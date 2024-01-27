В Ростове-на-Дону жилой дом эвакуирован после обрушения стены

В Ростове-на-Дону вечером 27 января обрушилась стена у жилого дома на улице Нариманова на севере города. Эвакуированы 95 жителей. Здание было признано аварийным еще в 2020 году.

Одну из жительниц увезли на скорой, - сообщает местное издание 161.ru. Но у МЧС нет информации о пострадавших. В пресс-службе городской администрации сообщили, что существует угроза обрушения подъезда.

Здание 1964 года постройки было признано аварийным и подлежащим сносу в 2020 году. Земля под ним в августе была изъята для городских нужд, рассказывает 161. Однако жителям начали предлагать компенсации и расселение только в конце года, часть с предложенной ценой не согласилась, рассказывает издание.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко утверждает в телеграм-канале, что жителям предлагали временное расселение но они отказались. Он сообщил, что в школе по соседству организован пункт временного размещения.

Температура воздуха в городе — около ноля градусов. Издание «Ридовка« сообщает, что часть жителей требовали прохода домой за вещами и документами, но их не пускали, вероятно, сотрудники МЧС.