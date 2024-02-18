В России запретили выращивать ипомею, популярный дачный цветок

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал поправки к постановлению о перечне наркотических средств, подлежащих государственному контролю. В перечень добавлены новые вещества. В частности под запрет подпадает ряд растений, популярных у садоводов.

Одно из таких растений - вьюнок ипомея трехцветная, который россияне часто выращивают из-за его красочных цветов. В семенах ипомеи содержится токсичное вещество эргин. Теперь за выращивание ипомеи в числе до десяти кустов может наступить административная ответственность. За культивирование растения в более крупных количествах может грозить и уголовное преследование.

Кроме ипомеи, в список запрещенных внесены такие растения, как гармала и турбина щитковидная. Они содержат психотропные алкалоиды. Из-за этого их части используются в народной медицине и шаманских практиках.

Научный сотрудник Астраханского заповедника Наталья Литвинова в комментарии РБК усомнилась, что меры по запрету ипомеи будут действенными. Она отметила, что помимо ипомеи трехцветной существует еще много видов и сортов ипомеи, внешне почти неразличимых и популярных у садоводов и дачников, поэтому сотрудникам правоохранительных органов будет сложно отличить «запрещенный» сорт от «разрешенного» без научной экспертизы. Кроме того, отметила ботаник, ипомея неприхотлива и быстро дичает, что делает контроль за ее распространением в природе сложным.