В Северной Осетии вынесен приговор 10 экс-полицейским за гибель задержанного Цкаева

Ленинский райсуд столицы Северной Осетии Владикавказа 28 июля вынес обвинительные приговоры группе бывших полицейских, которые были уличены в пытках местного жителя Владимира Цкаева, скончавшегося в полицейском участке от удушья.

Как пишет Кавказ.Реалии, шестеро подсудимых приговорены к заключению в колонии общего режима. Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе, Алану Хохоеву назначили по 10 лет, Сослану Ситохову – 8 лет, Алану Бигаеву – 4 года, Спартаку Бузоеву - 3 года. Азамат Цугкиев и Олег Дзампаев получили по 3 года колонии-поселения, Ацамаз Датиев и Владимир Валиев - по 2,5 года колонии-поселения.

Суд постановил взять под стражу осужденных, которых ожидает колония общего режима. Остальным предписано самим явиться в колонию-поселение в окрестностях Владикавказа.

Вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева выразила неудовлетворение приговором и заявила, что обжалует его.

"Для нас – это ниже некуда, несопоставимо с тем, что они сделали с моим супругом. Судья лояльно отнесся ко всему: он принял во внимание наличие детей, иждивенцев. Но при этом не учел, что брат Владимира умер до суда, что наше здоровье оказалось подорванным. Это все, чего мы смогли добиться на протяжении пяти лет", - заявила Земфира Цкаева.