В России задержаны около 300 участников акций против мобилизации

В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение «Весна». О месте проведения акций было объявлено только сегодня.

По данным очевидцев, в обоих городах были задержаны несколько десятков человек. Акции, как таковые, не успели начаться, полиция стала задерживать людей еще до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.

Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве среди задержанных была несовершеннолетняя инвалид по зрению.

В Петербурге людей задерживали на Садовой улице. ОМОН применял дубинки и электрошокеры.

По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации - 21 сентября.

Акции протеста, анонсированные «Весной», проходят сегодня также в других городах России. По данным ОВД-Инфо на 17.30 мск, всего по стране около 300 задержанных. Больше всего их в Новосибирске.

Все акции не согласованы с властями - акции протеста в России не согласуются с марта 2020 года под предлогом пандемии коронавирусной инфекции.