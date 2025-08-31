В Сербии появились билборды ко дню рождения Александра Лукашенко

В Сербии в Белграде и Нови-Саде 30 августа появились билборды с поздравлениями с днём рождения авторитарному белорусскому лидеру Александру Лукашенко. В субботу ему исполнился 71 год.

На щитах, помимо поздравлений, написано «Сербия любит тебя». Поздравления были подписаны «Иван Иванович — консервативный проект «Наши», сообщает Балканская служба Радио Свобода.

В заявлении движения отмечается, что Лукашенко — «искренний и большой друг сербского народа», а Республика Беларусь «всегда была рядом» в самые трудные для Сербии моменты.

Проект «Наши» — ультраправая организация, официально не зарегистрированная в Сербии. Оно известно своей открытой поддержкой российской войны против Украины, выступлениями против евроинтеграции страны, а также антимигрантской и анти-ЛГБТ риторикой.

Это не первая акция «Наших» в поддержку Лукашенко. В феврале прошлого года Белград был обклеен плакатами с надписью «Сербия поддерживает Лукашенко». В последние годы активисты движения также распространяли постеры в поддержку президента России Владимира Путина.

Проект «Наши» вырос из Сербского народного движения «Наши», также незарегистрированной организации. В 2012 году прокуратура пыталась добиться её запрета, обвиняя в разжигании национальной, религиозной, расовой и сексуальной ненависти и дискриминации. Но Конституционный суд постановил, что причин для запрета деятельности нет.

Александр Лукашенко остаётся одним из немногих союзников президента России Владимира Путина. Сербия избирательно присоединилась к санкционному режиму. Белград поддержал ограничения против Минска, но отказывается вводить аналогичные меры против Москвы.