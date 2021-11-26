Считавшегося погибшим после взрыва в кузбасской шахте спасателя нашли живым

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идёт об одном из шести спасателей, который пропал во время операции по поиску шахтёров, оставшихся в аварийной шахте. Спасателя зовут Александр Заковряшин. Утром всех спасателей, включая его, посмертно наградили орденами Мужества.

Он доставлен в больницу, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Думаю, что больше мы никого не найдем. Это и так великое чудо, после взрыва многие погибли", — добавил он.

Вчера местные власти сообщали, что жертвами аварии на шахте "Листвяжная" стали 52 человека, в том числе 6 спасателей. Никому из пропавших без вести шахтёров спасти не удалось.По словам командира кемеровского горноспасательного отряда Юрий Ше , "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным". На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела шести погибших.

На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте.

Вечером 25 ноября заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин заявил журналистам, что причиной ЧП на шахте в Кузбассе, предположительно, стал взрыв метана.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

В рамках расследования задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, говорится на сайте СК.