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В России запретили использовать телефоны на уроках в школе
С нового учебного года на уроках в российских школах запрещено пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время Общероссийского родительского собрания.
"В соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий," - сказал министр.
Новые санитарно-эпидемиологические правила, которые запрещают использовать в школах мобильные телефоны для обучения детей, вступили в силу с 1 января. Как пояснили в Роспотребнадзоре, экран мобильного телефона небольшой, поэтому изучение на нем новой информации может привести к напряжению органов зрения и нарушению осанки.
Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 года. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения, пишут "Ведомости".
В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство разошлёт школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий.
В 2019 году министерство просвещения России уже предлагало ограничить использование мобильных телефонов в школах и подготовило соответствующие рекомендации, основанные на анализе данных опроса и международного опыта.
Так, ограничение использования телефонов во время уроков поддержали 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей.
Во многих европейских странах нет запретов на гаджеты, но существуют ограничения на их использование в школах. Во Франции с сентября 2018 года ученикам начальных и средних школ запрещено пользоваться мобильными телефонами.
Другие новости дня
«Газпром» на три дня остановил поставки газа по «Северному потоку»
Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью прекращены. Об этом объявил российский газовый концерн "Газпром". 31 августа начались плановые работы на газоперекачивающем агрегате, говорится в сообщении компании.
Компания предупредила об остановке поставок 19 августа, уточнив позднее, что прокачка будет остановлена с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом единственной оставшейся турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.
Прокачку газа возобновят утром 3 сентября на уровне 33 миллиона кубических метров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.
На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров.
В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. Тогда же "Газпром" сократил поставки газа до 20 процентов мощности. Причиной был назван плановый ремонт второй турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Ещё одна турбина, ранее используемая для прокачки по "Северному потоку", к тому моменту застряла в Канаде из-за санкций в отношении России после вторжения в Украину.
В июне "Газпром" назвал отсутствие турбины причиной сокращения 40 процентов поставок газа по "Северному потоку" в ЕС .
17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину. Однако российская государственная компания отказалась её принять, сославшись на технические проблемы.
В конце августа Канада сообщила, что передаст Германии ещё пять турбин Siemens для газопровода "Северный поток". Ранее глава Siemens Energy Кристиан Брух заявлял, что для 100-процентной загрузки газопровода необходимо пять турбин.
В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения.
Рост ВВП Грузии в июле составил 9.7% – Грузстат
Экономический рост Грузии в июле 2022 года, по сравнению с июлем прошлого года, составил 9,7%. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).
По информации ведомства, в июле значительный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: транспорт и складирование, строительство, информация и коммуникация, горнодобывающая промышленность и торговля. При этом в перерабатывающей промышленности наблюдался спад.
Средний темп роста ВВП Грузии в январе-июле текущего года составляет 10.3%.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s обновило оценку Грузии, повысив прогноз экономического роста в 2022 году до 8%.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет о беспрецедентном росте экономики страны. По его словам, Грузия является одной из немногих стран в мире с двузначным показателем экономического роста.
В Ереване погибла бывший директор Internews Манана Асламазян
Бывший генеральный директор фонда Internews, лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян погибла в Ереване. Её сбил автомобиль. Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Виктория Мучник.
"Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Мы дружили тридцать лет... Должны были встретиться сегодня вечером. И не встретились. Не отзвонилась, что было на неё не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли», — написала Мучник.
Манана Асламазян родилась 10 января 1952 года в Ереване.
В России она возглавляла фонд Internews, который входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в США и занимался поддержкой независимых СМИ.
Асламазян — лауреат премии "Медиаменеджер России" 2002 года в специальной номинации "За особые заслуги в развитии медиабизнеса", обладатель специального приза Академии Российского телевидения "За личный вклад в развитие российского телевидения» за подготовку кадров для регионального телевидения".
В 2002 году она была избрана в Национальную ассоциацию телерадиовещания, однако через пять лет ее исключили из-за уголовного дела о контрабанде валюты.
