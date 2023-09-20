В Сочи загорелся резервуар с топливом. Вероятно, его атаковал беспилотник

Утром недалеко от аэропорта в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом.
По информации нескольких телеграм-каналов, местные жители слышали взрыв. Телеграм-канал «Любимый Сочи» опубликовал замедленное видео, на котором видно, как в цистерну влетает продолговатый объект. Об атаке беспилотника сообщила и «База». Официально это не подтверждено.
Площадь пожара достигла почти ста квадратных метров. Сейчас огонь потушили, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме, отчитался мэр Сочи Алексей Копайгородский.
- За полтора года войны с Украиной российские власти сообщали об атаках беспилотников на регионы России более 500 раз, подсчитало издание РБК. О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях.
- Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.