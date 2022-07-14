В Шотландии обнаружен неизвестный автопортрет Ван Гога

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что миллиардер Бидзина Иванишвили не является неформальным правителем Грузии.

«Как, в какой форме может быть этот человек [Бидзина Иванишвили] включен в политические процессы? И как он может, не появляясь на людях, контролировать все государство, как утверждают некоторые… Тогда они должны признать, что этому человеку помогают какие-то сверхъестественные силы.

Например, возьмем управление телевидением. Как вы себе представляете, чтобы менеджер телекомпании по утрам не приходил на работу и так контролировал телекомпанию. Даже одной корпорацией трудно управлять, если не ходить на работу каждый день или хотя бы раз в неделю.

И это когда мы говорим о нескольких сотнях человек, а представьте себе четырехмиллионную страну, где ты совсем не показываешься на людях и контролируешь ситуацию в этом государстве через звонки кому-то раз в месяц — я даже не знаю, как они это себе представляют», – сказал Кобахидзе.

В интервью телекомпании «Имеди» политик прокомментировал вероятность введения западных санкций в отношении Иванишвили.

«Если такое теоретически произойдет, тогда выходит, что от этого человека кто-то действительно просит что-то конкретное. Что от него могут хотеть, я сегодня говорить не буду. Но общественность приблизительно поймет, о чем идет речь.

Исходя из этого, я думаю, что это [назначение санкций] будет абсолютно контрпродуктивно. Единственное, что может произойти, будут расшифрованы определенные намерения, которые станут для общественности уже до конца ясными», – сказал Кобахидзе.

Ранее грузинские власти заявляли, что страну и экс-премьера Иванишвили пытаются «вовлечь в войну».

Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «коварный нарратив» о том, что Запад хочет вовлечь страну в российско-украинскую войну взят из «руководства по дезинформации ФСБ России».