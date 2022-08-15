В «ДНР» огласили обвинения ещё пятерым иностранцам

Издание "Важные истории" установило имена российских солдат, причастных к убийствам местных жителей в селе Андреевка в Киевской области, которое находилось под контролем российских военных с конца февраля до апреля. Корреспондент издания им позвонила, один военнослужащий во всем сознался.

При отступлении российские солдаты оставили в селе 25 фотографий, которые были сделаны на украденный телефон местного жителя. Именно они помогли журналистам установить их личности. Смартфон военнослужащие отобрали у 76-летнего Леонида Удода. Он и его жена Татьяна смогли вернуть свой гаджет только в конце мая: чужое устройство среди своих вещей нашла жительница Андреевки и принесла его в пункт раздачи гуманитарной помощи.

"Важные истории" идентифицировали участников "фотосессии": это служащие 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. "Многие жители Андреевки, с которыми мы поговорили, вспомнили солдат с этих снимков. Судя по рассказам местных, они могут быть причастны к грабежам, мародерству и даже убийствам", – пишет издание.

В июне офис генпрокурора Украины объявил, что подозревает военнослужащего Даниила Фролкина в нарушении законов и обычаев войны. По данным ведомства, он может быть виновен в убийстве мирного жителя в Андреевке, краже автомобиля у другого жителя села и хищении у ветерана Второй мировой войны советских и украинских медалей.

Даниил Фролкин дал подробное интервью "Важным историям", объяснив, что рассказывает правду ради "пацанов", которых после многих месяцев командировки хотят снова отправить воевать.

"Наших пацанов пощадят, их выведут из-за меня чисто. Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200-300 человек", – сказал Фокин в интервью.

Военнослужащий рассказал, что выехал на "учения" в Беларусь еще 11 января. По его словам, никакой спецподготовки солдаты там не проходили, а о том, что они отправляются на войну в Украину, он узнал только 23 февраля. После вторжения, утверждает Фролкин, многие его сослуживцы пытались уволиться, но никому это долго не удавалось.

Фролкин подтвердил, что российские военные занимались мародерством. По его словам, особенно в этом отличился заместитель командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков: "Он п***л холодильники в магазинах. Потом находили магазины с кроссовками, с одеждой всякой – это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Когда мы приехали в Беларусь, я видел эти две фуры". Однако, говоря про себя и своих товарищей, Фролкин отвечает, что они брали в местных домах только "всякую фигню": бутылку вина или пива, мангал, продукты.

Обо всем этом военнослужащий рассказал в первом интервью изданию, но через несколько часов молодой человек перезвонил журналистке "Важных историй" и признался в преступлениях, которые совершил в Киевской области.

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров – Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу (заместителя командира по тылу и снабжению) нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая х***о проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать", – цитирует издание признание военнослужащего.

Фролкин заявил, что командование бригады "не считает рядовых солдат за людей". По его словам, полковник Азатбек Омурбеков передавал командованию ложную информацию о несуществующих успехах бригады. Всю оккупацию Андреевки, по словам военнослужащего, командир "просидел в подвале школы", где располагался штаб.

Журналистка уточнила, что Фролкин имел в виду, говоря о "расстрелах гражданского населения". Тогда военный рассказал, что в марте командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыске в домах троих жителей Андреевки, которых ограбили, а затем приказали "пустить в расход".

Одного из них и убил Фролкин, он уверен, что убитый им мирный житель сдавал координаты колонн российской армии.

"Мы нашли у него стреляные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб (здесь имеется в виду "в затылок"). Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", – говорит Фролкин.