ.
В заявлении отмечено, что Нацбанк Грузии «действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и не будет и не сможет обойти эти санкции». «Наша цель, как и любого банковского надзора, состоит в том, чтобы защитить интересы вкладчиков банка, и наши действия служат только этому», - говорится в заявлении.
Регулятор говорит о важности предотвращения распространения дезинформации и обещает информировать общественность о текущих событиях в финансовом секторе Грузии.
- 24 февраля Россия начала в Украине военную операцию. Из-за этого Запад ввел против российских чиновников, компаний, банков и частных лиц дополнительные ограничительные меры.
- Минфин США ввел санкции против большинства системно значимых российских банков: Сбербанка, ВТБ, «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка, Альфа-банка, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанка. Ограничения также распространяются на 90 их «дочек», в том числе работающих за рубежом.
- В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.
Канцлер Германии Шольц: Агрессия Путина стала поворотной точкой
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на экстренной сессии Бундестага с речью, посвященной российскому вторжению в Украину. Он назвал его «поворотной точкой», в том числе в политике Германии.
Канцлер подтвердил, что Германия начнет поставки Украине вооружения, поскольку «путинская агрессия не оставила нам другого выбора». Ранее Германия не соглашалась отправлять свое оружие Украине.
Шольц подтвердил, что против России будут ужесточаться санкции в случае продолжения агрессии, и они «не ограничены никакими мыслимыми пределами». Канцлер также заявил о резком - почти в 2 раза - увеличении расходов на национальную оборону. Будут приняты меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа. В том числе будут построены два новых терминала для приема сжиженного газа.
Германия также сообщила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Сейчас решение об этом приняли уже около 20 стран. Ожидается, что воздушное пространство закроют все страны ЕС. По сообщению корреспондента Радио Свобода, обсуждается и вопрос о запрете для российских судов входить в европейские порты.
Страны ЕС ввели уже два пакета санкций, связанных с российской агрессией. Они затронули различные сектора российской экономики, включая финансовый. Введены также персональные санкции, в том числе против президента России Владимира Путина.
В Москве люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова
В Москве на Большом Москворецком мосту люди с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года.
Массовые акции в Москве запрещены, но возложению цветов полиция не препятствует.
Почтить память Немцова пришёл посол США Джон Салливан, послы других стран Запада.
По обвинению в убийстве Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. По крайней мере политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
Немцов пришёл в политику в конце 1980-х годов, был губернатором Нижегородской области, первым вице-премьером. С 2000-х годов он был в жесткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине.
Лукашенко признал, что с территории Беларуси в сторону Украины были выпущены ракеты
Президент Беларуси Александр Лукашенко, легитимность которого не признает Запад, признал, что с территории Беларуси по направлению Украины были выпущены ракеты, пишет SOVA.
Лукашенко назвал это вынужденной мерой, объяснив ее тем, что «на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям».
«В 11 часов, накануне этого конфликта, действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: «Да, ребята, мы это видим». И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?» - заявил Лукашенко.
Вместе с тем, со слов президента, на территории Украины нет ни одного белорусского солдата, ни одной боевой машины, ни одного белорусского патрона.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам. Он объяснил гражданам, почему не готов вести переговоры в стране, откуда в сторону Украины летели ракеты.
- Напомним также, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил о том, что российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров, которые должны состояться в Гомеле. При этом Дмитрий Песков добавил: наступление остановлено не будет.
Зеленский формирует Международный легион для иностранцев, готовых воевать в Украине
Владимир Зеленский заявил, что формирует в Украине Международный легион для иностранцев, которые готовы воевать на стороне украинцев. Зеленский сказал, что упомянутый легион будет главным подтверждением международной поддержки, передает Общественный вещатель Грузии.
«Всем иностранцам, которые хотят присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защитить мировую безопасность, правительство Украины предлагает приехать в нашу страну и вступить в ряды сил территориальной обороны. Из иностранцев создается отдельное подразделение - Международный легион территориальной обороны Украины. Это будет главным подтверждением вашей поддержки», - сказал Зеленский.
- Российское вторжение началось 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российское минобороны не сообщает данные о потерях своих военнослужащих и жертвах среди мирных жителей. По данным украинской стороны, российские потери исчисляются тысячами, мирных жителей Украины погибло более 100.
Зеленский в день референдума обратился к белорусам
В Беларуси сегодня проходит референдум о принятии новой конституции. Ее разработали по инициативе Александра Лукашенко после событий 2020 года, когда его победа на - по многочисленным оценкам - сфальсифицированных выборах вызвала массовые уличные протесты, жестоко подавленные властями.
