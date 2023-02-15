В США опубликован доклад о переселении детей из Украины в Россию

В США во вторник опубликован независимый доклад о том, как российские власти прерывают родственные связи между похищенными в Украине детьми и их родственниками в Украине.

Доклад подготовлен в рамках программы Государственного департамента Conflict Observatory при Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета. Как сообщает Русская служба «Голоса Америки», в докладе описана обширная сеть контролируемых Россией структур, которые переселяют тысячи украинских детей на территории, подведомственные российским властям.



Незаконная передача и депортация защищенных лиц названы в докладе «серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения». Такие действия представляет собой военное преступление, – говорится в докладе. Перемещении и депортации детей аморальны по любым стандартам. «Россия должна немедленно прекратить принудительные перемещения и депортации и вернуть детей в их семьи или их законным опекунам», такое требование содержится в докладе организации Conflict Observatory.



Госдепартамент США призвал Россию обеспечить доступ внешних независимых наблюдателей к соответствующим объектам на оккупированных Россией территориях Украины и в самой России и предоставить регистрационные списки переселенных и депортированных детей Украины, сообщает «Голос Америки».

В докладе приводятся факты того, как власти РФ препятствуют возвращению детей в Украину и их «перевоспитанию», чтобы они стали пророссийскими. Авторы документа приводят и примеры передачи украинских детей на усыновление в семьи в России.

Международный телеканал Euronews во вторник также посвятил свою публикацию теме переселения детей. Сотни украинских детей переправляют в Россию с оккупированных ею территорий на востоке Украины, отмечают авторы публикации. Кремль говорит о «спасении», Киев заявляет о геноциде. Детей передают в российские семьи с последующим получением ими гражданства.

Уполномоченная по правам человека в России Мария Львова-Белова говорит об акте любви к детям-сиротам, о которых некому позаботиться. Однако, как отмечает Euronews, расследование журналистов EBU показало, что у многих из этих детей есть семьи, и, что они были вывезены в Россию обманом или без их согласия. (EBU, Европейский вещательный союз – ред.)

В Международной правозащитной организации Human Rights Watch в связи с этим заявили: «Не только насильственное перемещение является военным преступлением, но и усыновление детей во время войны также полностью противоречит международному праву. В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить этим детям получить российское гражданство. И так произошло в сотнях случаев». Об этом рассказал телеканал Euronews.