Как утверждало следствие, она якобы ввезла из Франции в Россию девять с половиной тысяч евро вместо разрешённых десяти тысяч долларов. Асламазян говорила, что не учла разницу в курсах валют. После этого журналистка уехала из России и покинула фонд Internews, а российское отделение Internews прекратило свое существование.
Открытое письмо в защиту Асламазян подписали более 1,2 тысячи российских журналистов. В 2008 году по решению Конституционного суда уголовное дело против журналистки переквалифицировали в административное.
Джо Байден: Горбачев рисковал карьерой ради лучшего будущего
О смерти Михаила Горбачёва высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.
Президент США Джо Байден назвал Горбачева "редким лидером" — "человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - говорится в заявлении Байдена.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию. "Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытости советского общества остается примером для всех нас", - написал британский премьер-министр.
По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен назвала Горбачёва достойным и уважаемым лидером, который сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. "Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем", - добавила фон дер Ляйен.
Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии. "Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.
"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг неё, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, занимавший в 1990 году должность заместителя председателя Совета министров РСФСР.
Горбачева приняли бы с восторгом в любой стране планеты, но он остался в России, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия, полагает Явлинский.
Горбачев сыграл решающую роль в превращении крайне авторитарной и репрессивной системы в более просвещенный режим, в котором набирали силу тенденции к плюрализму и демократизации, пишет The Times. Он освобождал заключенных и реабилитировал диссидентов, ввел свободу слова, собраний и религии и дал расти гражданскому обществу.
Тем не менее в России многие винят его в разрушении СССР и последовавших за этим экономических невзгодах и крушении былого величия страны.
"Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остаётся сложной и противоречивой исторической фигурой... По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
OCCRP: немецкая компания могла поставлять компоненты для «Новичка»
В немецкой компании Riol Chemie и ещё нескольких связанных с нею фирмах, прошли обыски. Правоохранительные органы Германии подозревают их в производстве и поставках в Россию химического и биологического оружия, в том числе прекурсоров отравляющего вещества "Новичок", сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Предполагается, что за последние три с половиной года Riol Chemie, не имея специального разрешения, поставила лабораторные материалы и токсичные вещества в Россию более 30 раз. Среди них – горчичный газ (иприт) и прекурсоры нервно-паралитического агент "Новичок", которые, впрочем, могут использоваться и в гражданских целях, отмечает OCCRP.
Главным покупателем выступала компания "Химмед", которая продаёт реактив и оборудование для лабораторий. Согласно документам госзакупок, в 2016 году "Химмед" стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Исследователи связывают этот отдел с отравлениями бывшего разведчика Сергея Скрипаля, оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.
В "Химмеде" утверждают, что работают в основном с гражданскими лабораториями, называя долю заказов от "специфических учреждений" ничтожно малой.
По словам члена исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета – Мирко Химмеля – вещества, которые поставлялись в Россию, потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ. Однако отправленного количества было недостаточно, чтобы использовать его для создания химического или биологического оружия. Вероятно, отмечает Химмель, получатели использовали заказ в качестве "эталона" для сравнения с местным производством.
- Как выяснили OCCRP и немецкие журналисты, бывший директор Riol Chemie ранее был совладельцем дочерней компании "Химмеда".
- В марте 2021 года "Химмед", Riol Chemie и ещё 12 юридических лиц из России и Германии попали под санкции США в связи с отравлением Алексея Навального как причастные к созданию химического оружия. ЕС включать Riol Chemie в санкционный список не стал.
Задействован новый маршрут, связывающий Армению с Нагорным Карабахом
Новый маршрут Лачинского коридора, связывающий Армению с самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой, задействован с вечера вторника. Об этом сообщают армянские СМИ.
Часть дороги находится под контролем Азербайджана. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Маршрут – временный. Весной будущего года будет завершено строительство основной дороги через село Корнидзор в Сюникской области Армении, которая заменит Лачинский коридор.
Ранее маршрут проходил через город Лачин (Бердзор), в который 26 августа вошла азербайджанская армия. Армяне – жители общин Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Неркин Сус (Сус) покинули свои дома.
