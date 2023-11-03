В российских тюрьмах введут «особый воинский учет» для заключенных

Правительство России ввело «особый воинский учет» для заключенных в тюрьмах и колониях. Он не требует личной явки в военкомат, и будет проводиться без медкомиссии и психологического отбора. Ранее лица, отбывающие наказание, не подлежали учету.

Как сообщает ТАСС, военкоматы будут осуществлять «особый воинский учет» по месту нахождения граждан в исправительных колониях и СИЗО. Это означает, что все подследственные и осужденные мужчины будут рассматриваться как потенциальные военнослужащие.

Согласно постановлению правительства, внесение сведений о заключенных в реестр воинского учета будет производиться без медицинского освидетельствования.

С предложением ввести воинский учет для заключенных в начале сентября выступило Министерство обороны. В предложении было указано, что списки военнообязанных заключенных будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять их по мере этапирования или освобождения осужденных и передавать в военкоматы.