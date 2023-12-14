В Румынии обнаружен кратер от взрыва беспилотника

Румыния, член НАТО, объявила об обнаружении в четверг на своей территории кратера, образовавшегося в результате взрыва беспилотника. По информации Минобороны страны, она образовалась в результате взрыва беспилотника, нацеленного на портовую инфраструктуру Дуная в соседней Украине.

Воронка глубиной 1,50 метра выявлена после неконтролируемого падения беспилотника на необитаемой территории, примерно в 4 километрах от села Гринду, сообщило Министерство обороны Румынии. Союзники по НАТО были проинформированы, и консультации продолжаются, сообщило Международное французское радио со ссылкой на министерство обороны Румынии.

Поисковые команды начали работу ночью после того, как беспилотник был обнаружен армейским радаром и было сообщено о возможном столкновении с землей. Для наблюдения за воздушным пространством были задействованы истребители F-16 и Eurofighter Typhoon, а также были приняты меры по обеспечению безопасности этого района.

В сентябре и октябре Румыния обнаружила падение дрона и обломки техники в этом регионе на юго-востоке страны, который имеет 650-километровую границу с Украиной.