29 августа в Степанакерте (Ханкенди) прошел митинг активистов, недовольных передачей Баку Лачинского коридора и ситуацией в Нагорном Карабахе. Они потребовали отставки высокопоставленных чиновников.
- В трехстороннем заявлении, подписанном после окончания Второй карабахской войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
- После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
- 11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. 25 августа председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».
ЮНЕСКО поддержало идею включить Одессу в список Всемирного наследия
Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО – поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор агентства Одри Азуле встретилась 30 августа в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО с министром культуры Украины Александром Ткаченко. После встречи Азуле заявила, что статус портового города Одессы будет рассмотрен в срочном порядке государствами-членами Комитета всемирного наследия. Предполагается, что Одессе будет предоставлен статус объекта, находящегося под угрозой.
Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова. Комиссия рассмотрит возможное изменение их статуса на "находящиеся под угрозой".
- Черноморский портовый город Одесса находится в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергался артиллерийскому обстрелу, сообщает ЮНЕСКО. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.
- ЮНЕСКО профинансирует ремонт этого здания, а также Одесского музея современного искусства, и выделит деньги на найм дополнительного персонала для защиты коллекций.
Глава МИД Грузии примет участие в неформальном министериале ЕС
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в неформальной встрече глав МИД стран-членов Евросоюза. Министериал проходит в столице Чехии Праге.
Первая часть сессии 30 августа посвящена отношениям со странами африканского континента. А завтра одной из главных тем повестки дня станет война в Украине и план действий ЕС. Министры, в частности, обсудят ограничения на выдачу Шенгенских виз для граждан России.
Во второй день министериала к дискуссии присоединятся главы МИД Грузии, Украины и Молдовы. Формат рабочего ланча состоит из обсуждения перспектив трех Ассоциированных стран и будущего сотрудничества Евросоюза с т. н. Ассоциированным трио, принимая во внимание, что Киев и Кишинев вместе с европейской перспективой уже имеют статус кандидата, а Тбилиси, получивший европейскую перспективу, должен работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата, пишет SOVA.
Министр иностранных дел Грузии на полях саммита проведет и ряд двусторонних переговоров, в частности, встретится со своими коллегами из Украины, Молдовы, Эстонии, Испании и Ирландии.
Страны ЕС договорились совместно обучать украинских военных
Страны Европейского союза договорились создать специальную миссию для подготовки украинских военных. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза, которая проходит в Праге.
«Речь не только о боевых действиях, но и в целом о том, как ведется война, именно этому будут обучать военнослужащих», – уточнил по итогам переговоров Боррель.
По его словам, многие страны ЕС уже помогают Украине обучать или переподготавливать солдат, поэтому назрела необходимость консолидировать усилия для их лучшей координации.
Подробности о том, как будет работать специальная миссия, глава дипломатии ЕС не уточнил. Предполагается, что украинские военные будут проходить обучение в соседних странах - членах Европейского союза.
Идею Барреля поддерживают не все участники пражской встречи. Накануне министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш усомнился в том, правильный ли это способ оказания помощи. Бауш выступает за переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне при общей координации со стороны ЕС. Похожего мнения придерживается глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер.
Кроме того, на встрече в Праге, куда так же приехали главы МИД стран Евросоюза, обсудят ограничения по визам для граждан России и Беларуси. Украина, ряд стран Балтии, Польша и Нидерланды выступают за введение полного запрета. Германия и Франция выступают за отмену упрощенного визового режима, что приведет к удорожанию шенгенской визы и увеличению сроков ее получения для россиян и белорусов.
Кулеба: Украина за запрет выдачи виз россиянам, но исключения возможны
Украина продолжает настаивать на практически полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России, однако допускает возможность исключений - по гуманитарным причинам и для получения статуса беженца для активных противников российских властей, диссидентов. Об этом в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что не придерживается идеи о «коллективной ответственности» абсолютно всех россиян за действия российского президента Владимира Путина, но в то же время не согласен и с тезисом, что война России против Украины – это «война Путина», а российский народ не имеет к ней отношения. По словам Кулебы, большинство российского общества поддерживает Путина, и из этого необходимо делать выводы.
