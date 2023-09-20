В Сочи загорелся резервуар с топливом. Вероятно, его атаковал беспилотник

Утром недалеко от аэропорта в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом.

По информации нескольких телеграм-каналов, местные жители слышали взрыв. Телеграм-канал «Любимый Сочи» опубликовал замедленное видео, на котором видно, как в цистерну влетает продолговатый объект. Об атаке беспилотника сообщила и «База». Официально это не подтверждено.

Площадь пожара достигла почти ста квадратных метров. Сейчас огонь потушили, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, отчитался мэр Сочи Алексей Копайгородский.