Изменения в конституцию укрепляют президентскую власть, дают Лукашенко, который правит страной с 1994 года, возможность оставаться на президентском посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса «безъядерной зоны». Также новые полномочия появятся у Всебелорусского народного собрания - речь идет о по сути не избираемом, созываемом от случая к случаю органе, полностью состоящем из лояльных Лукашенко лиц. Конституция также запрещает баллотироваться на президентский пост всем, кто в последние 20 лет получал вид на жительство за границей - это относится ко многим оппозиционным политикам и активистам.
Утверждается, что явка избирателей к полудню почти достигла 50 процентов. Многочисленные выборы в стране, по независимым оценкам, были сфальсифицированы, это же ожидается и от референдума. Оппозиция его бойкотирует.
Президент Украины Владимир Зеленский в день референдума обратился к гражданам Беларуси на русском языке. Он сказал, что сейчас с белорусской территории российские войска осуществляют обстрелы Украины. Настоящим референдумом он назвал отношение белорусов к участии своей страны к агрессии против Украины, призвав их не молчать. «Будьте Беларусью, а не Россией», - сказал он.
Также Зеленский сказал, что готов к переговорам с Россией, но не в Беларуси, поскольку она участвует в агрессии.
Лукашенко прокомментировал это обращение, посоветовав Зеленскому обращаться к украинцам, а не к белорусам. «Никакой войны с территории Беларуси не идет» - сказал он, отметив при этом, что «Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан». Он признал, что с белорусской территории по Украине было выпущено «две или три ракеты». Лукашенко также сказал, что Беларусь помогает России с лечением тяжелораненых. Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала о поступлении раненых в Украине российских военных в госпиталь в Гомеле. Российское Минобороны данные о потерях убитыми и ранеными не сообщает.
Около 30 тысяч российских военных ранее прибыли в Беларусь под предлогом учений. Часть из них принимает участие в наступлении на Украину.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в депутаты парламента
Накануне, 26 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала двух кандидатов в депутаты парламента:
- Шабата Джикирба - по избирательному округу № 9
- Сурию Чамагуа - по избирательному округу № 35.
В общей сложности, по данным информагентства «Апсныпресс», зарегистрировано 124 кандидата в депутаты. Регистрация одного кандидата аннулирована согласно его заявлению.
Регистрация кандидатов в депутаты парламента завершается 2 марта. Выборы состоятся 12 марта.
Грузинский Silknet сделал бесплатными звонки в Украину
Грузинская телекоммуникационная компания Silknet (Силкнет), владеющая крупнейшим в стране оператором мобильной связи Geocell и фиксированной телефонной сетью, сделала бесплатными звонки в Украину. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня, 27 февраля.
«Звоните в Украину бесплатно как с мобильной, так и с фиксированной сети Silknet. При звонке набирайте: +380 или 00 380 с мобильного телефона, а 00 380 или 1016 0 380 – с фиксированной сети», - говорится в сообщении Silknet.
Компания пояснила, что приняла это решение в знак солидарности с Украиной, где с 24 февраля Россия продолжает военную операцию.
Грузинский Silknet далеко не первая фирма, решившаяся на такой шаг, сообщает агентство «Новости-Грузия». По состоянию на 25 февраля оплату за телефонные звонки в Украину отменили мобильные операторы 15 государств: Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Песков: российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с украинской стороной
Российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с украинской стороной, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-спикера Владимира Путина.
Со слов Дмитрия Пескова, в состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, в том числе Администрации президента.
«Переговоры планируется провести в Гомеле», - заявил Песков.
По последним данным, Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков полностью контролируются Украиной.
- Накануне Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в отказе от переговоров с Москвой. Как заявил спикер Кремля, по этой причине операции Вооруженных сил РФ возобновились: «Сегодня днем продвижение основных сил ВС России продолжилось».
- В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказалась от переговоров - она представила свою переговорную позицию. Подоляк подчеркнул, что загнать Украину в глухой угол не получится, а ультиматумы для нее неприемлемы.
- Вечером 27 февраля состоялся телефонный разговор белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого Лукашенко назвал фейком сообщения о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия, а также выразил готовность принять российско-украинские переговоры о мире.
В Харькове начались уличные бои, под Киевом горит нефтебаза
Утром 27 февраля - в четвертый день российского вторжения в Украину - начались уличные бои в Харькове. В город, как свидетельствуют многочисленные видео, вошла российская военная техника. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан не выходить на улицы. «Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют неприятеля», - написал Синегубов.
Харьков - второй по числу жителей город Украины, он расположен на северо-востоке страны. В предыдущие три дня он подвергался обстрелам. В результате одного из ударов в ночь на воскресенье произошел взрыв на газопроводе – это подтвердили в Госспецсвязи Украины.