По словам Кулебы, упрощение визового режима между ЕС и Россией в 2007 году не привело к тому, что граждане России начали уважать европейские ценности, поэтому ЕС стоит пересмотреть свою политику в том числе и в визовом вопросе. При этом предлагаемый рядом стран ЕС, в частности Германией, мораторий на это соглашение Кулеба назвал «полумерой». Глава МИД Украины высказался и за ужесточение визового режима по отношению к гражданам Беларуси.
Главы МИД стран ЕС на встрече в Праге обсуждают сегодня возможное ужесточение визового режима по отношению к россиянам и белорусам. Ряд стран, в частности страны Балтии и Польша, поддерживают, как и Украина, полный запрет на выдачу шенгенских виз, другие предлагают различные компромиссные варианты. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в разговоре с РСЕ/РС накануне подчеркнул, что выступает за политику «открытых дверей» прежде всего по отношению к россиянам, не поддерживающим войну и Путина.
Украина не является членом ЕС и участником шенгенского соглашения.
СМИ ранее сообщали, что, вероятнее всего, страны ЕС не введут полный запрет на выдачу виз, но могут ужесточить порядок их получения.
- Говоря о переговорах с Россией, Кулеба высказал мнение, что российская сторона сейчас к ним не готова и с начала войны не вела их добросовестно. «Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить фантазиями о том, что она победит в войне, – тогда посмотрим, может возникнуть «окно» для переговоров», – сказал министр. Он подтвердил, что победой в войне Украина будет считать полное восстановление территориальной целостности, включая аннексированный Крым, – военным или дипломатическим путем. После этого, по словам Кулебы, должно последовать привлечение к ответственности виновных в агрессии и выплата компенсаций, а затем «покаяние российского народа и российской элиты». «Настанет день, когда руководитель России, кем бы он ни был, приедет в Украину, встанет на колени перед памятником жертв российской агрессии и будет долго стоять так, извиняясь перед украинским народом за все зло, причиненное нам», – сказал министр.
В Сванетии тушат лесной пожар, задействована авиация
Лесной пожар тушат в высокогорном регионе Сванетия на северо-западе Грузии, сообщают СМИ.
Пожар произошел сегодня в ущелье Лехзири в Местийском муниципалитете. Очаг находится в нескольких километрах от населенных пунктов, пишет агентство «Новости-Грузия».
По существующей информации, вместе с пожарными-спасателями к процессу тушения подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии.
На данный момент причина возгорания неизвестна
Навального вновь отправили в ШИЗО, спустя менее суток после выхода оттуда
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что вновь оказался в штрафном изоляторе. Информация появилась в социальных сетях политика, отбывающего длительный срок заключения в колонии во Владимирской области.
"Вы будете смеяться, но я снова в ШИЗО. В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду. Но зато я наконец-то знаю, за что меня сажают!", - говорится в сообщении, появившемся во вторник.
Далее Навальный пишет, что всё дело в том, что он "слишком политически активен для заключённого". "Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных: “Не для того сажали, чтобы здесь профсоюзы делал”. Ну и настоящее бешенство у Кремля от нашей работы по продвижению “списка 6000” - олигархов, коррупционеров и разжигателей войны, в отношении которых должны быть введены санкции", - отмечает Алексей Навальный.
По словам оппозиционера, он отвечает всем и публично, что готов посидеть. "За правду и независимость надо платить цену, и я плачу свою. И мне еще не хуже, чем многим, у меня тут бомбы не падают. Я ненавижу эту войну, и мы с коллегами из ФБК стараемся сделать хоть что-то, чтобы приблизить ее конец", - подчёркивает Навальный.
Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал в твиттере, что политику во вторник начали колоть обезболивающее. Как пишет Кобзев, Навального "шантажируют" тем, что его боли в спине, от которых он спасается ежедневными упражнениями, из-за пребывания в ШИЗО неизбежно вернутся.
24 августа сообщалось, что Алексея Навального отправили в ШИЗО на пять суток из-за того, что он не сразу отреагировал на команду конвоя "руки за спину!". Официально причиной назвали "нарушение правил конвоирования". До этого, в первый раз, оппозиционера поместили в штрафной изолятор 15 августа. Навальный отмечал, что формально его наказали за то, что, находясь на промзоне, он расстегнул верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.
- Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны и правозащитники.
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Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии
Гособвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, 24 года колонии. Об этом сообщает "Медиазона". Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме.
Сафронова обвиняют в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт.
Максимальное наказание по статье о госизмене - 20 лет лишения свободы. Сафронова однако обвиняют в двух эпизодах этого преступления, что позволяет из-за частичного сложения сроков увеличить запрашиваемый срок. Как пишет адвокат Евгений Смирнов, перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза - до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался.
Сафронов был задержан в июле 2020 года, более двух лет он находится в СИЗО "Лефортово". Накануне издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.
Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом. Суд отказал в его ходатайстве приобщить текст "Проекта" к материалам дела.
- Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
- Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в "Роскосмосе", куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент "оговорился".
Рауль Хаджимба выступил против передачи России объектов в Пицунде
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в работе политсовета оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА). Он рассказал, что является противником передачи России объектов, расположенных в Пицунде.
«Если мы закроем глаза на Пицунду, завтра нам предложат вопросы, связанные с продажей земли», – сказал Хаджимба.
Бывший президент говорит, что абхазская Конституция «четко регламентирует эти вопросы».
«Если мы начнем сегодня разрушать (исходя из каких-то меркантильных, личных интересов) основополагающие принципы нашей Конституции, то мы закончим со всей своей государственностью», – добавил Хаджимба.
- Рауль Хаджимба подал в отставку в январе 2020 года под давлением тогдашней оппозиции, штурмовавшей здание администрации президента.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность РФ объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко с днем рождения.
Бжания пожелал Лукашенко «мира, благополучия, крепкого здоровья, плодотворного труда на благо Республики Беларусь».
«Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением своему народу и Отечеству. Вы являетесь ярким примером национального лидера, чья мудрость, все силы и опыт неустанно направлены на развитие и укрепление страны, повышение благосостояния граждан», – сказано в поздравлении.
Ранее Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- Александр Лукашенко заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
WP: Россия нанесла удары по деревянным муляжам американских HIMARS
Россия нанесла серию ракетных ударов по деревянным муляжам американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских чиновников.
Как сказано в публикации, деревянные муляжи было невозможно отличить от настоящих HIMARS с российских беспилотников, которые передали их местоположение носителям крылатых ракет в Черном море.
Для нанесения ударов Россия использовала не менее 10 дорогостоящих крылатых ракет большой дальности «Калибр», пишет издание со ссылкой на слова украинского чиновника.
После этого Киев решил расширить производство муляжей, передает Би-би-си со ссылкой на WP.
Именно с этим могут быть связаны заявления российского министерства обороны об уничтожении большого количества установок HIMARS. Россия заявляла, что уничтожила даже больше установок, чем было поставлено Украине, отмечает в разговоре с WP американский дипломат.
Использование ложных целей поможет Украине истощать российские запасы высокоточных ракет, объясняет издание со ссылкой на военных аналитиков. Также муляжи HIMARS рядом с линией фронта могут заставить Россию перемещать запасы боеприпасов и пункты командования глубже в тыл – за пределы возможной дальности американских установок.
«Такая реорганизация снизит способность россиян вести массированный артиллерийский огонь - тактика, на которую они полагались. чтобы закрепиться на востоке Украины», – комментирует Джордж Баррош, сотрудник американского Института изучения войны.
Саакашвили прокомментировал сообщения о наступлении ВСУ в Херсоне
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения о наступлении украинской армии в Херсонской области.
«После взятия Херсона остальная часть оккупированной части юга Украины и Крым станут очень легкими мишенями, а и без того очень высокий боевой дух и мотивация украинцев очень резко возрастут. К этому добавляется то, что на оккупированной территории один за другим убивают должностных лиц, перешедших на сторону врага. В том числе, вчера был убит Ковалев – единственный депутат украинского парламента, открыто перешедший на вражескую сторону, а также начальник полиции и глава района», – заявил Саакашвили.
