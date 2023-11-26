В Сьерра-Леоне ввели комендантский час после стрельбы в военных казармах

В африканском государстве Сьерра-Леоне введен общенациональный комендантский час, после того как группы вооруженных людей ворвались в несколько тюрем, выпустив на свободу заключенных.
Министерство информации страны сообщило, что это произошло в воскресенье утром. На свободе оказались заключенные ряда крупных тюрем. До этого вооруженные группы атаковали военные казармы в столице Фритауне. По словам местных жителей, они слышали стрельбу в казармах, расположенных недалеко от резиденции президента, передает Би-би-си.
Наряду с введением комендантского часа из-за беспорядков были отменены все прибывающие и вылетающие рейсы из единственного международного аэропорта Сьерра-Леоне. Президент Джулиус Маада Био заявил о необходимости «защитить демократию». Он призвал сограждан по возможности оставаться дома.
Власти утверждают, что нападавших удалось отбросить на окраины Фритауна. «Обстановка в большей части города спокойная и находится под контролем сил безопасности», – написал в соцсети X министр информации Чернор Бах. Источник в армейских кругах рассказал Би-би-си, что некоторые из участников нападений взяты под стражу и среди них есть охранник бывшего президента Эрнеста Коромы.
Сколько заключенных в результате этих событий оказались на свободе, пока неясно. На опубликованных в соцсетях кадрах видны люди, бегущие, как пишут пользователи, из тюрьмы «Падемба-роуд».
Сьерра-Леоне – англоязычная страна на западе Африки. Государство переживает политический кризис после президентских и всеобщих выборов в июне нынешнего года, когда президентом был переизбран Джулиус Маада Био. Международные наблюдатели указывали на непрозрачность при подсчете голосов, а также на случаи запугивания и акты насилия.
Одновременно отмечается, что США, Великобритания, Евросоюз, а также региональный блок ЭКОВАС выпустили заявления, осуждающие воскресную вспышку насилия.
- В августе в Сьерра-Леоне несколько военнослужащих были арестованы по обвинению в подготовке госпереворота и действиях против президента.
- Восемь стран Западной и Центральной Африки в настоящий момент находятся под военным правлением после серии переворотов, в том числе в Гвинее, которая граничит со Сьерра-Леоне на юго-западе.