В городе Васильков под Киевом после российского ракетного удара горит нефтебаза. Это подтвердила мэр города Наталья Баласинович. Зарево пожара было видно из Киева, до которого от нефтебазы около 35 километров.
В самом Киеве на улицах действует комендантский час. Киев находится под контролем украинской армии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ожесточенные бои продолжаются под украинской столицей, в частности, вблизи Гостомеля и поселка Буча. Левый берег Киева отрезан от правого. Несколько часов назад российский десант, про данным очевидцев, смог высадиться в северной части города Борисполя, неподалеку от международного аэропорта.
Российское минобороны сообщило об установлении контроля над городами Геническ и Новая Каховка на юге Украины.
Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороной, сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В делегацию вошли представители Кремля, Министерство иностранных дел и Минобороны. Они готовы начать переговоры в Гомеле. Утверждается, что место проведения переговоров согласовано. Комментариев украинской стороны пока нет.
Российское вторжение началось 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российское минобороны не сообщает данные о потерях своих военнослужащих и жертвах среди мирных жителей. По данным украинской стороны, российские потери исчисляются тысячами, мирных жителей Украины погибло более 100.
Актриса Лия Ахеджакова перечислила 10 000 долларов на помощь украинской армии
Известная советская актриса Лия Ахеджакова перечислила 10 тысяч долларов на помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом Ахеджакова сообщила в своем Instagram.
«Я поддержала армию Украины переводом в 10 000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что случилось. У меня все в груди сжимается, с осознанием, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось», - написала актриса.
Вместе с тем, Ахеджакова вновь призвала Владимира Путина вывести войска из Украины.
«Путин, выведите войска с территории Украины! Остановите это сумасшедшее кровопролитие. И дайте людям правду. Украинцы, силы вам!», - заявила Ахеджакова.
По данным украинских СМИ, Киев полностью контролируется украинской армией
Киев полностью контролируется украинской армией и войсками территориальной обороны, за ночь произошло лишь несколько стычек с диверсионными группами. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой Городскую администрацию украинской столицы.
По имеющимся данным, не удалось потушить пожар на нефтебазе, разбомбленной российскими оккупационными войсками в районе Васильково под Киевом, из-за продолжающихся боевых действий в этом районе.
Администрация города призвала жителей Киева и всего района плотно закрыть окна из-за пожара на нефтебазе, так как дым и вредные вещества могут переноситься ветром в жилые районы.
Коронавирус в Грузии: 4 835 новых случаев заражения, 41 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 835 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 26,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,42%, за две недели – 26,68%, за семь дней – 22,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 603 007.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 146. В Имерети выявили 845 случаев заражения, в Кахетии – 442, в Самегрело и Земо Сванети – 327, в Шида Картли – 227, в Аджарии – 245, в Гурии – 243, в Квемо Картли – 190, в Мцхета-Мтианети – 82, в Самцхе-Джавахети – 61, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.
От ковида умер еще 41 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 138.
Выздоровели 13 840 человек, их общее число выросло до 1 491 321.
На данный момент в Грузии 95 522 активных случая коронавируса. Из них 4 640 (около 5% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 449 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 90 433 лечатся на дому.
В Абхазии подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 19 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 705 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 45 007 человек.
Попавшие под санкции российские банки исключат из системы SWIFT
США, Канада и ключевые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию согласовали исключение из системы межбанковских платежей SWIFT попавшие под санкции российские банки. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Исключение из системы банков означает, что платежи в них из-за рубежа и за границу будут усложнены - их придется проводить другими способами, например, факсом или телетайпом.
Точный список попавших под ограничение банков не приводится. Санкции сейчас введены, в частности, против «Альфа-Банка», ВЭБ, ВТБ, «Промсвязьбанка», «Открытия», «России», «Россельхозбанка», МКБ, «Совкомбанка» и нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму.
Решение договорившихся стран ужесточает санкции, введенные против России после начала полномасштабной войны с Украиной. Киев призывал отключить от SWIFT, аналогичное требование публично выдвигали многие мировые лидеры, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Чехии Милош Земан.
Отключение нескольких российских банков от SWIFT - не единственное ужесточение санкций, следует из сообщения Белого дома. Стороны договорились усложнить получение гражданства в западных странах в обмен на инвестиции для российских бизнесменов, связанных с правительством. Стороны договорились усложнить для российского Центробанка противодействие санкциям.
Кроме того, западные страны создадут оперативную группу, которая будет выявлять попадающие под ограничения активы россиян в зонах их юрисдикции. Страны планируют ограничить активы для более широкого списка представителей близкой к власти российской элиты, должностных лиц и их семей и пособников.
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