В своем Facebook–посте политик передает привет «болельщикам победы России» и советует им «запастись сердечными каплями».
Саакашвили также прокомментировал возможность запрета на выдачу туристических виз россиянам в странах ЕС.
«План Зеленского сработал – Евросоюз собирается отменить упрощенный визовый режим с Россией, что сократит количество российских туристов в Европе примерно в десять раз. Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Дания и Чехия уже практически отменили выдачу виз. Это означает, что гораздо больше туристов, от которых откажется Европа, приедут в Грузию в качестве мигрантов под видом туристов», – считает Саакашвили.
Ранее экс-президент написал в соцсети, что «все идет лучше, чем думали многие – победа приближается».
В Херсоне слышны стрельба и взрывы, сообщают украинские СМИ
С утра вторника в оккупированном российской армией Херсоне слышны взрывы, сообщает украинский общественный вещатель "Суспильне".
Украинское агентство "УНИАН" со ссылкой на местные паблики передало, что утром во вторник в Херсоне были слышны взрывы и автоматные очереди. Агентство опубликовало снятое жителями видео со звуками перестрелки.
"УНИАН" также приводит сведения от корерспондента ТСН Елены Ваниной. По её данным, накануне украинские военные попали в Херсоне в пункт базирования техники российской армии, а позднее - в воинскую часть россиян.
Российское агентство ТАСС утром во вторник сообщило, что в Херсоне произошёл бой с украинской разведывательно-диверсионной группой, которая, по утверждению российских военных, была уничтожена.
Офис президента Украины сообщил во вторник утром об интенсивных боях почти на всей территории Херсонской области, а также о мощных взрывах, которые продолжались весь день и всю ночь. Об этом написало, в частности, агентство AFP со ссылкой на брифинг президентского офиса.
29 августа украинские военные официально заявили о начале контрнаступления в Херсонской области. Представители оперативной группировки войск "Каховка" утверждали, что в ходе боёв удалось прорвать первую линию обороны российских войск на одном из участков фронта. При этом в ВСУ призвали не спешить с сообщениями о ходе боевых действий.
Минобороны России в вечерней сводке за 29 августа заявило, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях по трём направлениям, понесли большие потери, а наступление "с треском провалилось".
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что если российские военные хотят выжить, то им "пора убегать". "Украина возвращает свое. И будет возвращать Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей", - подчеркнул Зеленский. Он также сказал, что если кто-то хочет знать о конкретных планах Киева, то никакой конкретики ни от одного "действительно ответственного лица" не будет. "Потому что это война", - добавил украинский президент.
Советник украинского президентского офиса Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ прервали или практически прервали снабжение россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Арестович добавил, что 29 августа было уничтожено минимум две переправы.
- Из других последних событий в Украине утром во вторник стало известно о новом российском обстреле Харькова. По словам главы администрации области Олега Синегубова, при обстреле центральных районов города погибли не менее четырёх человек, еще четверо были ранены. Есть разрушения.
- Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, российские войска регулярно обстреливают Киевский, Салтовский, Шевченковский районы Харькова.
- Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам на украинской территории.
Жителям города около АЭС «Фукусима» разрешили вернуться домой
Японский город Футаба, рядом с которым находится АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла ядерная катастрофа, отменил приказ об эвакуации жителей. Теперь они могут вернуться домой. Однако большинство из них решили не возвращаться.
До аварии на "Фукусиме" в Футабе проживало более семи тысяч человек. Сейчас это город-призрак. На фотографиях видны опустевшие улицы, брошенные в поле автомобили покрыты грязью и ржавчиной, у пустых домов, магазинов и храмов разбиты окна и обрушились крыши. Согласно прошлогоднему опросу, в Футабу хотят вернуться только 11% жителей.
По официальным данным, более чем на 80% территории города всё ещё фиксируется высокий уровень радиации. У местных властей нет сроков, когда эти районы будут обеззаражены. Они лишь надеются, что к 2030 году в Футабе будет проживать две тысячи человек.
