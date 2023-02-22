В США обвинен в наркоторговле бывший мексиканский министр

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с посланием Федеральному собранию. Спустя 1 час 45 минут после начала его выступления он объявил о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Договор об СНВ (третий по счёту в истории) был заключён между США и Россией в 2010 году и должен был, после продлений, действовать до 2025 года. Он устанавливает, в частности, пределы стратегических ядерных арсеналов двух стран. По словам Путина, Россия из договора не выходит, однако соблюдать его не будет – что в теории может значить, что она сможет неограниченно наращивать свой ядерный арсенал. После прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности СНВ – по сути единственный договор о стратегической стабильности между Россией и США.

Мероприятие прошло в московском Гостином дворе. Приглашены были не только депутаты и члены Совета Федерации, но и различные представители прокремлёвской общественности, участники войны в Украине. Представители так называемых "СМИ-иноагентов" приглашений не получили.

«Приехал на послание императора. Какой-то гламур в этот раз. Икра, креветки, ценные породы рыб», – пишет депутат Дмитрий Кузнецов.

«Гендерно-нейтральный Бог»

Путин начал своё выступление с того, что выступает «в сложное, рубежное для нашей страны время». Он вновь обвинил страны Запада и Украину в «обмане», «колониализме» и «неолиберальных тоталитарных ценностях» и заявил о том, что российское вторжение в Украину было вынужденным. Путин пересказал – оценив их с точки зрения Кремля – события в преддверии вторжения, заявив, что Запад отказал России в так называемых гарантиях безопасности.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить" - заявил российский президент. Он также пустился в исторический экскурс, обвинив Австро-Венгрию и Польшу в том, что они ещё в XIX веке стремились оторвать «исторические земли» Украины от России. Не забыл Путин и о немецкой горно-штурмовой дивизии «Эдельвейс» – такое название было недавно присвоено одной из украинских бригад.

В том или ином виде подобные заявления уже звучали в речах Путина раньше, как и утверждения о том, что Россия «не воюет с народом Украины». Сама эта страна, по его словам, «оккупирована» Западом.

Говоря о поставках оружия Украине, Путин сказал, что чем более дальнобойные системы будут поставляться этой стране, тем дальше Россия должна будет «отодвигать угрозу». Российский президент выразил мнение, что «победить Россию на поле боя невозможно», и обвинил страны Запада в информационных атаках на молодежь и церковь, а также в том, что «педофилия там объявляется нормой жизни». Не забыл Путин и об идее «гендерно-нейтрального Бога», назвав её деградацией.

«Никто в частную жизнь в России не вторгается», – сказал Путин, подписавший недавно закон о запрете так называемой «пропаганды ЛГБТ».

По словам Путина, Запад будет делать ставку на «национал-предателей» и пригрозил им ответственностью.

«Но мы не будем сводить счёты с теми, кто отступился от родины», – сказал он.

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Путин обратился к олигархам

«Запад нигде ничего не добился», – заявил Путин, похвалив правительство за то, что экономика не рухнула, несмотря на санкции. По словам президента, Россия не будет «повторять ошибок прошлого» и не будет руководствоваться лозунгом «Пушки вместо масла». Значительная часть послания была посвящена экономике, в том числе развитию инфраструктуры и сотрудничеству со странами Азии. Путин заявил о возможности смягчения наказаний за экономические преступления.

Путин пустился в исторический экскурс об отношениях российских бизнесменов и Запада, напомнив о своих словах, обращённых к крупным бизнесменам: «Замучаетесь пыль глотать». «Ровно так всё и вышло», – сказал он, отметив, что «никто из российских граждан» не пожалел бизнесменов, потерявших сейчас деньги на Западе. По словам Путина, невозможно терпеть ситуацию, чтобы руководители крупных российских компаний были зависимы от Запада. «Купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут» – сказал Путин, скрыто процитировал слова генерала Альберта Макашова в 1993 году. По его словам, бизнесмены должны «работать на страну, на её национальное развитие». «Не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить» на Западе – сказал Путин. О каких-либо мерах по отношению к крупным бизнесменам он при этом не сказал.

Путин предложил создать отдельный государственный фонд для помощи участникам войны в Украине, а также семьям погибших. Он также предложил раз в полгода давать на 14 дней отпуск участникам войны. Воевавших в Украине он предложил выдвигать в органы власти. Жителям четырёх областей Украины, об аннексии которых заявила Россия (не вся их территория под контролем России), Путин пообещал выплатить материнский капитал за детей, рождённых с 2007 года.

Путин также предложил фактически вернуться к советской системе высшего образования вместо Болонской системы.

Приостановка действия договора об СНВ

После блока, посвящённого экономике и социальной сфере, Путин вновь перешёл к конфронтации с Западом и заявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он обвинил страны Запада в причастности к «попыткам нанести удары по базам нашей стратегической авиации» – вероятно, имеются в виду удары беспилотников по базам в глубине российской территории, которые, по сообщению множества источников, нанесла Украина. Также Путин отметил, что в соответствии с договором об СНВ страны НАТО запросили у России проведение инспекции её ядерных объектов, что, по словам президента, сейчас невозможно. В этом контексте он заявил о приостановке участия России из Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Он также заявил, что Минобороны должно быть готово к проведению ядерных испытаний, отметив, что Россия не будет проводить их первой.

Путин увязал возможное возвращение к договору об СНВ с позицией Франции и Великобритании, которые также являются ядерными державами. При заключении прежних договоров, первый из которых был заключён ещё между СССР и США в 1972 году, речь шла именно о двусторонних соглашениях.

Сайты российских телеканалов подверглись DDoS-атаке во время послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила «Команда Навального», заявив, что в атаке участвовали в том числе её волонтёры.

Ровно год назад в Кремле прошло заседание Совбеза, участники которого под председательством Путина высказались за признание так называемых «ДНР» и «ЛНР». Спустя три дня началось масштабное вторжение в Украину, которое привело к десяткам, а по некоторым оценкам – более 100 тысячам жертв.

В прошлом году Путин не выступал с посланием, хотя по Конституции оно ежегодное.

Помимо выступления Путина, сегодня ожидается важная речь президента США Джо Байдена, который в преддверии годовщины российского вторжения в Украину посещает Польшу. Накануне Байден был в Киеве.

22 февраля, как сообщается, должны пройти заседания обеих палат Федерального собрания, а также митинг-концерт в Лужниках, предположительно с участием Путина.