Город стал последним из 11 муниципалитетов, отменивших приказ об эвакуации. После аварии на "Фукусиме" более 300 тысяч человек, проживавших вблизи атомной электростанции, были вынуждены уехать, тысячи других сделали это добровольно. Согласно исследованию, которое провёл в 2020 году Университет Квансей Гакуин, около 65% эвакуированных не собираются возвращаться: 46% из них опасаются остаточного загрязнения, а 45% поселились в других местах.
- 11 марта 2011 года у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее цунами. Вода затопила подвальные помещения "Фукусимы", что привело к полному обесточиванию АЭС. В реакторах расплавилось ядерное топливо, накопился водород, на трёх энергоблоках произошли взрывы – в воздух были выброшены радиоактивные элементы. Аварии присвоили наивысший, 7-й уровень, по Международной шкале ядерных событий. Авария на "Фукусиме" считается самой страшной со времён катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В Африку прибыло первое с начала войны судно с зерном из Украины
В Африку по морю прибыла первая с начала войны партия зерна из Украины. Как сообщает Би-би-си, украинское зерно в порт Джибути доставило судно "Брейв Коммандер" под ливанским флагом. На его борту 23 тысячи тонн пшеницы для последующей отправки в Эфиопию.
Прибытие судна подтвердило министерство инфраструктуры Украины. Судно вышло из украинского порта Южный 16 сентября, путь из Черного моря в Джибути на берегу Индийского океана занял две недели.
Транспортировка зерна морским путём из подконтрольных Украине черноморских портов стала возможной после заключения в прошлом месяце под эгидой ООН соглашения в Стамбуле. Россия обязалась не атаковать объекты инфраструктуры, связанные с экспортом зерна.
Доставку прибывшей в Джибути партии пшеницы оплатила Всемирная продовольственная программа ООН. По оценкам ведомства, потребуется около недели, чтобы пшеница была упакована в мешки и доставлена по суше в Эфиопию, где 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.
До войны в Украине Продовольственная программа ООН получала три четверти своей продовольственной помощи из Украины и России. После начала войны часть украинских портов оказалась под контролем России, а порты в Одесской и Николаевской области были заблокированы. В результате в них скопились миллионы тонн зерна, предназначенного на экспорт.
Инал Ардзинба рассказал об угрозах в свой адрес со стороны «украинских радикалов»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» рассказал об угрозах в свой адрес со сторону «украинских радикалов».
«С 2015 года, когда мы занимались гуманитарными контактами в пространстве СНГ, я получаю угрозы со стороны украинских радикалов, националистов. А после начала специальной военной операции это (происходит) практически ежедневно. Но это нас не останавливает, это ни в коем случае не влияет на наше поведение», – сказал Ардзинба.
Он выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной – дочери философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина, заявив, что «украинские радикалы используют свои традиционные инструменты – убийства и угрозы».
По информации медиацентра абхазского МИДа, Ардзинба подарил Владимиру Соловьеву национальную абхазскую мужскую одежду «акаба» (бешмет), которую традиционно надевали под черкеску.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Дарья Дугина погибла в Московской области 20 августа, после того как автомобиль, в котором она ехала, взорвался. Бомба была заложена под местом водителя, утверждает следствие. ФСБ назвала двух подозреваемых в убийстве. Это граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко.
Соратники Навального опубликовали список ТОП-200 «разжигателей войны»
Соратники Алексея Навального опубликовали сокращённый вариант составленного ими ранее списка "разжигателей войны". Он опубликован на сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией.
В новом списке – 200 фамилий. Как утверждается, он был составлен по запросу министерства иностранных дел Великобритании. Как говорится на сайте международного ФБК, в список включены "главные разжигатели войны, санкции против которых должны быть введены в первую очередь". В него вошли военные, федеральные министры, депутаты Госдумы, сотрудники силовых ведомств, сотрудники СМИ, которых соратники Навального называют пропагандистами, и бизнесмены, которых они считают олигархами. Речь идёт о тех лицах, против которых Великобритания ещё не вводила санкции.
Представители ФБК выделили из нового списка 6 имён, на которые, по их мнению, британские власти должны обратить внимание в первую очередь. Это министр финансов и член Совета безопасности России Антон Силуанов, помощник Путина Владимир Мединский, глава Банка России Эльвира Набиуллина, бизнесмен Искандар Махмудов и сотрудницы федеральных телеканалов Екатерина Андреева и Тина Канделаки. В списке также, например, актёр Марат Башаров, певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, певица Юлия Чичерина, философ и публицист Александр Дугин, депутат Госдумы Адам Делимханов, предпринимательница и предполагаемая близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих. На этих людях, как утверждают соратники Навального, "лежит прямая вина за агрессивную войну, развязанную в Украине". В списке при этом нет самого Путина и людей из его ближайшего окружения, поскольку против них санкции уже введены.
Ранее все включённые в новый список были включены ФБК в число 6000 "разжигателей войны", против которых западным странам предлагается ввести санкции. Публикация этого списка вызвала противоречивые реакции, в него был включён ряд лиц, которые публично осудили войну. Некоторые из них впоследствии были исключены из списка.
Берлин и Париж за «умные способы» регулирования выдачи виз россиянам
Германия и Франция выступают против полного запрета на выдачу виз россиянам. Об этом говорится в их совместном заявлении в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая начнется в Праге 30 августа.
По убеждению Берлина и Парижа, "важно не отчуждать будущие поколения россиян" и сохранить существующую правовую базу, позволяющую студентам, художникам, учёным и специалистам из России въезжать в ЕС "независимо от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию". Обе страны также обеспокоены, что запрет на получение шенгенской визы может привести к "эффекту сплочения" и к росту националистических и антиевропейских настроений в России, пишет агентство dpa со ссылкой на документ.
По мнению Германии и Франции, странам ЕС необходимо "подумать об умных способах использования важного рычага выдачи виз". Визовая политика Евросоюза не должна запрещать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством, подчеркивается в заявлении.
В другом документе, подготовленном в преддверии встречи в Праге глав МИД ЕС, Германия и Франция предложили странам-членам Евросоюза "вбить клин" между российскими властями и гражданами страны с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политики, которая сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан. Об этом сообщает Bloomberg.
План включает использование "технических мер против российской цензуры" в интернете, а также предоставление русскоязычного контента для русскоговорящих, которые проживают за рубежом.
Ещё одно предложение подразумевает финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, в Facebook TikTok, Telegram и "ВКонтакте".
- После полномасштабного военного вторжения России в Украину ряд стран Евросоюза, в том числе страны Балтии, Польша и Чехия призвали полностью отказаться от выдачи виз для граждан России или существенно её ограничить, например, прекратить выдавать туристические визы. По сообщениям источников, которые цитируют различные СМИ, министры иностранных дел на совещании в Праге могут принять компромиссное решение - не запрещать выдачу виз россиянам, но отказаться от соглашения с Россией об упрощении визового режима, что будет означать резкое увеличение как стоимости виз, так и времени обработки заявлений на их выдачу.
Компания родственницы Путина переехала из Швейцарии в Дубай
Трейдинговая компания KSL, которая входит в угледобывающую группу "Колмар" родственницы Владимира Путина и жены губернатора Кузбасса Анны Цивилёвой, переезжает из Швейцарии в Дубай. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.
Cайт KSL перестал открываться, а в компании не отвечают на звонки, пишет издание. Между тем в конце мая в Дубае была зарегистрирована компания KSL Middle East, которая уже начала работу, сообщили источники издания.
С 30 августа Швейцария присоединяется к европейскому эмбарго на российский уголь. Теперь российские компании больше не смогут продавать уголь в стране. Всего в Цуге было зарегистрировано 12 компаний, занимающихся продажей российского угля.
Великобритания ввела санкции против Цивилёвой, под европейские и швейцарские ограничения она не попала.
Жене губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анне принадлежит 70 процентов угледобывающей группы "Колмар". В январе 2022 года "Агентство" опираясь на документы, а также на рассказы бывшего федерального чиновника и знакомого семьи, установило, что Анна Цивилёва приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Издание опубликовало черно-белую фотографию семьи Путиных, на которой Анна стоит рядом с будущим президентом России. По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию "Колмар". С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.
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